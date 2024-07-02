кишечная непроходимость

При простой механической непроходимости первоначальных нарушений кровотока в кишечной стенке не отмечается. Проглоченные жидкость, пища, пищеварительный секрет, газ накапливаются выше уровня обструкции. Проксимальная часть кишки растягивается газами, а дистально расположенный сегмент спадается. Секреторная и всасывающая функции слизистой оболочки угнетены, стенка кишечника становится отечной, с застойными изменениями. Прогрессирует растяжение кишечника, с нарастанием расстройств перистальтики и секреции и повышением риска обезвоживания и странгуляционной непроходимости.

Странгуляционная непроходимость сопровождается нарушением кровоснабжения кишечника; она составляет примерно 25% случаев тонкокишечной непроходимости (1). Как правило, она ассоциирована с грыжей, заворотом и инвагинацией. Странгуляционная непроходимость всего в течение 6 часов может привести к развитию инфаркта и гангрены. В первую очередь нарушается венозный кровоток, затем возникает артериальная окклюзия, что приводит к быстрому развитию ишемии стенки кишечника. Ишемизированная кишка становится отечной, подвергается инфарктным изменениям, что ведет к гангрене и перфорации. При толстокишечной непроходимости странгуляция наблюдается редко (кроме случаев заворота).

Перфорация может развиваться в ишемизированном сегменте (как правило, тонкой кишки) или при развитии значительной дилатации. Риск высок, если слепая кишка достигает диаметра ≥ 13 см. В месте непроходимости может также развиться перфорация опухоли или дивертикула.

Здравый смысл и предостережения