Искривление и перфорация перегородки носа

Искривление перегородки носа является своего рода аномалией развития, а также может стать результатом травмы носа, но часто не сразу распознается. При выраженном искривлении перегородки носа отмечается стойкое затруднение носового дыхания, предрасположенность к синуситам (частично из-за того, что искривленная перегородка блокирует соустье пазухи), носовые кровотечения из-за неправильного распределения воздушной струи. Степень тяжести обструктивного апноэ сна может также увеличиваться. К другим симптомам относятся головные боли, шумное дыхание ночью, может появляться неврологическая симптоматика.

Искривление перегородки носа в большинстве случаев можно выявить при осмотре передних отделов носа.

Лечение заключается в септопластике (реконструкции перегородки), хотя данные, подтверждающие ее эффективность, отсутствуют (1). Септопластика у пациентов с обструктивным апноэ во сне может сделать лечение непрерывным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP) более успешным.

Язвы перегородки носа и перфорации могут быть следствием предыдущих хирургических вмешательств на перегородке носа, пирсинга, воздействия токсических веществ (кислоты, хром, фосфор, пары меди); длительного использования кокаина; длительного использования назальных спреев (включая кортикостероиды и сосудосуживающие препараты, такие как фенилэфрин или оксиметазолин); эндоназальной вентиляции кислородом; таких заболеваний, как туберкулез, сифилис, лепра, системная красная волчанка (СКВ) и гранулематоз с полиангиитом (ГПА, ранее известный как гранулематоз Вегенера).

Искривление перегородки носа (КТ) Изображение © Springer Science+Business Media

Часто по краям перфорации образуются корочки, которые могут стать причиной обильных кровотечений. При наличии маленьких перфораций при дыхании может раздаваться свист. Для диагностики можно выполнить переднюю риноскопию или фиброриноскопию.

Местные мази мупироцина уменьшают образование корок, как и солевой назальный спрей. В отдельных случаях выполняют восстановление перфораций перегородки носа лоскутами слизистой оболочки щеки или перегородки носа; надежным вариантом является закрытие перфорации с помощью силиконовой септальной заготовки.