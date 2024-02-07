Проводится риноэндоскопия с использованием фирориноскопа

Небно-глоточная недостаточность подозревается у всех пациентов с типичными нарушениями речи.

При пальпации средней линии мягкого неба можно обнаружить скрытую подслизистую расщелину, обычно у пациентов с раздвоенным язычком. Стандартным методом диагностики является риноэндоскопия с использованием ринофиброскопа.

Многопроекционная видеофлюороскопия при связной речи и глотании (модифицированное бариевое глотание), выполняемая совместно с логопедом, должна применяться только в том случае, если другие диагностические мероприятия не дают необходимой информации.