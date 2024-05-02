Каловые массы содержат 60–90% воды. Для жителей западных стран типичная масса стула/день составляет 100–200 г у взрослых и 10 г/кг массы тела у детей, в зависимости от количества потребляемых непереваримых волокон (преимущественно углеводов). Для диареи характерна масса кала за день > 200 г. Нередко под диареей пациенты подразумевают появление жидкой консистенции стула. При повышенном потреблении волокон стул становится более объемным, но остается оформленным, что не расценивается пациентами как диарея.
Частое выделение небольшого объема стула, которое может наблюдаться у пациентов с тенезмами (императивными позывами к дефекации), следует отличать от диареи. Аналогичным образом, недержание кала может быть спутано с диареей. Тем не менее, диарея может заметно усугубить недержания кала.
(См. также Синдром мальабсорбции и Воспалительное заболевание кишечника. Диарея у детей обсуждается в другом разделе).
Осложнения диареи
Осложнения могут наблюдаться при диарее любого происхождения.
Возможна потеря жидкости с развитием дегидратации, дефицита электролитов (натрия, калия, магния, хлора) и в некоторых случаях –даже развитие сосудистого коллапса. При тяжелой диарее (например, при холере) в молодом, пожилом возрасте и у истощенных пациентов коллапс может развиваться быстро.
Потеря бикарбонатов может привести к метаболическому ацидозу.
При тяжелой и продолжительной диарее, избыточном содержании слизи в кале может возникать гипокалиемия.
Гипомагниемия при длительной диарее может послужить причиной тетании.
Этиология диареи
В норме в тонкой и толстой кишках абсорбируется 99% воды, попадающей в просвет с принимаемыми жидкостями и с пищеварительным секретом – общая жидкостная нагрузка достигает 9–10 л/сут. Даже небольшое уменьшение (на 1%) кишечной абсорбции или повышение секреции приводит к существенному повышению содержания воды в просвете и развитию диареи.
Существует множество причин появления диареи (см. таблицу Некоторые причины диареи). Несколько основных механизмов вызывают диареи с наиболее яркими клиническими симптомами. Тремя наиболее распространенными из них являются: повышение осмотической нагрузки, повышение секреции/снижение абсорбции и уменьшение времени/площади контакта с всасывающей поверхностью. Во многих случаях играет роль более одного механизма. Например, при воспалительных заболеваниях кишечника диарея возникает вследствие воспаления слизистой, экссудации и выработки различных просекреторных субстанций и бактериальных токсинов, нарушающих функции энтероцитов.
Осмотическая нагрузка
Диарея развивается при накоплении в кишечнике неабсорбированных водорастворимых веществ, которые привлекают воду по осмотическому градиенту. К подобным веществам относятся полиэтиленгликоль, соли магния (гидроксид и сульфаты), натрия фосфат, применяющиеся в качестве слабительных. Осмотическая диарея развивается при непереносимости углеводов (например, непереносимости лактозы вследствие дефицита лактазы). При употреблении большого количества сахарных спиртов (например, сорбитола, маннитола, ксилитола) или богатого фруктозой кукурузного сиропа, которые включают в качестве подсластителей в кондитерские изделия, жевательную резинку, фруктовые соки, возможно развитие осмотической диареи, т.к. сахарные спирты недостаточно хорошо абсорбируются. Лактулоза, применяющаяся в качестве слабительного, может провоцировать диарею благодаря тому же механизму. Чрезмерное потребление некоторых пищевых продуктов (см. таблицу Некоторые причины диареи) может стать причиной развития осмотической диареи.
Повышение секреции/снижение абсорбции
Если секреция электролитов и воды в кишечнике превышает способность всасывания, развивается диарея. Причины повышения секреции – инфекции, нарушение усвоения жиров, влияние определенных лекарств и различных просекреторных вещество эндогенного и экзогенного происхождения.
Инфекции (например, гастроэнтерит) –наиболее широко распространенные причины секреторной диареи. Инфекции в сочетании с пищевым отравлением – наиболее частые причины острой диареи (продолжительностью < 4 дней). Большинство энтеротоксинов блокируют обмен натрия-калия, который играет важную роль в абсорбции воды в тонком и толстом кишечнике.
Неабсорбированный жир и желчные кислоты (при синдромах мальабсорбции и после резекции подвздошной кишки) стимулируют секрецию в толстой кишке, вызывая диарею.
