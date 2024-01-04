Средний отит (серозный)

Наблюдение

При отсутствии положительной динамики рекомендована миринготомия с введением тимпаностомической трубки

При рецидивирующих отитах у детей показана аденотомия

В основном всем пациентам показано наблюдение. Антибиотики и противоотёчные не эффективны. При наличии явного аллергического компонента, могут быть полезны антигистаминные препараты и назальные кортикостероиды.

Если в период от 1 до 3 месяцев улучшения не наблюдается, может быть проведена миринготомия для аспирации жидкости и вставка тимпаностомической трубки, которая позволит осуществить вентиляцию среднего уха и временно улучшит проходимость евстахиевой трубы, независимо от причины, вызвавшей заболевание. Тимпаностомические трубки могут быть установлены в случаях стойкой кондуктивной тугоухости, явившейся следствием скопления недренированной жидкости в полости среднего уха. Тимпаностомические трубки могут помочь предотвратить рецидивы острого среднего отита и серозного среднего отита.

Иногда для временной вентиляции среднего уха применяют продувание слуховых труб по Политцеру или по методу Вальсальвы. Чтобы выполнить маневр Вальсальвы, пациенты держат рот закрытым и пытаются с силой выдуть воздух через зажатые ноздри (продувание уха). Продувание уха по Политцеру проводят с помощью специального шприца (воздушного насоса), через который врач вдувает воздух в одну из ноздрей пациента, зажимая другую, пока пациент сглатывает воздух. Таким образом, воздух попадает в евстахиеву трубу и среднее ухо. Ни одну из этих процедур нельзя проводить, если у пациента имеется ринорея или ОРВИ. Пациенты могут быть проинструктированы осторожно сжимать ноздри и глотать (так называемая аутоинсуффляция). Этот маневр можно повторить несколько раз в течение дня для аэрации среднего уха.

При персистирующем рецидивирующем секреторном среднем отите может потребоваться коррекция основного заболевания носоглотки. У детей, особенно мальчиков подросткового возраста, следует исключить носоглоточную ангиофиброму; у взрослых необходимо исключить носоглоточную карциному. Детям могут быть проведены процедуры по удалению аденоидов, включая устранение центральной лимфоидной массы, а также лимфоидных скоплений на торе евстахиевой трубы и в ямке Розенмюллера. При бактериальном рините, синусите и/или назофарингите должны быть назначены антибиотики. Выявленные аллергены должны быть исключены из среды пациента, необходимо рассмотреть возможность иммунотерапии.

Маленьким детям, страдающим от продолжительной потери слуха из-за длительного существования сывороточного отита для обеспечения нормального развития речи может потребоваться соответствующая терапия. Баллонная дилатация евстахиевой трубы использовалась в качестве альтернативы размещению тимпаностомической трубки (1). Пока пациент находится под общей анестезией, специалист вставляет баллон в евстахиеву трубу и на несколько секунд его расширяет, прежде чем вынимать баллон. Эта процедура является вариантом для пациентов с рецидивирующим серозным средним отитом, а также для тех, кто не желает устанавливать тимпаностомическую трубку. У некоторых пациентов с легкими симптомами дисфункции евстахиевой трубы (например, чувство заложенности, давления или хлопка в ухе) следует проявлять осторожность, потому что эта процедура может вызвать состояние зияющей евстахиевой трубы; симптомы включают чувство заложенности и феномен аутофонии (когда пациенты слышат собственное дыхание), что может вызывать у пациентов дискомфорт.

Поскольку изменения давления окружающей среды могут вызвать болезненную баротравму, следует по возможности избегать подводного плаванья и воздушных путешествий или откладывать их. Если воздушного путешествия нельзя избежать, маленьким детям может помочь жевание пищи или питье (например, из бутылочки). Детям старшего возраста и взрослым может помочь маневр Вальсальвы или продувание по Политцеру (во время снижения самолета закрыть нос и рот и попытаться осторожно выдуть воздух, направляя его в нос; этот маневр форсирует прохождение воздуха через заблокированную евстахиеву трубу).