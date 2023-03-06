Полипы, узелки и гранулемы голосовых складок

Полипы и узелки являются результатом травмы собственной пластинки истинных голосовых складок. Гранулемы являются следствием травмы перихондрия, выстилающего голосовой отросток черпаловидных хрящей.

Полипы голосовых связок образуются в средней трети складок и чаще бывают односторонними. Полипы по своей структуре больше узелков и часто имеют поверхностные питающие сосуды. Они часто возникают после острой голосовой травмы. Другие полипозные изменения, часто двустороннее, также могут возникать по ряду других причин, включая гастроэзофагеальный рефлюкс, нелеченный гипотиреоз, хронические аллергические реакции верхних дыхательных путей, хроническое попадание ингаляционных раздражителей в дыхательные пути, например индустриальные выхлопы или сигаретный дым. Острая травма обычно вызывает возникновение полипов на ножке, в то время как полиповидный отек развивается в результате хронического раздражения.

Узелки голосовых связок располагаются с двух сторон на границе передней и средней трети голосовых складок. Их основной причиной является хроническая травма голоса - крик, вопль, громкое пение или использование неестественно низкой частоты.

Гранулемы голосовых связок образуются в задней части голосовой щели рядом с голосовыми отростками черпаловидного хряща. Они могут быть односторонними или двусторонними. Они, как правило, становятся результатом постинтубационной травмы, но известно, что рефлюкс также является предрасполагающим фактором.

Папилломы голосовых связок могут быть результатом инфекции некоторыми видами папилломавируса человека (ВПЧ). У пациентов детского возраста папилломы чаще всего возникают в возрасте от 1 до 4 лет, хотя они могут развиваться в любое время, в том числе и в зрелом возрасте. Заболевание также называют рецидивирующим респираторным папилломатозом.

(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)

Заболевания гортани

Полип голосовых связок Изображение Изображение предоставлено Eiji Yanagisawa, MD.

Узелки голосовых связок Изображение Изображение предоставлено Eiji Yanagisawa, MD.