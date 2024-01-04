Мирингит – форма острого отита среднего уха с формированием везикул на барабанной перепонке.

Мирингит может развиваться у больных вирусным, бактериальным (особенно, вызванным Streptococcus pneumoniae) или микоплазменным отитом. Боль появляется внезапно и длится в течение 24–48 часов. Снижение слуха и повышение температуры говорит в пользу бактериальной этиологии заболевания.

Диагноз подтверждается при обнаружении визикул на барабанной перепонке. Мирингит не является причиной появления выпота в среднем ухе.

Поскольку дифференциальная диагностика между бактериальным, вирусным и микоплазменным мирингитом затруднительна, рекомендовано назначение антибиотиков, эффективных в отношении возбудителей среднего отита (см. Лечение среднего отита). Выраженный болевой синдром можно купировать путем вскрытия везикулы и приемом анальгетиков (оксидон, ацетаминофен). Комбинированные ушные капли с антибиотиком и кортикостероидом (например, ципрофлоксацин плюс дексаметазон) обычно контролируют инфекцию и уменьшают боль, поскольку кортикостероиды уменьшают воспаление. Необходимо строго соблюдать меры предосторожности, чтобы не намочить ухо, поскольку воздействие воды может продлить инфекционный процесс. Меры предосторожности, чтобы не намочить ухо, включают закрытие наружного слухового канала (например, использование ватного тампона с вазелином) во время купания и принятия душа, а также отказ от плавания.