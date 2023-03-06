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Ларингоцеле

Авторы:Hayley L. Born, MD, MS, Columbia University
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Ларингоцеле является возвышением слизистой оболочки над гортанными желудочками.

Внутренние ларингоцеле смещают и увеличивают ложные голосовые складки, что приводит к осиплости и обструкции дыхательных путей. Наружные ларингоцеле прорастают через щитоподъязычную мембрану, что визуализируется как новообразование шеи. Ларингоцеле часто образуются у музыкантов, играющих на духовых инструментах. Ларингоцеле заполнены воздухом и могут растягиваться при выполнении пробы Вальсальвы.

Ларингоцеле выглядят на КТ как гладкие яйцевидные опухолевые образования с низкой плотностью. Они могут инфицироваться (ларингопиоцеле), если заполнены слизистой жидкостью.

Ларингоцеле подлежат удалению.

(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)

Комбинированное ларингоцеле
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Это венечное КТ-сканирование показывает комбинированное ларингоцеле, которое берет начало внутри гортани и распространяется через тиреоидную мембрану, вызывая появление опухоли в шее.
Image provided by Clarence T. Sasaki, MD.
Ларингоцеле
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На этой КТ показана гладкая ларингоцеле, заполненная слизью, которая формируется по направлению к глотке и наружу в ткани шеи.
Image provided by Clarence T. Sasaki, MD.
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