Лекарственные средства могут стимулировать кишечную секрецию непосредственно (например, хинидин, хинин, колхицин, слабительные-антрахиноны, касторовое масло, простагландины) или опосредованно – подавляя абсорбцию жира (например, орлистат).
Различные эндокринные опухоли вырабатывают секреторные вещества; к ним относятся ВИПомы (продуцируют вазоактивный интестинальный пептид), гастриномы (гастрин), мастоцитоз (гистамин), медуллярный рак щитовидной железы (кальцитонин и простагландины), карциноидные опухоли (гистамин, серотонин, полипептиды). Некоторые из этих медиаторов (в частности, простагландины, серотонин и сходные вещества) также усиливают перистальтику тонкой и/или толстой кишки.
Нарушение поглощения солей желчных кислот, которое возникает при некоторых расстройствах, может вызвать понос, стимулируя секрецию воды и электролитов. Испражнения имеют зеленый или оранжевый цвет.
Уменьшение времени/площади контакта с всасывающей поверхностью
Ускорение кишечного транзита и уменьшение площади поверхности ведут к нарушению абсорбции жидкости и возникновению диареи. Основные причины – резекция или наложение анастомозов тонкой или толстой кишки, резекция желудка, воспалительные заболевания кишечника. Другие причины –микроскопический колит (коллагеновый и лимфоцитарный), целиакия. Гипертиреоз может вызвать диарею из-за быстрого транзита содержимого ЖКТ.
Стимуляция активности гладкомышечных клеток кишечника под влиянием лекарственных средств (например, магний-содержащих антацидов, слабительных, ингибиторов холинэстеразы, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина) или гуморальных агентов (например, простагландинов, серотонина) также ускоряет транзит.
Некоторые причины развития диареи*
Тип
Примеры
Острые
Вирусная инфекция
Бактериальная инфекция
Представители родов Salmonella, Campylobacter или Shigella; Escherichia coli; Clostridioides difficile (прежнее название Clostridium difficile)
Паразитозы
Представители рода Giardia, Entamoeba histolytica, представители рода Cryptosporidia
Пищевое отравление
Стафилококки, Bacillus cereus, Clostridium perfringens
Медицинские препараты
Слабительные, магнийсодержащие антациды, кофеин, противоопухолевые препараты, различные антибиотики, колхицин, хинин/хинидин, аналоги простагландина, наполнители в эликсирах (например, лактоза)
Хроническое
Медицинские препараты
См. Острый (выше)
Функциональную
Синдром раздраженного кишечника, функциональная диарея
Пищевые факторы
Cм. таблицу Факторы питания, которые могут усугублять диарею
Воспалительные заболевания кишечника
Хирургическое лечение
Кишечный, желудочный анастомоз или резекция
Синдром мальабсорбции
Целиакия, панкреатическая недостаточность
Непереносимость углеводов (в частности, непереносимость лактозы, непереносимость фруктозы, врожденный дефицит сахаразы-изомальтазы)
Опухоли
Рак толстой кишки, лимфома, ворсинчатая аденома толстой кишки
Эндокринные опухоли
ВИПома, гастринома, карциноидные опухоли, мастоцитоз, медуллярный рак щитовидной железы
Эндокринная патология
Диабет (многофакторная сопутствующая целиакия, недостаточность поджелудочной железы, вегетативная невропатия)
* Существует множество причин. Часть причин, не рассмотренных здесь, характерна для определенных подгрупп пациентов.
Факторы питания, которые могут усугублять диарею
Факторы питания
Источник
Кофеин
Кофе, чай, кола, безрецептурные средства от головной боли
Фруктоза (в количестве, превышающем абсорбирующую способность кишечника)
Яблочный сок, грушевый сок, виноград, мед, финики, орехи, инжир, безалкогольные напитки (особенно с добавлением фруктового сока), чернослив
Спирты (гексанолы), сорбитол и маннитол
Жевательная резинка без сахара, мята, черешня, чернослив
Лактоза
Молоко, мороженое, замороженный йогурт, йогурт, мягкий сыр
Магний
Антациды, содержащие магний
Adapted from Bayless T: Chronic diarrhea: Newly appreciated syndromes. Hosp Pract (Off Ed) 24(1):117–135, 1989. doi: 10.1080/21548331.1989.11703646; used with permission.
