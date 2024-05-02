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Обзор симптомов заболеваний желудочно-кишечного тракта (Overview of GI Symptoms)

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено мая 2024

Симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) включают

Некоторые симптомы со стороны верхних отделов ЖКТ представляют собой нарушения взаимодействия кишечника и мозга (также называемые функциональными желудочно-кишечными заболеваниями, т. е. при которых не удается обнаружить физиологическую причину после тщательного обследования).

Симптомы со стороны нижних отделов ЖКТ включают

Как и симптомы со стороны верхних отделов ЖКТ, симптомы со стороны нижних отделов ЖКТ являются результатом физиологического заболевания или представляют собой функциональное расстройство, такое как синдром раздраженного кишечника (т. е. никаких рентгенологических, биохимических или патологических отклонений не обнаруживается даже после тщательного обследования). Причины функциональных симптомов неясны. Имеются основания полагать, что пациенты с функциональными симптомами могут иметь нарушения сократительной способности, ноцицепции или оба вида нарушений; т.е. они имеют неприятные ощущения (например, вздутие органа, перистальтику), которые у других людей беспокойств не вызывают.

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