Ларингит – это воспаление гортани, как правило, являющееся следствием вирусной инфекции. Это приводит к резкому изменению голоса, появляется слабость голоса и осиплость. Диагноз ставится основании клинических проявлений. При проявлении симптомов более 3 недель необходимо выполнить ларингоскопию. Вирусный ларингит не распространяется. Если возникают воспалительные изменения другой этиологии, может потребоваться специфическое лечение.
Наиболее распространенной причиной острого ларингита является
Вирусная инфекция верхних дыхательных путей
Ларингит также может быть спровоцирован кашлем при бронхите, пневмонии, гриппе, коклюше, кори и дифтерии. Острый или хронический ларингит может возникнуть при чрезмерной нагрузке на голосовой аппарат (особенно при громкой речи или пении), аллергических реакциях, гастроэзофагеальном рефлюксе, булимии или вдыхании раздражающих веществ (например, сигаретного дыма или некоторых аэрозольных препаратов). Более редко лекарственные препараты могут вызвать потенциально опасный для жизни отек гортани, такой как ангионевротический отек дыхательных путей, вызванный ингибитором ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Бактериальный ларингит встречается крайне редко. Курение и воздействие других горячих паров могут вызвать отек Рейнке, водянистый отек голосовых связок.
(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)
Симптомы и признаки ларингита
Наиболее характерным симптомом ларингита обычно является
Стойкое изменение голоса
Объем может быть уменьшен; у некоторых пациентов развивается афония (невозможность издавать звуки). Возникает осиплость, щекочущее ощущение в гортани, желание откашляться. Симптомы в значительной степени зависят от выраженности воспаления.
При более выраженном инфекционном процессе появляется лихорадка, дисфагия, боль в горле, слабость. Отек гортани встречается редко при ларингитах, но может появляться стридор или диспноэ.
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Диагностика ларингита
Клиническая оценка
Иногда выполняется непрямая или прямая гибкая ларингоскопия
Диагноз ларингита ставится на основании симптомов.
Прямая или непрямая фиброларингоскопия рекомендуется при сохранении симптомов более > 3 недель; клинические данные при ларингите могут включать в себя незначительную или умеренную эритему слизистой оболочки гортани, что может иногда сопровождаться отеком. При наличии рефлюкса отмечаются отек слизистой внутренней поверхности гортани и гиперемия черпаловидного хряща. При наличии хронического раздражения может развиться лейкоплакия.
CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Если визуализируется псевдомембрана, следует подозревать дифтерию.
Лечение ларингита
Симптоматическое лечение (противокашлевые препараты, голосовой покой, профилактику обезвоживания, ингаляции)
Для вирусного ларингита на сегодняшний день не существует специфического лечения.
Противокашлевые препараты, голосовой покой, профилактику обезвоживания и ингаляции помогают уменьшить симптоматику и ускорить разрешение острого ларингита. Для достижения оптимального результата больным рекомендуется прекратить курение на время лечения.
В зависимости от сопутствующей симптоматики назначается специфическое лечение для ГЭРБ или медикаментозного ларингита.