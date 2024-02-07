Паратонзиллярный абсцесс и паратонзиллит

Антибиотики

Вскрытие абсцесса

Флегмона обычно проходит в течение 48 часов, при гидратации и приеме высоких доз пенициллина (например, 2 миллиона единиц внутривенно каждые 4 часа или 1 г перорально 4 раза в день); альтернативные антибиотики включают цефалоспорин первого поколения или клиндамицин. После этого назначаются антибиотики узкого спектра на 10 дней.

Абсцесс обычно вскрывается и дренируется в условиях стационара под местной анестезией, иногда используются седативные препараты; многие специалисты полагают, что достаточно пункции иглой для адекватного оттока гнойного содержимого. Ультразвуковое исследование иногда используется, когда диагноз абсцесса неясен или когда абсцесс имеет небольшие размеры (< 1 см). Хотя большинство пациентов можно лечить амбулаторно, некоторым требуется кратковременная госпитализация для парентерального введения антибиотиков, внутривенно гидратации, мониторинга проходимости дыхательных путей.

Экстренная тонзиллэктомия используется редко, особенно у детей или пациентов с беспокойным поведением даже при наличии иных показаний к тонзиллэктомии (частые ангины в анамнезе, обструктивное апноэ сна). В противном случае, если у пациентов также имели место рецидивирующие тонзиллиты, то для предотвращения рецидива абцесса через 4–6 недель выполняется элективная тонзиллэктомия.