Грыжи брюшной стенки включают:

Паховые грыжи

Постоперационные (вентральные) грыжи.

Пупочные грыжи

Бедренные грыжи

Эпигастральные грыжи

Грыжи спигелиевой линии

Ворота паховых грыж расположены выше паховой связки. Косые паховые грыжи проникают через внутреннее паховое кольцо по ходу пахового канала, прямые паховые грыжи пролабируют в прямом направлении и не проходят через паховый канал. (См. также Паховая грыжа у новорожденных [Inguinal hernia in neonates]).

Паховая грыжа Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Постоперационная грыжа образуется в результате разреза, оставшегося от предыдущей операции на животе.

Абдоминальная грыжа послеоперационного рубца Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Пупочные грыжи (выпячивание сквозь пупочное кольцо) являются главным образом врожденными, но могут развиваться у взрослых вследствие ожирения, асцита, беременности, хронического перитонеального диализа.

Пупочная грыжа Скрыть подробности На этом фото показана врожденная пупочная грыжа у грудного ребенка. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Бедренные грыжи определяются ниже паховой связки и проникают через бедренный канал.

Эпигастральные грыжи пролабируют через белую линию.

Грыжи спигелиевой линии развиваются в слабых местах поперечной мышцы живота латеральнее влагалища прямой мышцы живота, как правило, ниже уровня пупка.