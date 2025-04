Обструкция наружного уха

При попытке пациента вычистить серную пробку ватными палочками ее можно протолкнуть дальше вглубь слухового прохода, что приведет к его обструкции или закупорке. Для размягчения очень твердой ушной серы непосредственно перед ее удалением можно ввести растворители для серы (перекись водорода, перекись карбамида, глицерин, триэтаноламин, жидкий докузат натрия, минеральное масло). Однако длительное применение этих веществ может вызвать раздражение кожи слухового прохода или аллергические реакции.

В целом, серная пробка, являющаяся достаточно серьезным препятствием для визуализации барабанной перепонки, должна удаляться отоларингологом, если это практически возможно.

Серную пробку можно удалить из слухового прохода осторожными вращательными движениями тупой кюретки или петли, тупым прямоугольным крючком или с помощью отсасывающей трубочки (например, "Baron" размером 5 Fr). Необходимо адекватное освещение. Эти методы лечения, особенно в исполнении опытного врача-практика, могут быть выполнены быстрее и безопаснее для пациента, чем промывание. Промывание часто выполняется в отделении неотложной помощи или учреждениях первичной медицинской помощи и должно быть сделано аккуратно, чтобы избежать осложнений. Промывание также может сочетаться с применением церуменолитиков, например, жидкого препарата докузата натрия. Промывание противопоказано у пациентов с диагностированной перфорацией барабанной перепонки или с подозрением на инфекцию. Попадание воды в среднее ухо через перфорированную барабанную перепонку может вызвать обострение хронического средного отита и стать причиной острого среднего отита. Ирригация также не проводится, если пациенты имеют сахарный диабет, иммунодефицит или определенные аномалии слухового прохода, либо если им проводилась лучевая терапия головы и шеи или если они принимают антикоагулянты.

(См. также American Academy of Head and Neck Surgery Practice Guidelines on management of cerumen.)