Окологлоточный абсцесс

Парафарингеальный абсцесс располагается глубоко в клетчатке шеи. Симптомокомплекс включает лихорадку, боль в горле, боль при глотании (одинофагия) и отек шеи, спускающийся до подъязычной кости. Диагноз ставится на основе КТ. Лечение заключается в антибактериальной терапии и хирургическом вскрытии абсцесса.

Парафарингеальное (фарингеальномаксиллярное) пространство располагается латерально от верхнего глоточного констриктора и медиально от крыловидной мышцы. Это пространство сообщается со всеми остальными крупными фасциальными пространствами шеи и разделяется на переднюю и заднюю часть шиловидным отростком. В заднем отделе располагается сонная артерия, внутренняя яремная вена и большое количество нервов. Инфекция в парафарингеальное пространство обычно попадает из небных миндалин и глотки, однако может иметь отогенный и лимфогенный характер.

Возникновение абсцесса может обтурировать дыхательные пути. Абсцесс, расположенный в заднем отделе парафарингеального пространства, может прорваться в сонную артерию или вызвать септический тромбофлебит внутренней яремной вены (синдром Лемьерра).

Симптомы и признаки парафарингеального абсцесса У большинства пациентов с окологлоточным абсцессом имеется лихорадка, боль в горле, одинофагия и отек мягких тканей в области шеи до подъязычной кости. Абсцесс переднего отдела парафарингеального пространства вызывает тризм и уплотнение по границе угла нижней челюсти, отмечается медиальное смещение небной миндалины и латеральной стенки глотки. Глоточный абсцесс Изображение Фото предоставлено г-ном Кларенсом Т. (Clarence T.). Sasaki, MD. Абсцессы заднего отдела вызывают отек, который более выражен на задней стенке глотки. Тризм в таких случаях минимален. Абсцесс заднего отдела может вовлекать оболочку сонной артерии, может сопровождаться высокой лихорадкой, бактериемией, появлением неврологической симптоматики, а также массивными кровотечениями, вызванными повреждением сонной артерии.

Диагностика окологлоточного абсцесса Компьютерная томография Окологлоточный абсцесс подозревают у пациентов с нечетко выраженной глубокой инфекцией шеи или другими типичными симптомами, а диагноз подтверждается с помощью КТ с контрастом.