Инфекция подчелюстной области

Инфекционное воспаление мягких тканей дна полости рта с вовлечением в патологический процесс смежных анатомических областей. Больные жалуются на боль, дисфагию, возможна выраженная обструкция дыхательных путей с летальным исходом. Диагноз обычно клинический. Лечение заключается в хирургическом дренировании и внутривенном введении антибиотиков.

Инфекция подчелюстного пространства быстро распространяется, процесс носит двусторонний характер, распространяется на мягкие ткани надподъязычной области, дна полости рта, подъязычную и подверхнечелюстную область без образования абсцесса. Хотя это и не истинный абсцесс, он протекает клинически и лечится аналогично.

Заболевание, как правило, развивается вследствие одонтогенной инфекции, особенно при воспалении 2-го и 3-го нижнечелюстных моляров. Предрасполагающими факторами могут стать недостаточная гигиена полости рта, удаление зубов, травма (перелом нижней челюсти, раны дна полости рта).

Симптомы и признаки инфекции подчелюстного пространства ангина Людвига Изображение Фото предоставлено г-ном Кларенсом Т. (Clarence T.). Sasaki, MD. Ранними проявлениями инфекции подчелюстного пространства являются боли во всех вовлеченных зубах с тяжелой, болезненной, локализованной подбородочной и сублингвальной индурацией. Может быстро развиваться досковидная твердость дна ротовой полости и уплотнение надподъязычных мягких тканей. Могут отмечаться тризм, слюнотечение, дисфагия, стридор, обусловленный гортанным отеком, и поднятие задней части языка с прилежанием к нёбу. Также могут присутствовать и такие признаки интоксикации, как лихорадка, озноб и тахикардия. Данное состояние может приводить к обструкции дыхательных путей в течение нескольких часов, что значительно быстрее, чем при других инфекциях шеи. Общая смертность составляет приблизительно 0,3% (1). Общие справочные материалы 1. McDonnough JA, Ladzekpo DA, Yi I, et al: Epidemiology and resource utilization of ludwig angina ED visits in the United States 2006-2014. Laryngoscope 129 (9):2041–2044, 2019. doi: 10.1002/lary.27734

Диагностика инфекции подчелюстного пространства Клинический осмотр и иногда - КТ Инфекция подчелюстного пространства обычно очевидна при клиническом обследовании. Если нет, то для подтверждения диагноза проводят КТ.