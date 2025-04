При острой диарее (продолжительностью < 4 дней), как правило, нет необходимости в специальном обследовании. Исключение составляют пациенты, у которых определяются признаки дегидратации, кровь в стуле, лихорадка, интенсивная боль, гипотензия, симптомы выраженной интоксикации, в особенности пациенты детского, подросткового и пожилого, старческого возраста. Таким больным необходимо провести общий анализ крови и исследовать содержание электролитов, азота мочевины и креатинина в крови. Необходимо провести сбор образцов стула для исследований, включая микроскопический анализ, культуральное исследование и, если антибиотики были приняты недавно, содержание токсинов C. difficile в кале.

При хронической диарее (продолжительностью > 4 недель), а также более коротких (от 1 до 3 недель) эпизодах диареи у пациентов с нарушениями иммунной системы и при тяжелом общем состоянии больного необходимо дополнительное обследование. Диагностическая оценка должна основываться на анамнезе и, когда это возможно, физикальном осмотре. Если это не помогает определить направление диагностического поиска или установить диагноз, требуется более детальное дополнительное обследование. Начальные исследования должны включать анализ кала на скрытую кровь, жир (по окраске Суданом или фекальной эластазе), электролиты (для расчета осмотической разницы кала) и тестирование на антитела или полимеразную цепную реакцию к Giardia; полный анализ крови с подсчётом форменных элементов; серологические исследования на целиакию (IgA к тканевой трансглутаминазе); тиреотропный гормон (ТТГ) и свободный тироксин (Т4); фекальный калпротектин или фекальный лактоферрин (для скрининга воспалительного заболевания кишечника [ВЗК]). Руководство Американской ассоциации гастроэнтерологов (American Gastroenterological Association's guidelinesguidelines on the laboratory evaluation of functional diarrhea and diarrhea-predominant IBS (IBS-D)) по лабораторной оценке функциональной диареи и СРК с преобладанием диареи (СРК-Д) 2019 года, рекомендует, для оптимизации чувствительности к ВЗК, пороговое значение фекального кальпротектина 50 мкг/г или диапазон фекального лактоферрина от 4,0 до 7,25 мкг/г. Микроскопическое исследование на наличие яиц и паразитов должно быть сделано пациентам с недавними путешествиями или иммиграцией из регионов с высоким риском в анамнезе. Исследование кала на C. difficile должно быть сделано пациентам которые недавно принимали антибиотики или у которых подозревается инфицирование C. difficile. Следующий шаг – проведение сигмоскопии или колоноскопии с множественной биопсией для исключения воспалительных заболеваний.

Если нет очевидного диагноза, а при окрашивании по Судану или определении фекальной эластазы выявлен жир, следует измерить экскрецию жира с калом. В некоторых случаях, (как при большой длительности симптомов или их тяжести, например, потери веса) рассматривают проведение дополнительных исследований, включая КТ-энтерографию тонкой кишки (структурное заболевание) и эндоскопическую биопсию тонкой кишки (болезнь слизистой оболочки). Если обследование по-прежнему не выявляет патологии, следует рассмотреть оценку структуры и функции поджелудочной железы у пациентов с необъяснимой стеатореей. В ряде случаев капсульная эндоскопия позволяет обнаружить изменения, не выявленные другими методами (преимущественно болезнь Крона или энтеропатию, ассоциированную с приемом нестероидных противовоспалительных средств).

Такая характеристика кала, как осмотический «провал», который рассчитывается по формуле 290 − 2 × (концентрация натрия в кале + концентрация калия в кале), указывает, носит ли диарея характер секреторной или осмотической. Осмотический «провал» < 50 мЭкв/л указывает, что диарея носит секреторный характер; при большем значении - осмотический. При осмотической диарее необходимо заподозрить скрытый прием магний-содержащих слабительных (определяемый по содержанию магния в кале) или мальабсорбцию углеводов (диагностируемую с помощью водородного дыхательного теста, исследования активности лактазы и пересмотра диеты).

При секреторной диарее неуточненного происхождения необходимо обследование для исключения эндокринной патологии (в частности, исследование на содержание гастрина, кальцитонина, вазоактивного интестинального пептида в сыворотке, гистамина, 5-гидроксииндолилуксусной кислоты [5-ГИУК] в моче). Необходимо дополнительно оценить симптоматику для выявления болезней надпочечников. Следует рассмотреть возможность тайного приема слабительных средств, что можно выяснить с помощью исследования кала на примесь слабительных.