Обследование при диарее
Анамнез
История настоящего заболевания помогает уточнить продолжительность и выраженность диареи, обстоятельства, при которых она началась (поездки, определенная пища, «подозрительный» источник воды), принимаемые лекарства (в т. ч. любые антибиотики в предшествующие 3 месяца), наличие боли в животе или рвоты, частоту и время дефекации, изменение характера стула (наличие крови, гноя или слизи; изменение цвета и консистенции; признаки стеатореи), а также сопутствующие изменения аппетита, массы тела, наличие настоятельных позывов на дефекацию или тенезм. Устанавливают факт одновременного возникновения диареи у лиц, находившихся в контакте с пациентом. Врачи должны непосредственно расспросить пациентов о новых применяемых препаратах, которые могут вызвать диарею.
При проведенииоценки состояния различных систем необходимо искать симптомы, указывающие на возможные причины патологии, включая боли в суставах (воспалительные заболевания кишечника, целиакия), «приливы» (карциноид, ВИПома, мастоцитоз), хронические боли в животе (синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболеваниях кишечника, гастринома) и кровотечения ЖКТ (язвенный колит, опухоль).
Анамнез перенесенных заболеваний помогает выявить факторы риска развития диареи (указания на наличие воспалительного заболевания кишечника, синдрома раздраженного кишечника, ВИЧ-инфекции, предшествующих хирургических вмешательств на органах брюшной полости [резекции, анастомозирования желудка и кишечника, резекции поджелудочной железы]). Необходимо уточнить семейный и эпидемиологический анамнез, что помогает установить факт одновременного развития диареи у лиц, находившихся в контакте с больным.
Объективное обследование
Необходимо оценить водный баланс, состояние гидратации. Важно провести полноценное обследование с особенно внимательной оценкой живота и пальцевым исследованием прямой кишки для оценки состоятельности сфинктера и исследования на скрытую кровь.
Тревожные симптомы
Определенные признаки указывают на наличие органической патологии или серьезную причину диареи:
Кровь или гной в кале
Лихорадка
признаки дегидратации;
Хроническая диарея
Ночная диарея
Снижение веса
Интерпретация результатов
Остро возникшая водянистая диарея у исходно практически здорового человека с большей вероятностью имеет инфекционное происхождение, особенно во время путешествий, поездок, при употреблении недоброкачественных продуктов либо при развитии вспышек с распространением инфекции из одного источника.
Острая кровянистая диарея в сочетании с гемодинамическими расстройствами или без них у исходно практически здорового человека дает основание заподозрить инфекцию энтероинвазивными бактериями. Кровотечение из дивертикула или ишемический колит также проявляются острой кровянистой диареей. При повторных эпизодах кровянистой диареи у пациентов более молодого возраста предполагают наличие воспалительных заболеваний кишечника.
В отсутствие приема слабительных и структурных изменений желудочно-кишечного тракта диарея с большим объемом стула (> 1 л/день) с высокой вероятностью указывает на наличие эндокринной опухоли. Наличие капелек жира в кале, в особенности при похудании, указывает на наличие синдрома мальабсорбции.
Диарея, закономерно развивающаяся после употребления определенного типа пищи (например, жирной), указывает на наличие непереносимости определенных пищевых компонентов.
При недавнем применении антибиотиков следует подозревать антибиотикоассоциированную диарею, в т. ч. колит, ассоциированный с инфекцией Clostridioides difficile (прежнее название Clostridium difficile).
Диарея с зеленым или оранжевым стулом указывает на нарушение поглощения солей желчных кислот.
Характер клинических проявлений может указывать на поражение определенного отдела кишечника. Как правило, при заболеваниях тонкой кишки стул объемистый, водянистый или с примесью жира. При заболеваниях толстой кишки стул частый, иногда маленькими порциями, может содержать примесь крови, слизи, гноя и сопровождаться дискомфортными ощущениями в животе.
При синдроме раздраженного кишечника (СРК) боль в области живота связана с дефекацией, и обусловленна изменением частоты дефекации или консистенции каловых масс, или и тем, и другим. Однако эти симптомы сами по себе не позволяют отличить СРК от других заболеваний (в частности, воспалительных заболеваний кишечника). Функциональная диарея характеризуется жидким или водянистым стулом, который начинается по крайней мере за 6 месяцев до установления диагноза и присутствует в течение предыдущих 3 месяцев. Эти пациенты не отвечают критериям СРК; они могут иметь боль в животе и/или вздутие живота, но они не являются преобладающими симптомами (1). После острой кишечной инфекции у пациентов иногда развивается СРК с диареей (постинфекционный СРК).
