Перихондрит ушной раковины

Перихондрит уха может представлять собой воспалительный, но не обязательно инфекционный процесс, приводящий к диффузному отеку, покраснению и боли ушной раковины или абсцессу между хрящом и надхрящницей.
Причины перихондрита:
Травма (включая ожоги)
Укусы насекомых
Пирсинг уха с проколом хряща
Системные воспалительные заболевания (например, васкулиты, такие как гранулематоз с полиангиитом, рецидивирующий полихондрит)
Распространение поверхностных инфекций ушной раковины
Поскольку кровоснабжение хряща обеспечивается надхрящницей, травма, которая отделяет надхрящницу от обеих сторон хряща, может привести к аваскулярному некрозу и деформации ушной раковины (так называемая деформация в виде "цветной капусты"). Также может возникнуть гнойный некроз, часто вызываемой грамотрицательными бациллами.
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Симптомы перихондрита включают покраснение, боль и отек. Течение перихондрита может быть неуклонно прогрессирующим, с периодическими обострениями, длительным и с деструктивными изменениями.
Лечение перихондрита уха
Немедленное назначение антибиотиков для перорального приема, как правило фторхинолоны, иногда в сочетании с аминогликозидами плюс полусинтетический пенициллин
Часто добавление системного кортикостероида
При абсцессе – незамедлительный разрез и дренирование
При диффузном воспалении всей ушной раковины эмпирически назначают антибиотики (например, фторхинолоны, хорошо проникающие в хрящ), часто в сочетании с системными кортикостероидами, благодаря их противовоспалительному действию. Необходимо удалить все инородные тела (например, кольцо, занозу). Если этиология не является явно инфекционной (например, инфицированный пирсинг), пациентов следует обследовать на наличие воспалительного заболевания (см. Обзор васкулитов).
Перихондриальные абсцессы разрезают и оставляют небольшой дренаж на 24–72 часа. Терапию системными антибиотиками начинают с фторхинолона или аминогликозида плюс полусинтетический пенициллин. Дальнейший выбор антибиотика зависит от результатов посева и чувствительности. Могут быть эффективны теплые компрессы. Важно обеспечить соединение надхрящницы и хряща, поскольку через нее происходит кровоснабжение хряща, и может развиться некроз. Повторное соединение проводят 1–2 матрасными швами на всю толщину ушной раковины, предпочтительно накладывая их через дентальные валики по обе стороны ушной раковины.