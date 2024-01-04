Баротравма слуха – это боль в ушах или повреждение барабанной перепонки, вызванное быстрыми изменениями давления окружающей среды.

Для поддержания давления в барабанной полости и наружном слуховом проходе необходим быстрый ток воздуха между носоглоткой и средним ухом. Когда инфекция верхних дыхательных путей, аллергия или другие механизмы нарушают нормальное функционирование евстахиевой трубы, при изменении давления окружающей среды давление в барабанной полости либо снижается, вызывая втягивание барабанной перепонки, либо повышается, вызывая ее выбухание. При отрицательном давлении существует риск накопления транссудата в барабанной полости. При увеличении разницы давлений по обе стороны барабанной перепонки возрастает риск формирования экхимоза и субэпителиальной гематомы барабанной перепонки. Очень большой перепад давления может вызвать кровотечение в среднее ухо, разрыв барабанной перепонки и формирование перилимфатической фистулы через круглое или овальное окна внутреннего уха.

Симптомами баротравмы уха могут быть сильная боль, кондуктивная тугоухость и при наличии перилимфатической фистулы - нейросенсорная тугоухость и/или головокружение. Симптомы обычно ухудшаются при быстром изменении внешнего давления окружающей среды, например при быстром подъеме (например, во время подводного плавания с аквалангом) или спуске (например, во время авиаперелета или прыжка с парашютом). Нейросенсорная потеря слуха или головокружение во время спуска предполагает развитие перилимфатической фистулы; те же симптомы во время всплытия после глубоководного погружения могут указывать на образование пузырьков воздуха во внутреннем ухе.

Если пациенты с дисфункцией евстахиевой трубы лечатся гипербарическим кислородом и испытывают подобные симптомы во время первого сеанса гипербарической терапии, требуется установка тимпаностомических трубок. Размещение трубки также целесообразно у пациентов с давлением в ухе после первого гипербарического погружения; такие пациенты могут иметь скрытую дисфункцию евстахиевой трубы или дисфункцию только в определенных ситуациях (например, только во время гипербарической терапии, но не во время полета на самолете). Трубки должны быть установлены с профилактической целью у пациентов с выявленной дисфункцией евстахиевой трубы.

Лечение баротравмы уха Необходимо выравнить давление (зевок, глотательное движение, жевательная резинка) При болевых ощущениях, вызванных изменением давления во время полета, можно самостоятельно облегчить состояние путем жевания жевательной резинки, имитации глотания или зевания, выдыхания через зажатые ноздри и применения противоотечных назальных спреев. При сильной боли и кондуктивной потери слуха миринготомия может помочь облегчить симптомы. Если потеря слуха является нейросенсорной и наблюдается головокружение, следует подозревать перилимфатическую фистулу и рассмотреть возможность проведения исследования среднего уха для закрытия фистулы.