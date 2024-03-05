Общее описание панкреатита (Overview of Pancreatitis)

Панкреатит бывает острым и хроническим.

Острый панкреатит – заболевание с выраженным воспалительным компонентом, которое ярко проявляется клинически и гистологически.

Хронический панкреатит характеризуется необратимыми прогрессирующими гистологическими изменениями, определяющими значительную потерю экзокринной и эндокринной функций поджелудочной железы. У пациентов с хроническим панкреатитом может развиться внезапное обострение.

Панкреатит может повлиять как на экзокринную, так и на эндокринную функцию поджелудочной железы. Клетки поджелудочной железы секретируют бикарбонаты и пищеварительные ферменты в протоки железы, открывающиеся в двенадцатиперстной кишке ампулой фатерова сосочка (экзокринная функция). В то же время бета-клетки поджелудочной железы секретируют инсулин, напрямую попадающий в системный кровоток (эндокринная функция).