Внекишечные проявления, которые помогают определить характер патологии, включают изменения кожи и приливы (мастоцитоз), узловые образования щитовидной железы (медуллярный рак щитовидной железы), шумы, характерные для поражения правых отделов сердца (карциноид), лимфоаденопатию (лимфома, СПИД), артрит (воспалительное заболевание кишечника, целиакия).
Обследование
При острой диарее (продолжительностью < 4 дней), как правило, нет необходимости в специальном обследовании. Исключение составляют пациенты, у которых определяются признаки дегидратации, кровь в стуле, лихорадка, интенсивная боль, гипотензия, симптомы выраженной интоксикации, в особенности пациенты детского, подросткового и пожилого, старческого возраста. Таким больным необходимо провести общий анализ крови и исследовать содержание электролитов, азота мочевины и креатинина в крови. Необходимо провести сбор образцов стула для исследований, включая микроскопический анализ, культуральное исследование и, если антибиотики были приняты недавно, содержание токсинов C. difficile в кале.
При хронической диарее (продолжительностью > 4 недель), а также более коротких (от 1 до 3 недель) эпизодах диареи у пациентов с нарушениями иммунной системы и при тяжелом общем состоянии больного необходимо дополнительное обследование. Диагностическая оценка должна основываться на анамнезе и, когда это возможно, физикальном осмотре. Если это не помогает определить направление диагностического поиска или установить диагноз, требуется более детальное дополнительное обследование. Начальные исследования должны включать анализ кала на скрытую кровь, жир (по окраске Суданом или фекальной эластазе), электролиты (для расчета осмотической разницы кала) и тестирование на антитела или полимеразную цепную реакцию к Giardia; полный анализ крови с подсчётом форменных элементов; серологические исследования на целиакию (IgA к тканевой трансглутаминазе); тиреотропный гормон (ТТГ) и свободный тироксин (Т4); фекальный калпротектин или фекальный лактоферрин (для скрининга воспалительного заболевания кишечника [ВЗК]). Руководство Американской ассоциации гастроэнтерологов (American Gastroenterological Association's guidelinesguidelines on the laboratory evaluation of functional diarrhea and diarrhea-predominant IBS (IBS-D)) по лабораторной оценке функциональной диареи и СРК с преобладанием диареи (СРК-Д) 2019 года, рекомендует, для оптимизации чувствительности к ВЗК, пороговое значение фекального кальпротектина 50 мкг/г или диапазон фекального лактоферрина от 4,0 до 7,25 мкг/г. Микроскопическое исследование на наличие яиц и паразитов должно быть сделано пациентам с недавними путешествиями или иммиграцией из регионов с высоким риском в анамнезе. Исследование кала на C. difficile должно быть сделано пациентам которые недавно принимали антибиотики или у которых подозревается инфицирование C. difficile. Следующий шаг – проведение сигмоскопии или колоноскопии с множественной биопсией для исключения воспалительных заболеваний.
Если нет очевидного диагноза, а при окрашивании по Судану или определении фекальной эластазы выявлен жир, следует измерить экскрецию жира с калом. В некоторых случаях, (как при большой длительности симптомов или их тяжести, например, потери веса) рассматривают проведение дополнительных исследований, включая КТ-энтерографию тонкой кишки (структурное заболевание) и эндоскопическую биопсию тонкой кишки (болезнь слизистой оболочки). Если обследование по-прежнему не выявляет патологии, следует рассмотреть оценку структуры и функции поджелудочной железы у пациентов с необъяснимой стеатореей. В ряде случаев капсульная эндоскопия позволяет обнаружить изменения, не выявленные другими методами (преимущественно болезнь Крона или энтеропатию, ассоциированную с приемом нестероидных противовоспалительных средств).
