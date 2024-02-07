Заглоточный абсцесс в основном встречается у детей раннего возраста, может сопровождаться болью в горле, лихорадкой, ограничением подвижности шеи и стридором. Для подтверждения диагноза необходимо выполнить рентген или КТ шеи в боковой проекции. Лечение заключается в поднаркозном вскрытии и дренировании абсцесса, с последующей антибактериальной терапией.
Ретрофарингеальный (заглоточный) абсцесс формируется в лимфоузлах задней стенки глотки, прилежщих к шейным позвонкам. Воспаление может быть спровоцировано инфекцией ротоглотки, околоносовых пазух, аденоидов или полости носа. Заглоточные абсцессы встречаются преимущественно у детей от 1 до 8 лет, поскольку заглоточные лимфатические узлы начинают уменьшаться примерно в возрасте от 4 до 5 лет. Однако у взрослых инфекция может развиться после проглатывания инородного тела или после использования инструментальных процедур. Распространенные возбудители включают аэробные (виды Streptococcus и Staphylococcus) и анаэробные (виды Bacteroides и Fusobacterium) бактерии, а также, иногда у взрослых и детей, ВИЧ и бактерии, вызывающие туберкулез.
Наиболее опасными осложнениями являются обструкция дыхательных путей, септический шок, самопроизвольное вскрытие абсцесса в дыхательные пути с развитием аспирационной пневмонии или асфиксии, медиастинит, разрыв сонной артерии и гнойный тромбофлебит внутренних яремных вен (синдром Лемьера).
Симптомы и признаки заглоточного абсцесса
Симптомам и признакам ретрофарингеального абсцесса у детей, как правило, предшествует инфекция верхних дыхательных путей, а у взрослых - травма задней стенки глотки инородным телом или другими предметами. У детей появляется одинофагия (боль при глотании), дисфагия, лихорадка, шейная лимфоаденопатия, ригидность затылочных мышц, стридор, нарушение дыхания, храп или шумное дыхание, а также тортиколис.
У взрослых чаще появляется боль в области шеи, чем стридор.
Задняя стенка глотки при этом может выбухать в какую-либо сторону.
Диагностика заглоточного абсцесса
Рентгенография
Компьютерная томография
У пациентов с сильной болью в горле неустаноленной этиологии и ригидностью шеи, стридором или шумным дыханием подозревают заглоточный абсцесс.
Боковая рентгенограмма мягких тканей шеи, выполненной в позиции максимально возможного переразгибания шеи, во время вдоха и без ротации, может выявить очаговое расширение превертебральных мягких тканей, изменение нормального шейного лордоза, наличие воздуха в превертебральных мягких тканях или эрозии тела прилегающего позвонка.
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КТ позволяет подтвердить диагноз в сомнительных случаях, помогает дифференцировать абсцесс от целлюлита, а также оценить распространение абсцесса.
Лечение заглоточного абсцесса
Антибактериальная терапия (например, цефтриаксон, клиндамицин)
Как правило, хирургическое дренирование
Схемы лечения основаны главным образом на данных наблюдений (1). Применяются антибиотики цефалоспоринового ряда широкого спектра действия (например, цефтриаксон по 50–75 мг/кг, внутривенно, 1 раз/день) или клиндамицин может быть эффективен у детей с небольшим абсцессом. Но все же в большинстве случаев необходимо вскрытие абсцесса посредством инцизии слизистой задней стенки глотки. Эндотрахеальную интубацию проводят перед оперативным вмешательством и она длится 24–48 часов.
Справочные материалы по лечению
1. Cheng J, Elden L: Children with deep space neck infections: Our experience with 178 children. Otolaryngol Head Neck Surg 148 (6):1037–1042, 2013. doi: 10.1177/0194599813482292 Epub 2013 Mar 21.