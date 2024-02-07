Тонзиллофарингит

Симптоматическое лечение

Антибиотики, активные в отношении БГСА

При рецидивирующей БГСА инфекции рекомендуется тонзиллэктомия

Поддерживающее лечение при тонзиллофарингите включает обезболивание, гидратацию и отдых. Можно использовать местные или системные антибиотики. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), как правило, являются эффективными системными анальгетиками. Некоторые врачи также назначают кортикостероиды в разовой дозе (например, дексаметазон 10 мг, в/м), что может уменьшить продолжительность симптомов без увеличения частоты рецидивов или нежелательных эффектов (1). Кортикостероиды обычно используются для лечения тонзиллофарингита, потому что они могут помочь облегчить боль и увеличить количество потребляемой пищи. Некоторые клиницисты не используют кортикостероиды из-за их побочных эффектов.

В состав топических анальгетиков входят бензокаин, фенол, лидокин и др. Анальгетики местного действия доступны в виде спреев и пастилок для рассасывания. Топические анальгетики позволяют снизить болевой синдром, но их нужно часто использовать и они нарушают вкусовые ощущения. Известно несколько случаев, когда в результате применения бензокаина развивалась метгемоглобинемия. Дозы местных анальгетиков иногда должны быть ограничены.

Феноксиметилпенициллин обычно рассматривается как антибиотик выбора для лечения тонзиллофарингита, вызванного БГСА (2). Для пациентов весом < 27 кг используется дозировка 250 мг перорально 2 раза в день в течение 10 дней, при весе > 27 кг – 500 мг. Амоксициллин также эффективен и более удобен при необходимости использования жидкой формы. Если есть вероятность несоблюдения режима лечения пациентом, можно с успехом использовать бензатина бензилпенициллин в разовой дозировке 1,2 млн единиц, в/м (600 000 ЕД для детей с весом ≤27 кг). Другие пероральные антибиотики включают макролиды для пациентов с аллергией на пенициллин, цефалоспорины первого поколения и клиндамицин. Разведение отпускаемой без рецепта перекиси водорода с водой в соотношении 1:1 и полоскание горла этим раствором способствует санации и соблюдению гигиены ротоглотки.

Лечение можно начать незамедлительно, а можно дождаться результатов бакпосева. Если лечение было начато без результатов посева, то при получении отрицательного бакпосева лечение следует прекратить. Последующие посевы из глотки рутинно не выполняются. Они полезны при многочмсленных рецидивах инфекции БГСА или в случаях распространения фарингита среди контактных детей дома или в школе.