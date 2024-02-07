Киста Торнвальда встречается редко и представляет собой кисту, расположенную по средней линии в носоглотке, которая может воспаляться.
Киста Торнвальда является рудиментарным поверхностным карманом эмбриональной хорды верхнего констриктора носоглотки. Она может воспаляться, что сопровождается постоянным гнойным отделяемым с неприятным запахом, обструкцией слуховой трубы и болями в горле.
Гнойное отделяемое может визуализироваться в устье кисты.
Диагноз ставится на основании ринофарингоскопии, в сомнительных случаях дополнительно используются КТ или МРТ.
Лечение заключается в марсупиализации или иссечении кисты.