Острый средний отит

Анальгетики

Иногда антибиотикотерапия

Редко проводят миринготомию

При необходимости следует применять аналгезию, в том числе детям, не находящимся в стадии речевого развития, с поведенческими проявлениями боли (например, дергание или потирание уха, чрезмерный плач, беспокойство). Как правило, эффективны пероральные анальгетики, такие как ацетаминофен или ибупрофен; у детей применяются дозы, рассчитанные на основе массы тела. В продаже имеется больной выбор препаратов для местного применения, которые можно приобрести по рецепту врача и без рецепта. Хотя это и недостаточно изучено, некоторые топические средства обеспечивают кратковременное облегчение, но, вероятно, не более чем на 20-30 минут. Местные средства не следует использовать при перфорации барабанной перепонки.

Большинство (80%) случаев разрешаются спонтанно; однако в США часто назначают антибиотики ([1]; см. таблицу Антибиотики при среднем отите). Антибиотики облегчают симптомы быстрее (хотя показатели через 1–2 недели аналогичны) и могут снизить вероятность остаточной потери слуха и лабиринтных или внутричерепных последствий. Однако с недавним появлением резистентных микроорганизмов педиатрические организации настоятельно рекомендуют начальный прием антибиотиков только для определенных групп детей, таких как:

Более молодые или более тяжелые больные — см. таблицу Руководство по использованию антибиотиков у детей с острым средним отитом

Пациенты с рецидивирующим острым средним отитом (например, ≥ 4 эпизодов в течение 6 месяцев)

У других пациентов, при условиях надлежащего последующего контроля, вполне безопасным может быть наблюдение в течение 48-72 часов с назначением антибиотиков только в том случае, если улучшения не последовало; если же планируется последующее наблюдение, то для экономии времени и затрат антибиотики могут быть назначены при первоначальном визите. Решение о наблюдении следует обсудить с лицом, осуществляющим уход.

Таблица Антибактериальная терапия при остром среднем отите Таблица

Таблица Руководство по применению антибиотиков у детей с острым отитом среднего уха* Таблица

Всем пациентам назначают анальгетики (например, ацетаминофен, ибупрофен).

У взрослых местное применение интраназальных вазоконстрикторов, таких как фенилэфрин или оксиметазолин, может улучшить функцию евстахиевой трубы, хотя эффективность этих препаратов четко не доказана. Во избежание привыкания данный препарат необходимо назначать курсом не более 3 дней. Системные противоотечные средства (например, псевдоэфедрин по 30–60 мг перорально каждые 6 часов при необходимости) могут помочь уменьшить заложенность или давление в носовой полости и параназальных синусах. При наличии аллергии у пациентов показаны антигистаминные препараты (хлорфенирамин 4 мг каждые 4–6 часов 7–10 дней).

Детям не рекомендовано назначать вазоконстрикторы и антигистаминные лекарственные средства.

При выпячивании барабанной перепонки, особенно на фоне сильной или постоянной боли, лихорадки, рвоты или диареи, специалист может провести миринготомию. Тимпанометрия используется для мониторинга движения барабанной перепонки; слух пациента, внешний вид и движение барабанной перепонки контролируются до полной нормализации состояния. Если у пациентов с острым средним отитом возникает паралич или дисфункция лицевого нерва, они должны быть срочно направлены к специалисту для возможной миринготомии и установки тимпаностомической трубки.