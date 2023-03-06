Спастическая дисфония (спазм голосовых складок) – это периодический спазм гортанных мышц, который вызывает нарушение голоса.

Спастическая дисфония - это идиопатическая дистония, которая поражает мышцы гортани во время определенных движений гортани. Как правило, спастическая дисфония встречается у пациентов в возрасте 30–50 лет и около 60% у женщин.

Существует 3 формы:

Спастическая дисфония аддукционного типа

Спастическая дисфония абдукционного типа

Смешанная спастическая дисфония

При аддукторной спастической дисфонии, голос пациента звучит сдавленно, с усилием или напряженно из-за неконтролируемого смыкания голосовых складок во время речи. Такого рода спазмы, как правило, появляются при произнесении гласных звуков, особенно в начале слова.

При абдукционной спастической дисфонии, которая встречается реже, звук внезапно пропадает вследствие непроизвольного раскрытия голосовых связок, что сопровождается слышимым выходом воздуха во время связной речи.

У пациентов со смешанной спастической дисфонией могут проявляться признаки как аддукторной, так и абдукторной спастической дисфонии в разной степени и в разное время.

(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)