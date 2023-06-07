Дренирование подногтевой гематомы

Гематомы уха дренируются для предотвращения хронической деформации нижележащего хряща.
Аурикулярные гематомы вызваны прямой тупой травмой передней части ушной раковины, чаще всего встречаются у борцов, боксеров и регбистов. Травма может вызвать гематому, которая отделяет перихондрий от подлежащего хряща и нарушает кровоснабжение по сосудах, питающих хрящ. Если перихондрий и его сосуды не прикреплены к хрящу, могут сформироваться рубцы и стойкая деформация хряща (деформация уха по типу "цветной капусты").
Целью лечения является полная эвакуация субперихондриальной гематомы и возвращение перихондрия на поверхность хряща для облегчения реадгезии и предотвращения повторного накопления гематомы и деформации хряща.
Больше не рекомендуется проводить аспирацию содержимого гематомы уха иглой, из-за высокого риска повторного формирования гематомы. Эта процедура сосредоточена только на разрезе и дренировании.
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Показания к дренированию аурикулярной гематомы
Местные болезненные отеки на ушной раковине в течение 7 дней после травмы
Если с момента травмы прошло более 7 дней, пациента следует направить к отоларингологу для купирования продолжающегося перихондрального воспаления и возможного хирургического вмешательства с целью профилактики утолщения хрящевой ткани.
Противопоказания к дренированию аурикулярной гематомы
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Нелеченая рана, особенно с обнаженным хрящом (восстановление хряща и повреждение)
Хроническая или рецидивирующая гематома (следует обратиться к отоларингололу)
Осложнения при проведении дренирования гематомы ушной раковины
Инфекция
Хондрит
Вторичное наполнение гематомы, которое может привести к образованию рубцов и деформация уха по типу "цветной капусты"
Оборудование для проведения процедуры дренирования аурикулярной гематомы
Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод)
Лидокаин 1%, без адреналина, 3-мл шприц, игла 25-го калибра
Лезвие для скальпеля №15
Стерильные перчатки
Гемостатик или другой инструмент для диссекции
Небольшая аспирация
Шприц и стерильный физиологический раствор
Дополнительно: стерильное минеральное масло
Материал для компрессионной/поддерживающей повязки: зубные валики, сухая вата, вазелиновая марля или размером 4 × 4 обычные марлевые салфетки, марлевые повязки, тейп
Мазь с антибиотиком
Соответствующая анатомия для проведения процедуры дренирования аурикулярной гематомы
Гематомы могут быть передними, задними или передне-задними.
Кожа ушной раковины обычно плотно прилегает к перихондрию, и если ее не удерживать под давлением, то хрящ внизу может подвергаться некрозу или деформироваться с течением времени.
Конфигурация хряща ушной раковины относительно симметрична у большинства людей и это помогает определить, куда наложить давящую повязку при большой передней гематоме.
Положение пациента при проведении дренирования аурикулярной гематомы
Задняя гематома: боковое положение лежа на здоровой стороне
Передняя гематома: лежа на спине с небольшим поворотом головы на здоровую сторону
Пошаговое описание процедуры дренирования аурикулярной гематомы
Очистите ушную раковину и прилежащую кожу антисептическим раствором.
Обезбольте наружное ухо 1% раствором лидокаина без адреналина с помощью ушной блокады или инфильтрационной анестезии прямо вокруг гематомы. В дополнение к местной анестезии или в качестве альтернативного метода обезболивания может использоваться лидокаиново-прилокаиновый крем.
Сделайте разрез на коже по заднему краю гематомы с помощью лезвия для скальпеля №15. Чтобы скрыть рубец, следуйте за изгибом ушной раковины в складке кожи или по краю формы хряща.
Используя зажим или другой инструмент, осторожно отделите кожу и находящийся сверху перихондрий от гематомы и расположенного ниже хряща.
Эвакуируйте гематому полностью.
Промойте полость кармана гематомы стерильным физиологическим раствором.
Высушите участок с помощью марли.
Нанесите мазь с антибиотиком на край разреза.
Пальцами осторожно прижмите перихондрий обратно к хрящу; давящая повязка зафиксирует их в непосредственной близости друг к другу.
Поместите сухой шарик из ваты в наружный ушной канал.
Заполните наружные слуховые проходы вазелиновой марлей или стоматологическими валиками или марлей, смоченными стерильным физиологическим раствором или минеральным маслом.
При передне-задних гематомах следует использовать ватно-марлевые валики, сшитые вместе с помощью одноволоконной нити; для этой процедуры больше всего подходят стоматологические валики.
Поместите несколько слоев марли за ухо, чтобы поддерживать заднюю часть уха напротив давящей повязки. Сделайте V-образный или изогнутый разрез марли, чтобы обеспечить плотное прилегание к уху.
Прикройте наружное ухо несколькими слоями неплотно сложенной марли, размером 4 × 4, и зафиксируйте их на месте, обернув вокруг головы эластичную или марлевую повязку и прикрепив нижний край повязки к ушной раковине.
Послеоперационный уход после процедуры дренирования аурикулярной гематомы
На 7 дней назначают перорально активные в отношении стафилококка антибиотики.
Повязку необходимо поддерживать в сухом состоянии в течение 1 недели; во время купания следует использовать шапочку для душа.
Снимите повязку через 1 неделю.
Повторное обследование на предмет рецидива гематомы проводят через 24 часа после снятия повязки.
Для оптимизации заживления и желаемого косметического результата, пациентам не следует проводить манипуляции с ухом в течение 1 месяца после удаления повязки.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении дренирования аурикулярной гематомы
Давящая повязка должна быть достаточно плотной, чтобы предотвратить рецидив гематомы и/или накопление жидкости, но не настолько плотной, чтобы затруднить кровообращение. Как правило, если пациент чувствует, что повязка усиливает или вызывает головную боль, она является слишком тугой и должна быть ослаблена. Если пациент не чувствует давления на ухо после наложения повязки, значит она слишком свободная.
Советы и рекомендации по проведению процедуры дренирования аурикулярной гематомы
Для правильного расположения надхрящницы после эвакуации гематомы необходима адекватная анестезия.
Хлопковые или марлевые тампоны должны укладываться маленькими частями, чтобы точно соответствовать форме ушного хряща. Таким образом перихондрий плотно прижимается к хрящу, что позволяет ему заживать без повторного образования гематомы или деформации.
Правильно наложенная повязка на голову неудобно давит на бровь и контралатеральное ухо пациента. Это можно сделать более удобным для пациента, обернув перевязочную тесьму или развернутую марлевую повязку размером 4 × 4 вокруг повязки над глазом и противоположным ухом, чтобы приподнять ее и удерживать подальше от глаза и уха.