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Общее описание панкреатита (Overview of Pancreatitis)

Авторы:Michael Bartel, MD, PhD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Панкреатит бывает острым и хроническим.

Острый панкреатит – заболевание с выраженным воспалительным компонентом, которое ярко проявляется клинически и гистологически.

Хронический панкреатит характеризуется необратимыми прогрессирующими гистологическими изменениями, определяющими значительную потерю экзокринной и эндокринной функций поджелудочной железы. У пациентов с хроническим панкреатитом может развиться внезапное обострение.

Панкреатит может повлиять как на экзокринную, так и на эндокринную функцию поджелудочной железы. Клетки поджелудочной железы секретируют бикарбонаты и пищеварительные ферменты в протоки железы, открывающиеся в двенадцатиперстной кишке ампулой фатерова сосочка (экзокринная функция). В то же время бета-клетки поджелудочной железы секретируют инсулин, напрямую попадающий в системный кровоток (эндокринная функция).

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