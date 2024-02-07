Паратонзиллярный абсцесс и паратонзиллит – это острая инфекция глотки, которая чаще встречается у подростков и молодых людей. Симптомокомплекс включает в себя выраженную боль в горле, тризм, измененный голос, ассиметрию зева. Для подтверждения диагноза выполняется пункция абсцесса мышечной иглой с аспирацией содержимого. Лечение заключается в применении антибактериальных препаратов широкого спектра действия, дренирование абсцесса, обильное питье, применение анальгетиков и иногда абсцесс-тонзиллэктомия.
Этиология перитонзиллярного абсцесса и флегмоны
Абсцесс и паратонзиллит скорее всего являются разными стадиями одного и того же процесса, при котором бактериальное воспаление нёбных миндалин и глотки распространяется в глубжележащие мягкие ткани. Инфекционный процесс всегда носит односторонний характер, и очаг воспаления локализуется между миндалиной и верхним глоточным констриктором. Как правило, это заболевание вызывается множеством бактерий. Streptococcus и Staphylococcus являются наиболее частыми аэробными возбудителями, тогда как бактерии рода Bacteroides являются доминирующими возбудителями в группе анаэробных патогенов.
Симптомы перитонзиллярного абсцесса и флегмоны
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Заболевание имеет внезапное начало и сопровождается выраженной болью в горле с одной стороны, дисфагией, лихорадкой, болью в ухе, односторонней лимфоаденопатией шеи. У пациентов часто отмечаются тризм, голос "как горячей картошки съел" (говорит так, будто у него во рту находится горячий предмет), внешний вид, характерный для интоксикации (например, зрительный контакт слабый или отсутствует, раздражительность, ребенка невозможно успокоить или отвлечь, лихорадка, беспокойство), слюнотечение, выраженный неприятный запах изо рта, гиперемия нёбных миндалин и наличие экссудата. И абсцесс, и флегмона вызывают отек тканей над пораженной миндалиной, но абсцесс вызывает более выраженную выпуклость с отклонением мягкого неба и язычка и выраженным тризмом.
Диагностика перитонзиллярного абсцесса и целлюлита
Пункция иглой и аспирация
Иногда КТ
Перитонзиллярный целлюлит диагностируется у пациентов с тяжелой болью в горле и следующими симптомами:
Тризм
Сдавленный голос
Смещение увулы
Всем пациентам с описанной симптоматикой необходимо проводить диагностическую пункцию с последующим бактериологическим посевом содержимого. Диагностическая пункция позволяет диффенцировать паратонзиллярный абсцесс и паратонзиллит. Ультрасонография в месте оказания медицинской помощи может использоваться для диагностики и определения оптимального места для аспирации или разреза и дренирования; чувствительность высокая, но специфичность умеренная (1).
КТ шеи может помочь подтвердить диагноз, когда физикальное обследование затруднено или диагноз вызывает сомнения, особенно когда заболевание необходимо дифференцировать от окологлоточной инфекции или другой глубокой инфекции шеи.
Справочные материалы по диагностике
1. Kim DJ, Burton JE, Hammad A, et al: Test characteristics of ultrasound for the diagnosis of peritonsillar abscess: A systematic review and meta-analysis. Acad Emerg Med 30 (8):859–869, 2023. doi: 10.1111/acem.14660
Лечение перитонзиллярного абсцесса и флегмоны
Антибиотики
Вскрытие абсцесса
Флегмона обычно проходит в течение 48 часов, при гидратации и приеме высоких доз пенициллина (например, 2 миллиона единиц внутривенно каждые 4 часа или 1 г перорально 4 раза в день); альтернативные антибиотики включают цефалоспорин первого поколения или клиндамицин. После этого назначаются антибиотики узкого спектра на 10 дней.
Абсцесс обычно вскрывается и дренируется в условиях стационара под местной анестезией, иногда используются седативные препараты; многие специалисты полагают, что достаточно пункции иглой для адекватного оттока гнойного содержимого. Ультразвуковое исследование иногда используется, когда диагноз абсцесса неясен или когда абсцесс имеет небольшие размеры (< 1 см). Хотя большинство пациентов можно лечить амбулаторно, некоторым требуется кратковременная госпитализация для парентерального введения антибиотиков, внутривенно гидратации, мониторинга проходимости дыхательных путей.
Экстренная тонзиллэктомия используется редко, особенно у детей или пациентов с беспокойным поведением даже при наличии иных показаний к тонзиллэктомии (частые ангины в анамнезе, обструктивное апноэ сна). В противном случае, если у пациентов также имели место рецидивирующие тонзиллиты, то для предотвращения рецидива абцесса через 4–6 недель выполняется элективная тонзиллэктомия.