Средний отит (серозный)

Серозный средний отит – это выпот в среднем ухе, возникающий в результате неполного разрешения острого среднего отита или непроходимости евстахиевой трубы без инфекции. Пациенты жалуются на снижение слуха и чувство давления и заложенности в ушах. Диагноз ставится на основании тимпанометрии и отоскопического исследования. Большинство случаев разрешаются в течении 2 - 3 недель. Если не наблюдается никаких улучшений в период от 1 до 3 месяцев, показана какая-либо форма миринготомии, обычно с помощью введения тимпаностомической трубки. Антибиотики и деконгестанты не эффективны.
В норме вентиляция среднего уха происходит 3–4 раза в минуту во время глотательного движения и открытия евстахиевой трубы, и кислород абсорбируется сосудами слизистой полости среднего уха. При нарушении проходимости евстахиевой трубы в среднем ухе развивается относительное отрицательное давление, что иногда приводит к скоплению жидкости. При таких условиях существует риск снижения слуха.
Серозный средний отит является частым осложнением острого среднего отита или инфекции верхних дыхательных путей у детей (часто выявляется во время планового осмотра уха) и может сохраняться от нескольких недель до месяцев. Обструкция евстахиевой трубы также может быть вторичной по отношению к следующим патологическим состояниям:
Воспалительные процессы в носоглотке
Аллергия
Гипертрофические аденоиды
Другие обструктивные лимфоидные скопления на трубном валике евстахиевой трубы и в ямке Розенмюллера.
Доброкачественные или злокачественные опухоли
Отделяемое может быть стерильным, но чаще оно содержит патогенные бактерии. В редких случаях спонтанная утечка спинномозговой жидкости (СМЖ) вследствие эрозии латерального отдела основания черепа может проявляться как средний отит с выпотом.
Симптомы и признаки серозного среднего отита
Пациенты могут не наблюдать у себя никаких симптомов, однако в некоторых случаях сами больные или их родственники отмечают снижение слуха. Пациенты могут испытывать чувство заложенности и давления в ушах, или ощущение «щелчка» в ухе при глотании. Боль в ушах встречается редко.
К возможным изменениям барабанной перепонки относятся: изменение цвета (желтоватый или сероватый), смещение светового рефлекса, легкая или умеренная ретракция, усиленные опознавательные знаки. Во время вдувания воздуха барабанная перепонка может быть неподвижной. Через барабанную перепонку может быть виден уровень жидкости или пузырьки воздуха.
TONY WRIGHT, INSTITUTE OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Диагностика серозного среднего отита
Обследование с помощью пневматической отоскопии
Тимпанометрия
Осмотр носоглотки
Диагноз серозного среднего отита ставится на основании клинической картины и результатов пневматической отоскопии. При пневматической отоскопии для перемещения барабанной перепонки используется инсуффлятор, прикрепленный к головке отоскопа; жидкость в среднем ухе, перфорация или тимпаносклероз подавляют это движение. Для подтверждения наличия выпота в среднем ухе может быть выполнена тимпанометрия (путем выявления сниженной подвижности барабанной перепонки).
Если выпот сохраняется более 8 недель, взрослым и подросткам необходимо провести исследование носоглотки для исключения злокачественных или доброкачественных опухолей. Следует заподозрить злокачественное новообразование носоглотки, особенно у пациентов с односторонним серозным средним отитом. При подозрении на злокачественное новообразование следует провести визуализирующие исследования.
Лечение серозного среднего отита
Наблюдение
При отсутствии положительной динамики рекомендована миринготомия с введением тимпаностомической трубки
При рецидивирующих отитах у детей показана аденотомия
В основном всем пациентам показано наблюдение. Антибиотики и противоотёчные не эффективны. При наличии явного аллергического компонента, могут быть полезны антигистаминные препараты и назальные кортикостероиды.
Если в период от 1 до 3 месяцев улучшения не наблюдается, может быть проведена миринготомия для аспирации жидкости и вставка тимпаностомической трубки, которая позволит осуществить вентиляцию среднего уха и временно улучшит проходимость евстахиевой трубы, независимо от причины, вызвавшей заболевание. Тимпаностомические трубки могут быть установлены в случаях стойкой кондуктивной тугоухости, явившейся следствием скопления недренированной жидкости в полости среднего уха. Тимпаностомические трубки могут помочь предотвратить рецидивы острого среднего отита и серозного среднего отита.
