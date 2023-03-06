Доброкачественные образования гортани

Доброкачественные опухоли гортани включают ювенильные папилломы, гемангиомы, фибромы, хондромы, миксомы и нейрофибромы. Эти образования могут локализоваться в любой части гортани. Папилломы и нейрофибромы могут стать злокачественными.

Информация о злокачественных опухолях гортани представлена в разделе Рак гортани.

Доброкачественная опухоль гортани (фибролипома) Изображение GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптомы доброкачественных опухолей гортани - осиплость голоса, голос с придыханием, одышка, аспирация, дисфагия, боль, оталгия (боль в ухе) и кровохарканье. Оталгия представляет собой иррадиацию боли в ухо в связи с раздражением или растяжением блуждающего нерва, и чаще вызвана быстро растущей злокачественной опухолью.

Диагностирование доброкачественной опухоли гортани проводится на основании прямой или непрямой ларингоскопии, а также КТ.

После удаления образования удается восстановить голос, функциональность гортанного сфинктера и восстановить проходимость дыхательных путей. Небольшие образования можно удалить при помощи CO2 лазера в условиях общей анестезии. При наличии более крупных образований, распространяющихся за пределы гортани, зачастую приходится выполнять фаринготомию или ларингофиссуру.

(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)