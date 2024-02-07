Обструкция наружного уха

Ушной канал может быть закупорен серой (ушной серой), рубцовой тканью, опухолью, инородным телом или насекомым. В результате могут появиться зуд, боль и временная кондуктивная тугоухость. Большинство причин обструкции выявляют во время отоскопии. Лечение заключается в осторожном удалении вручную с использованием достаточного освещения и соответствующих инструментов.
Диагноз обструкции наружного уха обычно очевиден на основании физического осмотра.
До и после попытки удалить серную пробку или инородное тело из наружного слухового прохода врач должен, при наличии необходимого оборудования, провести оценку остроты слуха. Нарушение слуха (по сравнению с непораженным ухом), не улучшившееся после удаления обструкции, может указывать на повреждение инородным телом (или предыдущими попытками удалить его) среднего и внутреннего уха. При ухудшении слуха после удаления обструкции можно подозревать повреждения, вызванные процессом удаления. Однако, если формальную оценку остроты слуха провести невозможно, откладывать устранение часто встречающихся и легко поддающихся удалению причин обструкции не следует. Остроту слуха можно подтвердить также камертональным тестом.
Серная пробка в ухе
При попытке пациента вычистить серную пробку ватными палочками ее можно протолкнуть дальше вглубь слухового прохода, что приведет к его обструкции или закупорке. Для размягчения очень твердой ушной серы непосредственно перед ее удалением можно ввести растворители для серы (перекись водорода, перекись карбамида, глицерин, триэтаноламин, жидкий докузат натрия, минеральное масло). Однако длительное применение этих веществ может вызвать раздражение кожи слухового прохода или аллергические реакции.
В целом, серная пробка, являющаяся достаточно серьезным препятствием для визуализации барабанной перепонки, должна удаляться отоларингологом, если это практически возможно.
Серную пробку можно удалить из слухового прохода осторожными вращательными движениями тупой кюретки или петли, тупым прямоугольным крючком или с помощью отсасывающей трубочки (например, "Baron" размером 5 Fr). Необходимо адекватное освещение. Эти методы лечения, особенно в исполнении опытного врача-практика, могут быть выполнены быстрее и безопаснее для пациента, чем промывание. Промывание часто выполняется в отделении неотложной помощи или учреждениях первичной медицинской помощи и должно быть сделано аккуратно, чтобы избежать осложнений. Промывание также может сочетаться с применением церуменолитиков, например, жидкого препарата докузата натрия. Промывание противопоказано у пациентов с диагностированной перфорацией барабанной перепонки или с подозрением на инфекцию. Попадание воды в среднее ухо через перфорированную барабанную перепонку может вызвать обострение хронического средного отита и стать причиной острого среднего отита. Ирригация также не проводится, если пациенты имеют сахарный диабет, иммунодефицит или определенные аномалии слухового прохода, либо если им проводилась лучевая терапия головы и шеи или если они принимают антикоагулянты.
(См. также American Academy of Head and Neck Surgery Practice Guidelines on management of cerumen.)
Инородные тела в ухе
Инородные тела в наружном слуховом проходе – частое явление, особенно у детей, которые часто помещают в уши различные предметы, как то бусины, резинки, горошины. Инородные тела могут оставаться незамеченными, пока не спровоцируют воспалительный процесс, проявляющийся болью, зудом, инфекциями и зловонным гнойным отделяемым.
В принципе, инородные тела, которые удается легко захватить и удалить (например, бумага, крыло насекомого) могут быть извлечены с помощью щипцов типа "крокодил" большинством практических врачей (1). Однако щипцы зачастую проталкивают круглые, гладкие предметы (например, бусины, бобы) глубже в слуховой проход. Если инородное тело не может быть легко удалено с помощью кюретки или щипцов типа "аллигатор", то таких пациентов необходимо направлять к отоларингологу. Если гладкое, круглое инородное тело находится латеральнее перешейка (костно-хрящевого соединения), его следует удалить, заведя позади предмета небольшой прямоугольный инструмент и выкатить его. При наличии инородных тел, расположенных медиально от перешейка, отоларинголог должен удалить предмет под контролем микроскопа. Если не используется микроскоп, инородное тело, лежащее на перешейке (костно-хрящевой переход наружного слухового прохода) или медиальнее него, трудно удалить, не повредив нежную кожу слухового прохода, барабанную перепонку или цепь слуховых косточек. Направление к отоларингологу также показано, если ребенок отказывается сотрудничать и может потребоваться седация или когда попытки удаления не увенчались успехом.
Промывать ухо для удаления инородного тела не рекомендуется; гигроскопические инородные тела (например, зерна фасоли или другие растительные материалы) при добавлении воды разбухают, что осложняет их удаление.
Здравый смысл и предостережения
Когда пациент не может оставаться в неподвижном состоянии или удаление затруднено, может потребоваться общая анестезия или глубокая седация для предотвращения повреждения барабанной перепонки или слуховых косточек. Если манипуляции с предполагаемым инородным телом привели к кровотечению, дальнейшие попытки его удаления следует прекратить и немедленно обратиться к отоларингологу. Кровотечение может указывать на то, что кожа канала повреждена или что инородное тело на самом деле является полипом среднего уха.
При попадании насекомого в наружный слуховой проход необходимо закапать лидокаин. Заполнив слуховой проход вязким раствором лидокаина (или спирта, если барабанная перепонка не повреждена), можно убить насекомое, что позволяет немедленно облегчить состояние пациента и позволяет удалить иммобилизованное насекомое пинцетом, захватив его за крыло или за лапу.
Общие справочные материалы
1. Curry SD, Maxwell AK: Management of foreign bodies in the ear canal. Otolaryngol Clin North Am 56 (5):881–889, 2023. doi: 10.1016/j.otc.2023.06.002 Epub 2023 Jul 27.