Иногда для временной вентиляции среднего уха применяют продувание слуховых труб по Политцеру или по методу Вальсальвы. Чтобы выполнить маневр Вальсальвы, пациенты держат рот закрытым и пытаются с силой выдуть воздух через зажатые ноздри (продувание уха). Продувание уха по Политцеру проводят с помощью специального шприца (воздушного насоса), через который врач вдувает воздух в одну из ноздрей пациента, зажимая другую, пока пациент сглатывает воздух. Таким образом, воздух попадает в евстахиеву трубу и среднее ухо. Ни одну из этих процедур нельзя проводить, если у пациента имеется ринорея или ОРВИ. Пациенты могут быть проинструктированы осторожно сжимать ноздри и глотать (так называемая аутоинсуффляция). Этот маневр можно повторить несколько раз в течение дня для аэрации среднего уха.
При персистирующем рецидивирующем секреторном среднем отите может потребоваться коррекция основного заболевания носоглотки. У детей, особенно мальчиков подросткового возраста, следует исключить носоглоточную ангиофиброму; у взрослых необходимо исключить носоглоточную карциному. Детям могут быть проведены процедуры по удалению аденоидов, включая устранение центральной лимфоидной массы, а также лимфоидных скоплений на торе евстахиевой трубы и в ямке Розенмюллера. При бактериальном рините, синусите и/или назофарингите должны быть назначены антибиотики. Выявленные аллергены должны быть исключены из среды пациента, необходимо рассмотреть возможность иммунотерапии.
Маленьким детям, страдающим от продолжительной потери слуха из-за длительного существования сывороточного отита для обеспечения нормального развития речи может потребоваться соответствующая терапия. Баллонная дилатация евстахиевой трубы использовалась в качестве альтернативы размещению тимпаностомической трубки (1). Пока пациент находится под общей анестезией, специалист вставляет баллон в евстахиеву трубу и на несколько секунд его расширяет, прежде чем вынимать баллон. Эта процедура является вариантом для пациентов с рецидивирующим серозным средним отитом, а также для тех, кто не желает устанавливать тимпаностомическую трубку. У некоторых пациентов с легкими симптомами дисфункции евстахиевой трубы (например, чувство заложенности, давления или хлопка в ухе) следует проявлять осторожность, потому что эта процедура может вызвать состояние зияющей евстахиевой трубы; симптомы включают чувство заложенности и феномен аутофонии (когда пациенты слышат собственное дыхание), что может вызывать у пациентов дискомфорт.
Поскольку изменения давления окружающей среды могут вызвать болезненную баротравму, следует по возможности избегать подводного плаванья и воздушных путешествий или откладывать их. Если воздушного путешествия нельзя избежать, маленьким детям может помочь жевание пищи или питье (например, из бутылочки). Детям старшего возраста и взрослым может помочь маневр Вальсальвы или продувание по Политцеру (во время снижения самолета закрыть нос и рот и попытаться осторожно выдуть воздух, направляя его в нос; этот маневр форсирует прохождение воздуха через заблокированную евстахиеву трубу).
Справочные материалы по лечению
1. Poe D, Anand V, Dean M, et al: Balloon dilation of the eustachian tube for dilatory dysfunction: A randomized controlled trial. Laryngoscope 128 (5):1200–1206, 2018. doi: 10.1002/lary.26827 Epub 2017 Sep 20.
Основные положения
Серозный средний отит представляет собой невоспалительный выпот в среднем ухе, обычно возникающий после острого среднего отита или инфекции верхних дыхательных путей.
Диагноз клинический; взрослым и подросткам необходимо провести осмотр носоглотки, а иногда и визуализирующие исследования, чтобы исключить злокачественные или доброкачественные опухоли.
Антибиотики и противоотёчные не эффективны.
Если проблема не разрешится в течение 1–3 месяцев, может потребоваться миринготомия с установкой тимпаностомической трубки и/или прямая визуализация носоглотки.
Для обеспечения нормального развития речи детям с продолжительной тугоухостью может потребоваться соответствующая терапия.