Нёбноглоточная недостаточность – это состояние, при котором сфинктер между ротоглоткой и носоглоткой не смыкается до конца, часто возникает вследствие анатомических аномалий нёба и приводит к открытой гнусавоти. Диагноз ставится на основании фирориноскопии. Для лечения используется речевая терапия (занятия с логопедом), а также хирургическая коррекция.
Закрытие небно-глоточного сфинктера обычно достигается за счет сфинктерного действия мягкого нёба и верхнего констриктора глотки. Закрытие нарушается у пациентов с расщелиной неба, восстановленной расщелиной неба, врожденным коротким небом, подслизистой расщелиной неба, параличом неба и, иногда, увеличенными миндалинами. Небно-глоточная недостаточность может также возникнуть при выполнении аденоидэктомии или увулопалатофарингопластики у пациента с врожденным недоразвитием (подслизистая расщелина) или параличом неба.
Симптомы и признаки велофарингеальной недостаточности
Речь у таких больных с нёбноглоточной недостаточностью имеет гиперназальный резонансный оттенок (открытая гнусавость), происходит выброс воздушной струи через нос, нарушается турбулентная функция носа, что приводит к невозможности выговаривать закрытые «носовые» звуки (согласные). Выраженная нёбноглоточная недостаточность приводит к регургитации пищи и жидкости в полость носа. Осмотр неба во время фонации может выявить паралич неба.
Диагностика небно-глоточной недостаточности
Проводится риноэндоскопия с использованием фирориноскопа
Небно-глоточная недостаточность подозревается у всех пациентов с типичными нарушениями речи.
При пальпации средней линии мягкого неба можно обнаружить скрытую подслизистую расщелину, обычно у пациентов с раздвоенным язычком. Стандартным методом диагностики является риноэндоскопия с использованием ринофиброскопа.
Многопроекционная видеофлюороскопия при связной речи и глотании (модифицированное бариевое глотание), выполняемая совместно с логопедом, должна применяться только в том случае, если другие диагностические мероприятия не дают необходимой информации.
Лечение небно-глоточной недостаточности
Хирургичекое лечение и логопедическая коррекция
Лечение нёбно-глоточной недостаточности заключается в логопедической и хирургической коррекции, путем пролонгации мягкого нёба, установки импланта задней стенки глотки, глоточного лоскута или фарингопластики в зависимости от степени мобильности латеральной стенки глотки, нёбной занавески и размера дефекта. Может быть полезен протез небной занавески (выполненный стоматологом-ортопедом)