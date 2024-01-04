Мастоидит – это бактериальное воспаление клеток сосцевидного отростка, обычно развивающееся на фоне острого среднего отита. Клинически проявляется покраснением, припухлостью в заушной области, болезненностью при пальпации, оттопыренностью ушной раковины. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение - антибиотики, такие как цефтриаксон, и, если антибиотики не эффективны, - мастоидэктомия. Острый мастоидит с результатами КТ, свидетельствующими о коалесцентном мастоидите, требует срочного размещения тимпаностомической трубки и мастоидэктомии.

При остром среднем гнойном отите существует риск вовлечения в воспалительный процесс пещеры и воздухоносных ячеек сосцевидного отростка височной кости, что приводит к накоплению жидкости. В редких случаях, бактериальная инфекция развивается в собранной жидкости, а возбудителем обычно выступает тот же организм, что и при среднем отите; чаще всего это пневмококк. Инфекция сосцевидного отростка может вызвать остеомиелит перегородок, что приводит к слиянию сосцевидных ячеек (коалесцентный мастоидит).

Инфекция может вызвать декомпрессию путем перфорации барабанной перепонки или распространиться на латеральную надкостницу сосцевидного отростка, образуя заушный поднадкостничный абсцесс. Редко инфекция распространяется центрально, вызывая абсцесс височной доли или септический тромбоз латерального синуса. Крайне редко процесс может распространиться в область шеи с формированием абсцесса Бецольда. Последствия могут включать глухоту, сепсис и/или менингит.

Симптомы и признаки мастоидита Явления мастоидита появляются через несколько дней или недель после манифестации острого среднего отита с повышением температуры, боли в ушах. Практически у всех пациентов есть признаки среднего отита и гнойной отореи. Характерны покраснение, боль при пальпации в заушной области, флюктуация, оттопыренность ушной раковины.

Диагностика мастоидита Клиническая оценка

Компьютерная томография (КТ) Диагноз мастоидита ставится по клиническим признакам. Для подтверждения диагноза и визуализации степени распространения инфекции обычно проводится КТ, особенно при подозрении на внутривисочное или внутричерепное осложнение. Необходимо делать культуральный посев отделяемого из уха. Для культурального исследования можно провести миринготомию, если не возникло спонтанное дренирование. Общий анализ крови (ОАК) и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) могут быть аномальными, но не являются ни чувствительными, ни специфичными и мало что добавляют к диагнозу.