Перихондрит ушной раковины

Перихондрит уха может представлять собой воспалительный, но не обязательно инфекционный процесс, приводящий к диффузному отеку, покраснению и боли ушной раковины или абсцессу между хрящом и надхрящницей.

Причины перихондрита:

Травма (включая ожоги)

Укусы насекомых

Пирсинг уха с проколом хряща

Системные воспалительные заболевания (например, васкулиты, такие как гранулематоз с полиангиитом, рецидивирующий полихондрит)

Распространение поверхностных инфекций ушной раковины

Поскольку кровоснабжение хряща обеспечивается надхрящницей, травма, которая отделяет надхрящницу от обеих сторон хряща, может привести к аваскулярному некрозу и деформации ушной раковины (так называемая деформация в виде "цветной капусты"). Также может возникнуть гнойный некроз, часто вызываемой грамотрицательными бациллами.

Перихондрит с образованием абсцесса Изображение Image provided by Bechara Ghorayeb, MD.

Симптомы перихондрита включают покраснение, боль и отек. Течение перихондрита может быть неуклонно прогрессирующим, с периодическими обострениями, длительным и с деструктивными изменениями.