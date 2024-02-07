Сиалоаденит – это бактериальная инфекция слюнных желез, которая возникает из-за обструкции слюнных протоков камнем или гипосекреции железы. Симптомами данного заболевания являются отек, боль, покраснение и болезненность. Диагноз ставится на основе клинических данных. Для диагностики используют КТ, ультразвуковое исследование и МРТ. Лечение проводится с использованием антибиотиков.
Этиология сиаладенита
Сиалоаденит, как правило, возникает в результате гипосекреции или обструкции протока, что может произойти само по себе. Самыми крупными слюнными железами являются околоушные железы, подчелюстные и подъязычные.
Сиаладенит - наиболее частое заболевание околоушной слюнной железы, как правило, развивающееся:
У пациентов в возрасте от 50 до 60 лет
При хронических заболеваниях, сопровождающихся ксеростомией
При синдроме Шегрена
У подростков и молодых людей, страдающих анорексией
Дети (в возрасте от 1 до 18 лет) с ювенильным рецидивирующим паротитом невыясненной этиологии
Чаще всего сиалоаденит вызывается Staphylococcus aureus; иногда высевается стрептококк, кишечная палочка и другая анаэробная флора.
Воспаление околоушных желез также может развиться у пациентов, перенесших лучевую терапию полости рта или лечение рака щитовидной железы радиоактивным йодом (1, 2, 3). Хотя это заболевание иногда описывают как сиаладенит, воспалительный процесс редко является проявлением бактериальной инфекции, особенно при отсутствии лихорадки. Ювенильный рецидивирующий паротит – это заболевание неизвестной этиологии, которое встречается у детей (чаще всего от 4 до 6 лет) и часто проходит в период полового созревания. Аллергия, инфекция, генетическое наследование и аутоиммунные расстройства не были подтверждены в качестве его причин. За исключением случаев эпидемического паротита, ювенильный рецидивирующий паротит остается второй наиболее распространенной формой паротита у детей (4).
Справочные материалы по этиологии
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Симптомы и признаки сиаладенита
У пациентов с сиаладенитом развиваются лихорадка, озноб, односторонняя боль и отек. Слюнная железа уплотнена и диффузно болезненна при пальпации, с эритемой и отеком кожи и мягких тканей над ней. При надавливании на железу часто из протока появляется гнойное отделяемое, в таком случае следует взять посев. При выраженном увеличении железы следует подозревать абсцесс.
Диагностика сиаладенита
КТ, УЗИ, МРТ
КТ, ультразвуковая диагностика, МРТ используются для подтверждения диагноза сиалоадденит или абсцесс, который клинически не выражен, хотя на МРТ не всегда можно увидеть обтурирующий камень. Если из протока отделяется гнойное отделяемое, его следут посеять на флору и грам-принадлежность.
Лечение сиаладенита
Антибиотики, эффективные в отношении стафилококков
Местное лечение (например, средства, стимулирующие слюноотделение, теплые компрессы)
Начальная терапия при сиалоадените проводится антибиотиками, действующими на S. aureus (например, диклоксациллин 250 мг перорально 4 раза в день, цефалоспорины I-го поколения или клиндамицин), которые могут заменятся в зависимости от результатов посева. Инфекцию все чаще вызывает метициллин-резистентный S. aureus (МРЗС), особенно у пожилых пациентов, которые проживают в домах престарелых, и для ее лечения нередко применяют ванкомицин. Полоскание полости рта 0,12% раствором хлоргексидина 3 раза в день снижает бактериальную нагрузку и способствует соблюдению гигиены полости рта.
Также важно использовать увлажнение и стимуляцию слюноотделения (лимонный сок, жевательные конфеты или другие вещества, способствующие слюноотделению), теплые компрессы, массаж железы, тщательный туалет полости рта. При наличие абсцесса необходимо его дренировать.
Иногда пациентам с хроническим или рецидивирующим сиаладенитом показана поверхностная паротидэктомия, перевязка околоушного протока или иссечение подчелюстной железы.
Другие инфекции слюнных желез
Эпидемический паротит часто вызывает отек околоушной железы (см. таблицу Причины увеличения околоушной и других слюнных желез).
Вторичное увеличение околоушных слюнных желез часто возникает у ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне одной или нескольких лимфоэпителиальных кист.
При болезни кошачьих царапин, вызываемой бактериями рода Bartonella, инфекция часто проникает в околоушные лимфатические узлы и через кровоток может инфицировать околоушные слюнные железы. Несмотря на то, что болезнь кошачьих царапин не является заразной, необходимо проводить антибактериальное лечение, а при формировании абсцессов необходимо их вскрытие.
Атипичная инфекция нёбных миндалин или зубов может также распространиться и поражать крупные слюнные железы. Тест с сухим туберкулином может быть отрицательным и для подтверждения диагноза может понадобиться проведение биопсии и исследование на культуру тканей для выявления кислотоустойчивых бактерий. Существует много разногласий по поводу методов лечения. Одним из методов является хирургическое вылущивание железы, полное удаление инфицированной ткани и применение противотуберкулезных препаратов (редко).
Слюнные железы также могут быть вовлечены в: саркоидоз и Болезнь, связанная с иммуноглобулином класса G. Синдром Шегрена может проявляться припухлостью в области околоушной или подчелюстной слюнной железы