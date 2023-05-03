Лекарственная ототоксичность

Ототоксическое действие могут оказывать многие лекарственные средства. Медикаментозные факторы, влияющие на ототоксичность, включают:

Дозировку

Длительности терапии

сопутствующая почечная недостаточность

скорость инфузии

Пожизненная доза

Одновременное применение с другими препаратами, обладающими ототоксическим потенциалом.

Генетическая предрасположенность

Ототоксические препараты не следует применять местно при наличии перфорации барабанной перепонки, поскольку препараты могут попасть во внутреннее ухо.

Аминогликозиды, в том числе приведенные ниже, могут оказывать негативное влияние на слух:

Стрептомицин имеет тенденцию вызывать более значительное повреждение вестибулярного отдела внутреннего уха, чем слухового. Хотя головокружение и трудности с поддержанием равновесия, как правило, носят временный характер, серьезная потеря вестибулярной чувствительности может остаться навсегда. Потеря чувствительности вестибулярного аппарата является причиной трудностей при ходьбе, особенно в темное время суток, и осциллопсии (ощущение дрожания окружающей среды при каждом шаге). У примерно 4–15% пациентов, которые получают 1 г/день в течение > 1 недели, развивается измеримая потеря слуха, обычно после короткого латентного периода (от 7 до 10 дней), которая медленно прогрессирует, если прием препарата продолжается. Возможна полная потеря слуха.

Среди всех антибиотиков наибольшим токсическим действием в отношении улиткового органа обладет неомицин . При назначении высоких доз перорально или путем орошения кишечника с целью его стерилизации всасывается достаточное для развития нарушений слуха количество препарата, особенно при наличии диффузных поражений слизистой оболочки толстой кишки. Неомицин не следует применять при обработке ран или для внутриплеврального введения, поскольку массивное всасывание препарата в кровоток может вызвать полную глухоту.

Канамицин и амикацин близки к неомицину по кохлеотоксичному воздействию и способны вызывать глубокую, постоянную потерю слуха при сохранении равновесия.

Гентамицин и тобрамицин обладают вестибулярной и кохлеарной токсичностью, вызывая нарушение слуха и способности поддерживать равновесие.

Ванкомицин может явиться причиной снижения слуха, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.

Некоторые мутации митохондриальной ДНК предрасполагают к развитию ототоксичности аминогликозидов.

Азитромицин- макролид, в редких случаях вызывающий обратимую или необратимую потерю слуха.

Виомицин, основной пептид с антитуберкулезными свойствами, обладает кохлеарной и вестибулярной токсичностью.

Химиотерапевтические(противоопухолевые) препараты, особенно содержащие платину (цисплатин и карбоплатин), могут вызвать тиннитус и тугоухость. Данные нарушения моугт возникнуть сразу после приема одной дозы или спустя месяцы после окончания лечения. Сенсоневральная тугоухость имеет двусторонний характер с тенденцией к прогрессивному ухудшению и является постоянной.

У пациентов, принимавших аминоглизиды, с почечной недостаточностью на фоне последующего приема этакриновой кислоты и фуросемида существует риск необратимого глубокого поражения слуха.

Прием салицилатов в высоких дозах (> 12 таблеток (по 325 мг) аспирина в день) вызывает временное снижение слуха, сопровождающееся тиннитусом.

Хинины и их синтетические аналоги могут стать причиной временного снижения слуха.

(См. также Потеря слуха (Hearing Loss).)

Профилактика лекарственной ототоксичности Следует избегать применения ототоксичных антибиотиков во время беременности, поскольку они могут вызвать поражение лабиринта у плода. Пациентам в пожилом возрасте и при наличии предсуществующей тугоухости применение ототоксичных препаратов не показано, если доступны другие эффективные альтернативы. Ототоксичные препараты следует использовать в минимальных эффективных дозах и тщательно контролировать их уровни (как пиковые, так и минимальные), особенно уровни аминогликозидов. По возможности, до лечения ототоксичными препаратами следует провести оценку слуха, и затем контролировать его во время лечения; развитие симптомов не позволяет достаточно надежно прогнозировать развитие ототоксичности. Риск развития ототоксичности возрастает при использовании нескольких препаратов, имеющих ототоксический потенциал, а также при использовании ототоксичных препаратов, выводимых через почки у пациентов с пораженными почками; в этих случаях рекомендуется более тщательный контроль уровня лекарственных препаратов в крови. Пациентам, о которых известно, что они имеют мутации митохондриальной ДНК, предрасполагающие к аминогликозидной токсичности, следует избегать назначения аминогликозидов.