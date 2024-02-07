Заглоточный абсцесс в основном встречается у детей раннего возраста, может сопровождаться болью в горле, лихорадкой, ограничением подвижности шеи и стридором. Для подтверждения диагноза необходимо выполнить рентген или КТ шеи в боковой проекции. Лечение заключается в поднаркозном вскрытии и дренировании абсцесса, с последующей антибактериальной терапией.

Ретрофарингеальный (заглоточный) абсцесс формируется в лимфоузлах задней стенки глотки, прилежщих к шейным позвонкам. Воспаление может быть спровоцировано инфекцией ротоглотки, околоносовых пазух, аденоидов или полости носа. Заглоточные абсцессы встречаются преимущественно у детей от 1 до 8 лет, поскольку заглоточные лимфатические узлы начинают уменьшаться примерно в возрасте от 4 до 5 лет. Однако у взрослых инфекция может развиться после проглатывания инородного тела или после использования инструментальных процедур. Распространенные возбудители включают аэробные (виды Streptococcus и Staphylococcus) и анаэробные (виды Bacteroides и Fusobacterium) бактерии, а также, иногда у взрослых и детей, ВИЧ и бактерии, вызывающие туберкулез.

Наиболее опасными осложнениями являются обструкция дыхательных путей, септический шок, самопроизвольное вскрытие абсцесса в дыхательные пути с развитием аспирационной пневмонии или асфиксии, медиастинит, разрыв сонной артерии и гнойный тромбофлебит внутренних яремных вен (синдром Лемьера).

Симптомы и признаки заглоточного абсцесса Симптомам и признакам ретрофарингеального абсцесса у детей, как правило, предшествует инфекция верхних дыхательных путей, а у взрослых - травма задней стенки глотки инородным телом или другими предметами. У детей появляется одинофагия (боль при глотании), дисфагия, лихорадка, шейная лимфоаденопатия, ригидность затылочных мышц, стридор, нарушение дыхания, храп или шумное дыхание, а также тортиколис. У взрослых чаще появляется боль в области шеи, чем стридор. Задняя стенка глотки при этом может выбухать в какую-либо сторону.

Диагностика заглоточного абсцесса Рентгенография

Компьютерная томография У пациентов с сильной болью в горле неустаноленной этиологии и ригидностью шеи, стридором или шумным дыханием подозревают заглоточный абсцесс. Боковая рентгенограмма мягких тканей шеи, выполненной в позиции максимально возможного переразгибания шеи, во время вдоха и без ротации, может выявить очаговое расширение превертебральных мягких тканей, изменение нормального шейного лордоза, наличие воздуха в превертебральных мягких тканях или эрозии тела прилегающего позвонка. Заглоточный абсцесс Изображение Image provided by Clarence T. Sasaki, MD. КТ позволяет подтвердить диагноз в сомнительных случаях, помогает дифференцировать абсцесс от целлюлита, а также оценить распространение абсцесса.