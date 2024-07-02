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Паховая грыжа

Авторы:Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Паховая грыжа представляет собой протрузию содержимого брюшной полости в местах приобретенной или врожденной слабости или дефектов брюшной стенки немного выше паховой связки. Многие паховые грыжи могут протекать бессимптомно, но в ряде случаев осложняются невправимостью или ущемлением, с появлением боли и показаний к неотложному хирургическому вмешательству. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение подразумевает проведение восстановительной операции.

(См. также Паховая грыжа у новорожденных [Inguinal hernia in neonates]).

Примерно 75% грыж брюшной стенки – паховые (1).

Справочные материалы

  1. 1. Dabbas N, Adams K, Pearson K, Royle G. Frequency of abdominal wall hernias: is classical teaching out of date?. JRSM Short Rep. 2011;2(1):5. Published 2011 Jan 19. doi:10.1258/shorts.2010.010071

Классификация паховых грыж

Ворота паховых грыж расположены выше паховой связки. Они могут быть

  • Косвенными: проходящими внутреннее паховое кольцо в паховый канал

  • Прямыми: выступающими прямо вперед и не проходящими через паховый канал

Симптомы и признаки паховой грыжи

У большинства пациентов наблюдается лишь видимое выпячивание, которое может причинять небольшой дискомфорт или вовсе не вызывать жалоб. Часто они могут уменьшить размер выпуклости, сместив ее обратно через дефект в брюшной стенке.

Невправимая грыжа не поддается вправлению и может послужить причиной кишечной непроходимости.

Паховая грыжа
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На этом фото показана паховая грыжа (видимая, как припухлость) в правой паховой области.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ущемление грыжи вызывает стойкую, постепенно нарастающую боль, часто сопровождающуюся тошнотой и рвотой. Сам грыжевой мешок болезненный при пальпации, может определяться покраснение кожи над ним; в зависимости от локализации может наблюдаться развитие перитонита, для которого характерна разлитая болезненность, мышечная защита и феномен «рикошетной болезненности» (симптом Щеткина – Блюмберга).

Диагностика паховой грыжи

  • Клиническая оценка

Диагностика паховой грыжи основывается на клинических признаках (1). Поскольку грыжа может проявляться только при повышении давления в брюшной полости, пациент должен обследоваться в положении стоя. Если при пальпации грыжа не определяется, пациента просят покашлять или натужиться (проба Вальсальвы), в это время врач пальпирует паховую область (держа палец в паховом канале у мужчин).

Большинство грыж, даже большого размера, поддаются ручному вправлению с помощью постоянного мягкого давления; задача может облегчаться в положении пациента в позиции Тренделенбурга.

Объемные образования в паховых областях, напоминающие грыжевые выпячивания, могут быть проявлением аденопатии (в рамках инфекционного или злокачественного процесса), эктопированного яичка или липомы. Эти образования имеют плотную консистенцию и не поддаются вправлению. Объемное образование в области мошонки может быть варикоцеле, гидроцеле, или новообразование яичка.

При сомнительных результатах объективного осмотра можно прибегнуть к УЗИ.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. van Veenendaal N, Simons M, Hope W, Tumtavitikul S, Bonjer J; HerniaSurge Group. Consensus on international guidelines for management of groin hernias [published correction appears in Surg Endosc. 2020 Apr 22;:]. Surg Endosc. 2020;34(6):2359-2377. doi:10.1007/s00464-020-07516-5

Лечение паховой грыжи

  • Хирургическое лечение

Паховые грыжи, как правило, должны вправляться избирательно из-за риска защемления, что приводит к более высокой заболеваемости (и возможной смертности у пожилых пациентов). Бессимптомно протекающие паховые грыжи у мужчин могут наблюдаться; при появлении симптоматики в отдельных случаях проводится оперативное лечение (1). Пластика проводится через стандартный доступ или с помощью лапароскопа.

При невправимости или ущемлении любой грыжи показано неотложное хирургическое лечение.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. van Veenendaal N, Simons M, Hope W, Tumtavitikul S, Bonjer J; HerniaSurge Group. Consensus on international guidelines for management of groin hernias [published correction appears in Surg Endosc. 2020 Apr 22;:]. Surg Endosc. 2020;34(6):2359-2377. doi:10.1007/s00464-020-07516-5

Основные положения

  • Паховые грыжи могут быть прямыми или косвенными.

  • Проявления ущемления включают усиление боли при пальпации, иногда покраснение; может развиться перитонит.

  • Во избежание ущемления и необходимости в экстренной хирургической реконструкции следует провести плановую операцию.

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