Ишемический колит развивается вследствие преходящего снижения кровоснабжения толстой кишки. Симптомы включают боль в левом нижнем квадранте живота и ректальное кровотечение. Диагноз основывается на КТ или данных колоноскопии. Проводится поддерживающее лечение: внутривенное введение жидкости, режим функционального покоя кишечника, введение антибиотиков.
Может развиваться некроз, который обычно ограничен слизистой оболочкой и подслизистым слоем, лишь в отдельных случаях развивается некроз всей толщи стенки, требующий хирургического вмешательства. Ишемический колит развивается преимущественно в старшем возрасте (> 60 лет) и предположительно связан с атеросклерозом мелких сосудов. Также он может наблюдаться как осложнение оперативного лечения аневризмы брюшной аорты.
Симптомы и признаки ишемического колита
Симптомы ишемического колита выражены слабее и развиваются медленнее, чем при острой мезентериальной ишемии; к ним относится боль в левом нижнем квадранте живота с последующим выделением крови из прямой кишки. Патофизиология и лечение этих двух состояний весьма отличаются.
Диагностика ишемического колита
КТ или колоноскопия
Диагностика ишемического колита проводится при помощи КТ или колоноскопии.
Проведение ангиографии или магнитно-резонансной ангиографии не показано.
Лечение ишемического колита
Внутривенные инфузии, лечебное голодание и антибиотикотерапия
Редко хирургическое лечение
В связи с ишемическим колитом проводится поддерживающее лечение: внутривенное введение жидкости, режим функционального покоя кишечника, введение антибиотиков (1).
Основную причину низкоградиентного состояния (например, контроль сердечной аритмии) лечат, если это необходимо.
Хирургическое вмешательство проводится редко, оно показано в тех случаях, когда ишемический колит осложняет операции на сосудах или при развитии некроза всей толщи стенки кишечника. Примерно в 5% случаев возникает рецидив (2).
Возможно формирование стриктур в месте ишемии по истечении нескольких недель, что диктует необходимость операции.
Справочные материалы по лечению
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