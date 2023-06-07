Удаление инородного тела из уха

Используйте промывание в случае рыхлых мелких предметов, таких как песок или грязь, но не в случае объектов, которые могут набухать во влажном состоянии (например, семена).

Боль при ирригации является признаком прободения канала или перфорации барабанной перепонки и служит знаком для немедленного прекращения процедуры промывания.