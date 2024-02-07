Злокачественный наружный отит обычно представляет собой Pseudomonas остеомиелит височной кости. Метициллин-резистентный Staphylococcus aureus (МРЗС) также может вызвать злокачественный наружный отит.

При злокачественном наружном отите поражаются мягкие ткани, хрящи и кости. Остеомиелит распространяется вдоль основания черепа и может привести к черепным нейропатиям (VII черепной нерв, как правило, поражается первым, затем IX, X, XI нервы) и может пересекать срединную линию.

Злокачественный наружный отит чаще встречается у пациентов пожилого возраста с сахарным диабетом или у пациентов с ослабленным иммунитетом. Заболеванию часто предшествует наружный отит, вызванный Pseudomonas; устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) также может вызывать эту инфекцию.

Злокачественный наружный отит характеризуется стойкой и сильной глубокой болью в ушах (часто усиливается ночью), гнойной отореей с неприятным запахом и наличием грануляционной ткани или обнаженной кости в слуховом проходе (обычно на стыке костной и хрящевой частей ушного канала). Возможно развитие тугоухости разной степени тяжести из-за нарушений проводимости.

В тяжелых случаях может наступить паралич лицевого нерва и даже нижерасположенных черепно-мозговых нервов (IX, X или XI), поскольку эта эрозивная и потенциально опасная для жизни инфекция распространяется вдоль основания черепа (остеомиелит основания черепа) от шилососцевидного отверстия до яремного отверстия и далее.

Диагностика злокачественного наружного отита КТ височной кости

Культуральное исследование

Биопсия Диагноз злокачественного наружного отита ставится на основании КТ височной кости с высокой разрешающей способностью, которая может показать увеличение рентгенконтрастности в системе сосцевидных ячеек височной кости, в некоторых зонах среднего уха (деминерализация) и костные эрозии. Выполняют посевы и биопсию ушного прохода, чтобы отличить это заболевание от злокачественной опухоли или неопластического процесса (например, плоскоклеточный рак).