Сиалоаденит, как правило, возникает в результате гипосекреции или обструкции протока, что может произойти само по себе. Самыми крупными слюнными железами являются околоушные железы, подчелюстные и подъязычные.

Сиаладенит - наиболее частое заболевание околоушной слюнной железы, как правило, развивающееся:

У пациентов в возрасте от 50 до 60 лет

При хронических заболеваниях, сопровождающихся ксеростомией

При синдроме Шегрена

У подростков и молодых людей, страдающих анорексией

Дети (в возрасте от 1 до 18 лет) с ювенильным рецидивирующим паротитом невыясненной этиологии

Чаще всего сиалоаденит вызывается Staphylococcus aureus; иногда высевается стрептококк, кишечная палочка и другая анаэробная флора.

Воспаление околоушных желез также может развиться у пациентов, перенесших лучевую терапию полости рта или лечение рака щитовидной железы радиоактивным йодом (1, 2, 3). Хотя это заболевание иногда описывают как сиаладенит, воспалительный процесс редко является проявлением бактериальной инфекции, особенно при отсутствии лихорадки. Ювенильный рецидивирующий паротит – это заболевание неизвестной этиологии, которое встречается у детей (чаще всего от 4 до 6 лет) и часто проходит в период полового созревания. Аллергия, инфекция, генетическое наследование и аутоиммунные расстройства не были подтверждены в качестве его причин. За исключением случаев эпидемического паротита, ювенильный рецидивирующий паротит остается второй наиболее распространенной формой паротита у детей (4).