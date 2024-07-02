У большинства пациентов наблюдается лишь видимое выпячивание, которое может причинять небольшой дискомфорт или вовсе не вызывать жалоб. Часто они могут уменьшить размер выпуклости, сместив ее обратно через дефект в брюшной стенке.

Невправимая грыжа не поддается вправлению и может послужить причиной кишечной непроходимости.

Паховая грыжа Скрыть подробности На этом фото показана паховая грыжа (видимая, как припухлость) в правой паховой области. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ущемление грыжи вызывает стойкую, постепенно нарастающую боль, часто сопровождающуюся тошнотой и рвотой. Сам грыжевой мешок болезненный при пальпации, может определяться покраснение кожи над ним; в зависимости от локализации может наблюдаться развитие перитонита, для которого характерна разлитая болезненность, мышечная защита и феномен «рикошетной болезненности» (симптом Щеткина – Блюмберга).