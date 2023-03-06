Спастическая дисфония (спазм голосовых складок) – это периодический спазм гортанных мышц, который вызывает нарушение голоса.
Спастическая дисфония - это идиопатическая дистония, которая поражает мышцы гортани во время определенных движений гортани. Как правило, спастическая дисфония встречается у пациентов в возрасте 30–50 лет и около 60% у женщин.
Существует 3 формы:
Спастическая дисфония аддукционного типа
Спастическая дисфония абдукционного типа
Смешанная спастическая дисфония
При аддукторной спастической дисфонии, голос пациента звучит сдавленно, с усилием или напряженно из-за неконтролируемого смыкания голосовых складок во время речи. Такого рода спазмы, как правило, появляются при произнесении гласных звуков, особенно в начале слова.
При абдукционной спастической дисфонии, которая встречается реже, звук внезапно пропадает вследствие непроизвольного раскрытия голосовых связок, что сопровождается слышимым выходом воздуха во время связной речи.
У пациентов со смешанной спастической дисфонией могут проявляться признаки как аддукторной, так и абдукторной спастической дисфонии в разной степени и в разное время.
(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)
Лечение спастической дисфонии
В качестве альтернативных методов рассма тривают инъекции ботулотоксина в нижний пищеводный сфинктер
Селективное пересечение гортанного нерва и операция по реиннервации
При аддукторной спастической дисфонии стандартом медицинской помощи стала инъекция ботулинического токсина (BoNT) в мышцы-аддукторы голосовой щели, с целенаправленными инъекциями, обеспечивающими возвращение нормального голоса примерно у 70% пациентов на срок до 3 месяцев. Поскольку эффект ботулинического нейротоксина является временным, инъекции должны повторяться для поддержания улучшения. В некоторых центрах вариантом лечения является селективное сечение гортанного нерва с реиннервацией. Было показано, что пересечение гортанного нерва без проведения реиннервации приводит к синкинезии и не является предпочтительным методом лечения этого патологического состояния.
Никакое известное лечение спастической дисфонии абдукционного типа не дает долговременного эффекта, но временное улучшение достигается с помощью инъекций ботулотоксина в заднюю перстнечерпаловидную мышцу (единственную мышцу, раскрывающую голосовую щель, 1, 2). Хирургическая медиализация (смещение к средней линии путем установки регулируемого спейсера сбоку) обеих голосовых связок имеет некоторые выгоды для некоторых пациентов (3).
Справочные материалы по лечению
Mor N, Simonyan K, Blitzer A: Central voice production and pathophysiology of spasmodic dysphonia. Laryngoscope 128(1):177-183, 2018. doi:10.1002/lary.26655
Dharia I, Bielamowicz S: Unilateral versus bilateral botulinum toxin injections in adductor spasmodic dysphonia in a large cohort [published online ahead of print, 2019 Dec 14]. Laryngoscope 10.1002/lary.28457, 2019. doi:10.1002/lary.28457
Dewan K, Berke GS: Bilateral vocal fold medialization: a treatment for abductor spasmodic dysphonia. J Voice 33(1):45-48, 2019. doi:10.1016/j.jvoice.2017.09.027