Внутривенные инфузии, лечебное голодание и антибиотикотерапия

Редко хирургическое лечение

В связи с ишемическим колитом проводится поддерживающее лечение: внутривенное введение жидкости, режим функционального покоя кишечника, введение антибиотиков (1).

Основную причину низкоградиентного состояния (например, контроль сердечной аритмии) лечат, если это необходимо.

Хирургическое вмешательство проводится редко, оно показано в тех случаях, когда ишемический колит осложняет операции на сосудах или при развитии некроза всей толщи стенки кишечника. Примерно в 5% случаев возникает рецидив (2).

Возможно формирование стриктур в месте ишемии по истечении нескольких недель, что диктует необходимость операции.