Такая характеристика кала, как осмотический «провал», который рассчитывается по формуле 290 − 2 × (концентрация натрия в кале + концентрация калия в кале), указывает, носит ли диарея характер секреторной или осмотической. Осмотический «провал» < 50 мЭкв/л указывает, что диарея носит секреторный характер; при большем значении - осмотический. При осмотической диарее необходимо заподозрить скрытый прием магний-содержащих слабительных (определяемый по содержанию магния в кале) или мальабсорбцию углеводов (диагностируемую с помощью водородного дыхательного теста, исследования активности лактазы и пересмотра диеты).
При секреторной диарее неуточненного происхождения необходимо обследование для исключения эндокринной патологии (в частности, исследование на содержание гастрина, кальцитонина, вазоактивного интестинального пептида в сыворотке, гистамина, 5-гидроксииндолилуксусной кислоты [5-ГИУК] в моче). Необходимо дополнительно оценить симптоматику для выявления болезней надпочечников. Следует рассмотреть возможность тайного приема слабительных средств, что можно выяснить с помощью исследования кала на примесь слабительных.
Справочные материалы по обследованиям
1. Lacy BE, Mearin F, Chang L, et al: Bowel disorders. Gastroenterology 150(6):1393–1407, 2016. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.031
Лечение диареи
Введение жидкостей и электролитов при обезвоживании
Возможно назначение противодиарейных лекарственных средств при бескровной диарее у пациентов без системной токсичности
При тяжелой диарее необходимо проводить возмещение потерь воды и электролитов для коррекции дегидратации, электролитного дисбаланса и ацидоза. Показано парентеральное введение жидкостей, содержащих хлорид натрия, хлорид калия и глюкозу. Введение кислотонейтрализующих солей (лактат натрия, ацетат, бикарбонат) может быть показано при содержании бикарбоната в сыворотке < 15 мЭкв/л (< 15 ммоль/л). Если диарея не сильная, а тошнота и рвота минимальны, можно проводить пероральную регидратацию глюкозо-электролитными растворами (см. Растворы для пероральной регидратации). В случаях, когда требуется массивное возмещение потерь воды и электролитов (например, при холере), растворы для регидратации назначают одновременно внутрь и парентерально.
Диарея представляет собой лишь отдельный симптом. При возможности необходимо проводить лечение основного заболевания, однако нередко приходится прибегать к симптоматическим средствам. Диарея может быть уменьшена пероральным лоперамидом, дифеноксилатом, пероральным кодеинфосфатом или пероральной жидкостью на основе парегорика (камфорная настойка опия).
Поскольку прием противодиарейных препаратов может усугубить колит, вызванный C. difficile или повысить вероятность развития гемолитико-уремического синдрома при вызываемой токсином Шига Escherichia coli инфекции, не следует назначать эти препараты при диарее с примесью крови неуточненного происхождения. Показаниями к назначению противодиарейных средств служат случаи водянистой диареи без признаков общей интоксикации. Однако нет убедительных данных, что на фоне приема противодиарейных средств удлиняется период выведения бактерий-патогенов.
Псиллиум и метилцеллюлоза обеспечивают увеличение объема кишечного содержимого. Хотя обычно их назначают для лечения запора, в малых дозах эти средства способствуют устранению жидкой консистенции стула. Каолин, пектин, активированный аттапулгит абсорбируют избыток воды. Следует избегать осмотически активных пищевых веществ (см. таблицу Факторы питания, которые могут усугублять диарею) и стимулирующих препаратов.
Элуксадолин, который действует как агонист мю-опиоидных рецепторов и антагонист дельта-опиоидных рецепторов, может использоваться для лечения синдрома раздраженного кишечника с преобладанием диареи. Он не должен использоваться у пациентов, у которых была холецистэктомия или панкреатит в анамнезе. Пациентам, страдающим СРК с преобладанием диареи, также может быть назначен антибиотик рифаксимин.
Основные положения
При острой диареей тестирование необходимо только пациентам, с длительными симптомами заболевания (т.е., > 1 недели), при наличии симптомов "красных флагов", очень молодым или пожилым пациентам
Соблюдайте осторожность при приеме противодиарейных препаратов при наличии C. difficile-ассоциированного колита, инфекции, вызванной Salmonella, или шигеллезе.
Постинфекционный синдром раздраженного кишечника развивается после перенесенного острого инфекционного энтерита в 10% случаев.
Дополнительная информация
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American Gastroenterological Association: Guidelines on the laboratory evaluation of functional diarrhea and diarrhea-predominant irritable bowel syndrome in adults (IBS-D) (2019)