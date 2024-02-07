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Заглоточный абсцесс

Авторы:Alan G. Cheng, MD, Stanford University
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Заглоточный абсцесс в основном встречается у детей раннего возраста, может сопровождаться болью в горле, лихорадкой, ограничением подвижности шеи и стридором. Для подтверждения диагноза необходимо выполнить рентген или КТ шеи в боковой проекции. Лечение заключается в поднаркозном вскрытии и дренировании абсцесса, с последующей антибактериальной терапией.

Ретрофарингеальный (заглоточный) абсцесс формируется в лимфоузлах задней стенки глотки, прилежщих к шейным позвонкам. Воспаление может быть спровоцировано инфекцией ротоглотки, околоносовых пазух, аденоидов или полости носа. Заглоточные абсцессы встречаются преимущественно у детей от 1 до 8 лет, поскольку заглоточные лимфатические узлы начинают уменьшаться примерно в возрасте от 4 до 5 лет. Однако у взрослых инфекция может развиться после проглатывания инородного тела или после использования инструментальных процедур. Распространенные возбудители включают аэробные (виды Streptococcus и Staphylococcus) и анаэробные (виды Bacteroides и Fusobacterium) бактерии, а также, иногда у взрослых и детей, ВИЧ и бактерии, вызывающие туберкулез.

Наиболее опасными осложнениями являются обструкция дыхательных путей, септический шок, самопроизвольное вскрытие абсцесса в дыхательные пути с развитием аспирационной пневмонии или асфиксии, медиастинит, разрыв сонной артерии и гнойный тромбофлебит внутренних яремных вен (синдром Лемьера).

Симптомы и признаки заглоточного абсцесса

Симптомам и признакам ретрофарингеального абсцесса у детей, как правило, предшествует инфекция верхних дыхательных путей, а у взрослых - травма задней стенки глотки инородным телом или другими предметами. У детей появляется одинофагия (боль при глотании), дисфагия, лихорадка, шейная лимфоаденопатия, ригидность затылочных мышц, стридор, нарушение дыхания, храп или шумное дыхание, а также тортиколис.

У взрослых чаще появляется боль в области шеи, чем стридор.

Задняя стенка глотки при этом может выбухать в какую-либо сторону.

Диагностика заглоточного абсцесса

  • Рентгенография

  • Компьютерная томография

У пациентов с сильной болью в горле неустаноленной этиологии и ригидностью шеи, стридором или шумным дыханием подозревают заглоточный абсцесс.

Боковая рентгенограмма мягких тканей шеи, выполненной в позиции максимально возможного переразгибания шеи, во время вдоха и без ротации, может выявить очаговое расширение превертебральных мягких тканей, изменение нормального шейного лордоза, наличие воздуха в превертебральных мягких тканях или эрозии тела прилегающего позвонка.

КТ позволяет подтвердить диагноз в сомнительных случаях, помогает дифференцировать абсцесс от целлюлита, а также оценить распространение абсцесса.

Лечение заглоточного абсцесса

  • Антибактериальная терапия (например, цефтриаксон, клиндамицин)

  • Как правило, хирургическое дренирование

Схемы лечения основаны главным образом на данных наблюдений (1). Применяются антибиотики цефалоспоринового ряда широкого спектра действия (например, цефтриаксон по 50–75 мг/кг, внутривенно, 1 раз/день) или клиндамицин может быть эффективен у детей с небольшим абсцессом. Но все же в большинстве случаев необходимо вскрытие абсцесса посредством инцизии слизистой задней стенки глотки. Эндотрахеальную интубацию проводят перед оперативным вмешательством и она длится 24–48 часов.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Cheng J, Elden L: Children with deep space neck infections: Our experience with 178 children. Otolaryngol Head Neck Surg 148 (6):1037–1042, 2013. doi: 10.1177/0194599813482292 Epub 2013 Mar 21.

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