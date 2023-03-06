Наиболее характерным симптомом ларингита обычно является

Стойкое изменение голоса

Объем может быть уменьшен; у некоторых пациентов развивается афония (невозможность издавать звуки). Возникает осиплость, щекочущее ощущение в гортани, желание откашляться. Симптомы в значительной степени зависят от выраженности воспаления.

При более выраженном инфекционном процессе появляется лихорадка, дисфагия, боль в горле, слабость. Отек гортани встречается редко при ларингитах, но может появляться стридор или диспноэ.