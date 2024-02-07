Камни слюнных протоков

Обтурирующие камни вызывают отек железы и боль, особенно после еды, что стимулирует отделение слюны. Симптомы могут уменьшиться через несколько часов. Облегчение может наступить с объемным выбросом слюны. Некоторые камни сопровождаются временной симптоматикой или вовсе образуются безсимптомно.

Если камень имеет дистальное расположение, то он может быть видим или ощутим при пальпации в области выводного отверстия.