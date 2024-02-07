Злокачественный наружный отит обычно представляет собой Pseudomonas остеомиелит височной кости. Метициллин-резистентный Staphylococcus aureus (МРЗС) также может вызвать злокачественный наружный отит.
При злокачественном наружном отите поражаются мягкие ткани, хрящи и кости. Остеомиелит распространяется вдоль основания черепа и может привести к черепным нейропатиям (VII черепной нерв, как правило, поражается первым, затем IX, X, XI нервы) и может пересекать срединную линию.
Злокачественный наружный отит чаще встречается у пациентов пожилого возраста с сахарным диабетом или у пациентов с ослабленным иммунитетом. Заболеванию часто предшествует наружный отит, вызванный Pseudomonas; устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) также может вызывать эту инфекцию.
Злокачественный наружный отит характеризуется стойкой и сильной глубокой болью в ушах (часто усиливается ночью), гнойной отореей с неприятным запахом и наличием грануляционной ткани или обнаженной кости в слуховом проходе (обычно на стыке костной и хрящевой частей ушного канала). Возможно развитие тугоухости разной степени тяжести из-за нарушений проводимости.
В тяжелых случаях может наступить паралич лицевого нерва и даже нижерасположенных черепно-мозговых нервов (IX, X или XI), поскольку эта эрозивная и потенциально опасная для жизни инфекция распространяется вдоль основания черепа (остеомиелит основания черепа) от шилососцевидного отверстия до яремного отверстия и далее.
Диагностика злокачественного наружного отита
КТ височной кости
Культуральное исследование
Биопсия
Диагноз злокачественного наружного отита ставится на основании КТ височной кости с высокой разрешающей способностью, которая может показать увеличение рентгенконтрастности в системе сосцевидных ячеек височной кости, в некоторых зонах среднего уха (деминерализация) и костные эрозии.
Выполняют посевы и биопсию ушного прохода, чтобы отличить это заболевание от злокачественной опухоли или неопластического процесса (например, плоскоклеточный рак).
Лечение злокачественного наружного отита
Системные антибиотики, как правило фторхинолоны и/или сочетание аминогликозидов/полусинтетических пенициллинов
Топические антибиотики/кортикостероидные препараты (например, ципрофлоксацин/дексаметазон)
В редких случаях применяют хирургическую обработку раны
Лечение злокачественного наружного отита, как правило, включает 6-недельный курс внутривенных фторхинолонов с учетом результатов бакпосева (например, ципрофлоксацин) и/или комбинацию полусинтетического пенициллина (пиперациллин-тазобактам или пиперациллин)/аминогликозида (если возбудителем являются Pseudomonas, устойчивые к ципрофлоксацину). Однако случаи заболевания легкой степени тяжести можно лечить высокими дозами пероральных фторхинолонов (например, ципрофлоксацин) амбулаторно под тщательным динамическим наблюдением. Лечение также включает в себя топические препараты ципрофлоксацина/дексаметазона (например, ушные капли, импрегнированные повязки на слуховой проход) и санацию в несколько этапов.
Рекомендуется консультация инфекциониста для определения оптимальной антибиотикотерапии и продолжительности терапии. При обширном поражении костей может потребоваться более длительная терапия с применением антибиотиков.
В качестве дополнительного метода лечения может помочь гипербарическая оксигенация, однако ее исчерпывающее значение еще только предстоит исследовать.
Если у пациента диабет, необходим тщательный контроль диабета и рекомендуется консультация эндокринолога для строгого контроля диабета. У пациентов с ослабленным иммунитетом иммунотерапия может быть прекращена.
Частая санация, выполняемая в кабинете, необходима для удаления грануляционной ткани и гнойных выделений. Хирургическое лечение обычно не требуется, но при обширных инфекциях можно провести хирургическую обработку для очищения раны от некротических тканей (1).
Справочные материалы по лечению
1. Al Araj MS, Kelley C: Malignant Otitis Externa. In: StatPearls (Internet). 2021; Treasure Island (FL): StatPearls Publishing: 2022 Jan PMID: 32310598.