Дренирование подногтевой гематомы

Гематомы уха дренируются для предотвращения хронической деформации нижележащего хряща.

Аурикулярные гематомы вызваны прямой тупой травмой передней части ушной раковины, чаще всего встречаются у борцов, боксеров и регбистов. Травма может вызвать гематому, которая отделяет перихондрий от подлежащего хряща и нарушает кровоснабжение по сосудах, питающих хрящ. Если перихондрий и его сосуды не прикреплены к хрящу, могут сформироваться рубцы и стойкая деформация хряща (деформация уха по типу "цветной капусты").

Целью лечения является полная эвакуация субперихондриальной гематомы и возвращение перихондрия на поверхность хряща для облегчения реадгезии и предотвращения повторного накопления гематомы и деформации хряща.

Больше не рекомендуется проводить аспирацию содержимого гематомы уха иглой, из-за высокого риска повторного формирования гематомы. Эта процедура сосредоточена только на разрезе и дренировании.

Деформация уха по типу "цветной капусты" Изображение RICHARD WAREHAM FOTOGRAFIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Показания к дренированию аурикулярной гематомы Местные болезненные отеки на ушной раковине в течение 7 дней после травмы Если с момента травмы прошло более 7 дней, пациента следует направить к отоларингологу для купирования продолжающегося перихондрального воспаления и возможного хирургического вмешательства с целью профилактики утолщения хрящевой ткани.

Противопоказания к дренированию аурикулярной гематомы Абсолютные противопоказания Нет Относительные противопоказания Флегмона

Нелеченая рана, особенно с обнаженным хрящом (восстановление хряща и повреждение)

Хроническая или рецидивирующая гематома (следует обратиться к отоларингололу)

Осложнения при проведении дренирования гематомы ушной раковины Инфекция

Хондрит

Вторичное наполнение гематомы, которое может привести к образованию рубцов и деформация уха по типу "цветной капусты"

Оборудование для проведения процедуры дренирования аурикулярной гематомы Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод)

Лидокаин 1%, без адреналина, 3-мл шприц, игла 25-го калибра

Лезвие для скальпеля №15

Стерильные перчатки

Гемостатик или другой инструмент для диссекции

Небольшая аспирация

Шприц и стерильный физиологический раствор

Дополнительно: стерильное минеральное масло

Материал для компрессионной/поддерживающей повязки: зубные валики, сухая вата, вазелиновая марля или размером 4 × 4 обычные марлевые салфетки, марлевые повязки, тейп

Мазь с антибиотиком

Соответствующая анатомия для проведения процедуры дренирования аурикулярной гематомы Гематомы могут быть передними, задними или передне-задними.

Кожа ушной раковины обычно плотно прилегает к перихондрию, и если ее не удерживать под давлением, то хрящ внизу может подвергаться некрозу или деформироваться с течением времени.

Конфигурация хряща ушной раковины относительно симметрична у большинства людей и это помогает определить, куда наложить давящую повязку при большой передней гематоме.

Положение пациента при проведении дренирования аурикулярной гематомы Задняя гематома: боковое положение лежа на здоровой стороне

Передняя гематома: лежа на спине с небольшим поворотом головы на здоровую сторону

Пошаговое описание процедуры дренирования аурикулярной гематомы Очистите ушную раковину и прилежащую кожу антисептическим раствором.

Обезбольте наружное ухо 1% раствором лидокаина без адреналина с помощью ушной блокады или инфильтрационной анестезии прямо вокруг гематомы. В дополнение к местной анестезии или в качестве альтернативного метода обезболивания может использоваться лидокаиново-прилокаиновый крем.

Сделайте разрез на коже по заднему краю гематомы с помощью лезвия для скальпеля №15. Чтобы скрыть рубец, следуйте за изгибом ушной раковины в складке кожи или по краю формы хряща.

Используя зажим или другой инструмент, осторожно отделите кожу и находящийся сверху перихондрий от гематомы и расположенного ниже хряща.

Эвакуируйте гематому полностью.

Промойте полость кармана гематомы стерильным физиологическим раствором.

Высушите участок с помощью марли.

Нанесите мазь с антибиотиком на край разреза.

Пальцами осторожно прижмите перихондрий обратно к хрящу; давящая повязка зафиксирует их в непосредственной близости друг к другу.

Поместите сухой шарик из ваты в наружный ушной канал.

Заполните наружные слуховые проходы вазелиновой марлей или стоматологическими валиками или марлей, смоченными стерильным физиологическим раствором или минеральным маслом.

При передне-задних гематомах следует использовать ватно-марлевые валики, сшитые вместе с помощью одноволоконной нити; для этой процедуры больше всего подходят стоматологические валики.

Поместите несколько слоев марли за ухо, чтобы поддерживать заднюю часть уха напротив давящей повязки. Сделайте V-образный или изогнутый разрез марли, чтобы обеспечить плотное прилегание к уху.

Прикройте наружное ухо несколькими слоями неплотно сложенной марли, размером 4 × 4, и зафиксируйте их на месте, обернув вокруг головы эластичную или марлевую повязку и прикрепив нижний край повязки к ушной раковине.

Послеоперационный уход после процедуры дренирования аурикулярной гематомы На 7 дней назначают перорально активные в отношении стафилококка антибиотики.

Повязку необходимо поддерживать в сухом состоянии в течение 1 недели; во время купания следует использовать шапочку для душа.

Снимите повязку через 1 неделю.

Повторное обследование на предмет рецидива гематомы проводят через 24 часа после снятия повязки.

Для оптимизации заживления и желаемого косметического результата, пациентам не следует проводить манипуляции с ухом в течение 1 месяца после удаления повязки.

Предостережения и распространенные ошибки при проведении дренирования аурикулярной гематомы Давящая повязка должна быть достаточно плотной, чтобы предотвратить рецидив гематомы и/или накопление жидкости, но не настолько плотной, чтобы затруднить кровообращение. Как правило, если пациент чувствует, что повязка усиливает или вызывает головную боль, она является слишком тугой и должна быть ослаблена. Если пациент не чувствует давления на ухо после наложения повязки, значит она слишком свободная.