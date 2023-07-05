Бактериальные инфекции полости носа

Вестибулит носа – это бактериальное заболевания, поражающее преддверие носа, вызываемое, как правило, Staphylococcus aureus. Заболевание может возникать из-за ковыряния в носу или частого отсмаркивания, что обуславливает образование раздражающих корок и кровотечения при их отшелушивании. Эффективна мупироциновая мазь, применяемая местно 2 раза в день в течение 14 дней.

Фурункулы преддверия носа, как правило, вызываются стафилококками; они могут приводить к обширному целлюлиту кончика носа. Для лечения используются системные антибактериальные препараты, активные в отношении стафилококков (цефалексин по 500 мг перорально 4 раза в день), можно применять теплые компрессы и местно бактерицидные мази. Фурункулы необходимо вскрывать, чтобы предотвратить развитие местного тромбофлебита и впоследствии синус-тромбоза.

Лечение инфекций, вызванных внебольничным метициллин-резистентным S. aureus, необходимо назначать на основании результатов посева с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам. Обычно клиндамицин, триметоприм/сульфаметоксазол и доксициклин эффективны по отношению к большинству штаммов.