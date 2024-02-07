Парафарингеальный абсцесс располагается глубоко в клетчатке шеи. Симптомокомплекс включает лихорадку, боль в горле, боль при глотании (одинофагия) и отек шеи, спускающийся до подъязычной кости. Диагноз ставится на основе КТ. Лечение заключается в антибактериальной терапии и хирургическом вскрытии абсцесса.
Парафарингеальное (фарингеальномаксиллярное) пространство располагается латерально от верхнего глоточного констриктора и медиально от крыловидной мышцы. Это пространство сообщается со всеми остальными крупными фасциальными пространствами шеи и разделяется на переднюю и заднюю часть шиловидным отростком. В заднем отделе располагается сонная артерия, внутренняя яремная вена и большое количество нервов. Инфекция в парафарингеальное пространство обычно попадает из небных миндалин и глотки, однако может иметь отогенный и лимфогенный характер.
Возникновение абсцесса может обтурировать дыхательные пути. Абсцесс, расположенный в заднем отделе парафарингеального пространства, может прорваться в сонную артерию или вызвать септический тромбофлебит внутренней яремной вены (синдром Лемьерра).
Симптомы и признаки парафарингеального абсцесса
У большинства пациентов с окологлоточным абсцессом имеется лихорадка, боль в горле, одинофагия и отек мягких тканей в области шеи до подъязычной кости.
Абсцесс переднего отдела парафарингеального пространства вызывает тризм и уплотнение по границе угла нижней челюсти, отмечается медиальное смещение небной миндалины и латеральной стенки глотки.
Фото предоставлено г-ном Кларенсом Т. (Clarence T.). Sasaki, MD.
Абсцессы заднего отдела вызывают отек, который более выражен на задней стенке глотки. Тризм в таких случаях минимален. Абсцесс заднего отдела может вовлекать оболочку сонной артерии, может сопровождаться высокой лихорадкой, бактериемией, появлением неврологической симптоматики, а также массивными кровотечениями, вызванными повреждением сонной артерии.
Диагностика окологлоточного абсцесса
Компьютерная томография
Окологлоточный абсцесс подозревают у пациентов с нечетко выраженной глубокой инфекцией шеи или другими типичными симптомами, а диагноз подтверждается с помощью КТ с контрастом.
Лечение окологлоточного абсцесса
Антибактериальные препараты широкого спектра действия (например, цефтриаксон, ампициллин/сульбактам, клиндамицин)
Хирургическое дренирование
При лечении пациентов с парафарингеальным абсцессом может потребоваться контроль дыхательных путей. Обычно требуются парентеральное введение антибиотиков широкого спектра действия (например, цефтриаксоном, ампициллин-сульбактама или клиндамицина) и хирургический дренаж. Задние абсцессы дренируют снаружи через подчелюстную ямку.
Передние абсцессы часто могут быть дренированы через разрез в полости рта, хотя крупные абсцессы, выходящие за пределы окологлоточного пространства, могут также потребовать внешнего хирургического вмешательства. После вскрытия абсцесса нобходимо назначить курс специфической антибактериальной терапии парентерально, после чего продолжить прием антибиотиков 10–14 дней перорально. Иногда можно излечить небольшие абсцессы назначением инфузионной терапии с антибиотиками.