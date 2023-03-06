Ларингоцеле является возвышением слизистой оболочки над гортанными желудочками.
Внутренние ларингоцеле смещают и увеличивают ложные голосовые складки, что приводит к осиплости и обструкции дыхательных путей. Наружные ларингоцеле прорастают через щитоподъязычную мембрану, что визуализируется как новообразование шеи. Ларингоцеле часто образуются у музыкантов, играющих на духовых инструментах. Ларингоцеле заполнены воздухом и могут растягиваться при выполнении пробы Вальсальвы.
Ларингоцеле выглядят на КТ как гладкие яйцевидные опухолевые образования с низкой плотностью. Они могут инфицироваться (ларингопиоцеле), если заполнены слизистой жидкостью.
Ларингоцеле подлежат удалению.
(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)