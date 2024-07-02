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Ишемический колит

Авторы:Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Ишемический колит развивается вследствие преходящего снижения кровоснабжения толстой кишки. Симптомы включают боль в левом нижнем квадранте живота и ректальное кровотечение. Диагноз основывается на КТ или данных колоноскопии. Проводится поддерживающее лечение: внутривенное введение жидкости, режим функционального покоя кишечника, введение антибиотиков.

Может развиваться некроз, который обычно ограничен слизистой оболочкой и подслизистым слоем, лишь в отдельных случаях развивается некроз всей толщи стенки, требующий хирургического вмешательства. Ишемический колит развивается преимущественно в старшем возрасте (> 60 лет) и предположительно связан с атеросклерозом мелких сосудов. Также он может наблюдаться как осложнение оперативного лечения аневризмы брюшной аорты.

Симптомы и признаки ишемического колита

Симптомы ишемического колита выражены слабее и развиваются медленнее, чем при острой мезентериальной ишемии; к ним относится боль в левом нижнем квадранте живота с последующим выделением крови из прямой кишки. Патофизиология и лечение этих двух состояний весьма отличаются.

Диагностика ишемического колита

  • КТ или колоноскопия

Диагностика ишемического колита проводится при помощи КТ или колоноскопии.

Ишемический колит (снимок КТ)
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На этом снимке КТ стенки нисходящей ободочной кишки (верхняя стрелка) утолщены, начиная от селезеночного изгиба и до проксимального отдела сигмовидной ободочной кишки. Обратите внимание на дистальную сигмовидную кишку (нижняя стрелка) с дивертикулезом, но без воспалительных или ишемических изменений.
Image provided by Parswa Ansari, MD.
Ишемический колит (колоноскопия)
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На этом колоноскопическом изображении выявляется диффузно эритематозная и изъязвленная слизистая оболочка, что соответствует ишемическому колиту средней и тяжелой степени.
Image provided by David M. Martin, MD.

Проведение ангиографии или магнитно-резонансной ангиографии не показано.

Лечение ишемического колита

  • Внутривенные инфузии, лечебное голодание и антибиотикотерапия

  • Редко хирургическое лечение

В связи с ишемическим колитом проводится поддерживающее лечение: внутривенное введение жидкости, режим функционального покоя кишечника, введение антибиотиков (1).

Основную причину низкоградиентного состояния (например, контроль сердечной аритмии) лечат, если это необходимо.

Хирургическое вмешательство проводится редко, оно показано в тех случаях, когда ишемический колит осложняет операции на сосудах или при развитии некроза всей толщи стенки кишечника. Примерно в 5% случаев возникает рецидив (2).

Возможно формирование стриктур в месте ишемии по истечении нескольких недель, что диктует необходимость операции.

Справочные материалы по лечению

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  2. 2. FitzGerald JF, Hernandez Iii LO. Ischemic colitis. Clin Colon Rectal Surg. 2015;28(2):93-98. doi:10.1055/s-0035-1549099

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