Как удалить серную пробку вручную и с помощью промывания

Если процедура была остановлена из-за боли, пациент должен избегать попадания воды в ухо в течение 1 недели и применять ушные капли, такие как офлоксацин или суспензия ципрофлоксацин/кортикостероид два раза в день в течение 3–5 дней с последующим повторным проведением оценки. Избегайте ушных капель, содержащих неомицин, который вызывает контактный дерматит у около 20% пациентов.

Повторно осмотрите ухо для оценки состояния слухового прохода и барабанной перепонки.

Повторная диагностика слуховой функции.

Если в слуховом проходе осталась ирригационная жидкость, но нет подозрения на перфорацию, то для профилактики инфекции введите несколько фторхинолоновых или уксуснокислых ушных капель, особенно если у пациента ослаблен иммунитет.