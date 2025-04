Обзор заболеваний (Overview of Laryngeal Disordersгортани)

Гортань имеет голосовые складки и является начальным отделом трахеобронхиального дерева. К заболеваниям гортани относятся:

Другие нарушения, которые влияют на гортань, включают острый ларинготрахеобронхит (круп), эпиглоттит и ларингомаляцию (см. таблицу Некоторые причины стридора [Some Causes of Stridor]). Информация об удалении инородного тела с помощью приема Геймлиха представлена в разделе Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей.

Анатомические ориентиры гортани 3D модель

Много заболеваний гортани приводят к дисфонии, которая является нарушением голоса. Дисфония может включать в себя изменение звука голоса, его стабильность или усилие, необходимое для его воспроизведения, а также другие признаки. Стойкое изменение голоса продолжительностью ≥ 2 недель требует визуального осмотра голосовых связок, в том числе их подвижности (см. также Американская академия отоларингологии: "Клиническое практическое руководство, охриплость"). Хотя голос меняется с возрастом, становится хриплым и апериодическим (т.е. нерегулярная вибрация вызывает грубый или скрипучий звук), острые или заметные изменения у пожилых пациентов не должны считаться результатом старения, поэтому требуется оценка.

Экзаменатор должен надлежащим образом принять меры предосторожности для предотвращения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Необходимо провести оценку и запись голоса, особенно если планируется хирургическое вмешательство. Обследование гортани включает в себя наружный осмотр и пальпацию шеи, внутреннюю визуализацию надгортанника, ложных голосовых складок, истинных голосовых складок, черпаловидных хрящей, грушевидных синусов и подглоточной области. Обследование может быть проведено путем непрямого обследования в зеркалах (см. рисунок Заболевания гортани), гибкой ларингоскопии или жесткой трансоральной ларингоскопии в амбулаторных условиях с применением местных анестетиков, при необходимости. Жесткая оперативная ларингоскопия под общим наркозом обеспечивает наиболее тщательное анатомическое исследование голосовых связок, позволяя

Визуализацию нижних поверхностей

Оценку пассивной подвижности при иммобилизации в результате паралича или фиксации

Биопсию