Камни слюнных протоков

Камни, состоящие из солей кальция часто обтурируют слюнные железы, вызывая боль, отек и в некоторых случаях инфекциию. Диагноз ставится после клинического осмотра или подтверждается КТ, УЗИ или сиалографией. Лечение заключается в удалении камня, используя вещества, стимулирующие слюноотделение, пальпаторно, с использованием щупа или хирургическим путем.
Крупными слюнными железами являются парные околоушные, подчелюстные и подъязычные. Камни слюнных желез встречаются чаще у взрослых. Большинство (80%) камней образуется в подчелюстных железах и они закупоривают Вартонов проток. Большинство остальных камней образуется в околоушных железах и обтурируют прокток Стенсена. Лишь 1% камней образуется в подязычных железах. Множественные камни диагностируются примерно у 25% пациентов (1).
Общие справочные материалы
1. Pachisia S, Mandal G, Sahu S, Ghosh S: Submandibular sialolithiasis: A series of three case reports with review of literature. Clin Pract 9 (1):1119, 2019. doi: 10.4081/cp.2019.1119 Published online 2019 Mar 20.
Этиология камней слюнных желез
Большинство камней состоит из фосфата кальция, с примесью магния и карбонатов. У пациентов с падагрой могут образовываться камни из солей мочевой кислоты. Для формирования камня необходим очаг, на котором откладываются соли при стазе слюны. Стаз слюны возникает у ослабленных пациентов, при дегидратации, сниженном аппетите или при приеме антихолинергических препаратов. Рецидивирующее или стойкое камнеобразование является предрасполагающим фактором развития инфекции пораженной железы (сиаладенит).
Симптомы и признаки камней слюнных желез
Обтурирующие камни вызывают отек железы и боль, особенно после еды, что стимулирует отделение слюны. Симптомы могут уменьшиться через несколько часов. Облегчение может наступить с объемным выбросом слюны. Некоторые камни сопровождаются временной симптоматикой или вовсе образуются безсимптомно.
Если камень имеет дистальное расположение, то он может быть видим или ощутим при пальпации в области выводного отверстия.
Диагностика камней слюнных желез
Клиническая оценка
Иногда используется лучевая диагностика (КТ, УЗИ, сиалография)
Если камень слюнной железы не выявляется при осмотре, пациенту дают средство, стимулирующее слюноотделение (лимонный сок, твердую конфету или другое вещество, повышающее слюноотделению). Воспроизведение симптомов почти всегда позволяет подтвердить диагноз наличия камня.
КТ и УЗИ являются высокочувствительными методами исследования и используются, когда клинический диагноз неясен. Контрастная сиалография также высокочувствительна, но обычно больше не применяется. Обычный рентген не всегда точен, поскольку 90% подчелюстных камней рентгеноконтрастны, а 90% камней околоушной железы рентгенонегативны (1). Все чаще используется ультразвуковое исследование, которое, как сообщалось, характеризуется чувствительностью в выявлении всех (рентгеноконтрастных и рентгенопрозрачных) камней 60–95% и специфичностью 85–100% (2). Роль МРТ меняется; зарегистрированная чувствительность и специфичность составляют > 90%, а в ограниченных исследованиях МРТ оказывается более чувствительной при обнаружении мелких камней и камней в дистальных протоках, чем УЗИ или контрастная сиалография (3).
Справочные материалы по диагностике
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2. Kim DH, Kang JM, Kim SW, et al: Utility of ultrasonography for diagnosis of salivary gland sialolithiasis: a meta-analysis. Laryngoscope. 2022 Jan 19. doi: 10.1002/lary.30020. Epub ahead of print. PMID: 35043982.
3. Jäger L, Menauer, F Holzknecht N, et al: Sialolithiasis: MR sialography of the submandibular duct--An alternative to conventional sialography and US? Radiology216 (3):665–671, 2000. doi: 10.1148/radiology.216.3.r00se12665
Лечение камней слюнных желез
Местное лечение (средства, стимулирующие слюноотделение, массаж)
Иногда применяется удаление вручную или хирургически
Анальгетики, гидратация и массаж могут облегчить симптомы у пациентов с камнем слюнной железы.
При ранней диагностике назначаются антибактериальные препараты, активные в отношении стафилококков, чтобы предотвратить развитие острого сиалоаденита.
Отхождение камней может быть спонтанным или при стимуляции слюноотделения, для чего пациентам следует рассасывать лимон или кислые конфеты в течение 2–3 часов. При расположении камней непосредственно в устье возможно их удалить вручную, путем выдавливания. Удалить камень можно также путем зондирования выводного отверстия протока железы.
Хирургическое удаление камней является успешным, если другие методы неэффективны. При дистальном расположении камней их можно удалить трансоральным доступом, а при более глубокой локализации зачастую приходится полностью удалять железу. Камни размером до 5 мм возможно удалить эндоскопически (1, 2).
Справочные материалы по лечению
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2. Koch M, Zenk J, Iro H: Algorithms for treatment of salivary gland obstructions. Otolaryngol Clin North Am. 42 (6):1173–1192, 2009. doi: 10.1016/j.otc.2009.08.002
Основные положения
Около 80% камней слюнных желез образуется в подчелюстных железах.
Клинической постановки диагноза обычно достаточно, но иногда требуется КТ или УЗИ.
Множество камней отходит спонтанно или при стимуляции слюноотделения, но иногда возникает необходимость хирургического или эндоскопического удаления.