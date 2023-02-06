Установка назогастрального зонда

Наденьте халат, перчатки и защитный лицевой щиток.

Проверьте проходимость каждой ноздри: закройте одну ноздрю и попросите пациента подышать через другую. Спросите пациента, которая из них обеспечивает лучший поток воздуха.

Загляните внутрь носа на предмет очевидных обструкций.

Для того чтобы не запачкать грудь пациента, положите туда полотенце или пеленку.

Выберите сторону для введения трубки и хотя бы за 5 минут до её введения впрысните местный анестетик в выбранную ноздрю и в глотку. Если позволяет время, впрысните 4 мл 10% раствора лидокаина через небулайзер или введите 5 мл 2% лидокаинового геля в ноздри.

Если возможно, распылите сосудосуживающий препарат, такой как фенилэфрин или оксиметазолин, в ноздрю, пытаясь распылить его по всей поверхности, включая верхнюю и заднюю стороны; однако этот шаг может быть опущен.

Сделайте оценку правильной глубины введения – расстояние приблизительно до мочки уха или угла нижней челюсти, а затем вниз до мечевидного отростка, плюс 6 дюймов; обратите внимание, какие из черных меток на трубке соответствуют этому расстоянию.

Смажьте кончик назогастральной трубки.

Осторожно введите кончик трубки в нос и продвиньте его путем скольжения по дну полости носа. Направьте в заднюю часть, затем вниз, чтобы остаться ниже носовой раковины.

При прохождении трубки через заднюю часть носоглотки, следует ожидать умеренного сопротивления.

Попросите пациента сделать глоток воды через соломинку и продвинуть трубку во время глотания. Пациент проглотит трубку, облегчая проход в пищевод. При каждом акте глотания продолжают продвигать трубку на заданную глубину, используя в качестве ориентира черные метки на трубке.

Оцените правильное размещение трубки, попросив пациента произнести несколько слов. Если пациент не в состоянии говорить, у него хриплый голос, он испытывает сильную рвоту, или затруднение дыхания, трубка, вероятно, находится в трахее и должна быть немедленно удалена.

Введите 20–30 мл воздуха и прослушайте стетоскопом область левого подреберья. Звук потока воздуха помогает убедиться в том, что трубка расположена в желудке.

Аспирируйте содержимое желудка для подтверждения размещения трубки в желудке (иногда содержимое желудка не может быть аспирировано, даже если трубка правильно в нем расположена).

Иногда для окончательного подтверждения расположения трубки в желудке требуется проведение рентгенографии грудной клетки. Если зонд будет использоваться для введения каких-либо веществ, таких как рентгеноконтрастные вещества или жидкое питание, настоятельно рекомендуется провести рентгенографию органов грудной клетки.

Прикрепите трубку к носу пациента. При необходимости нанесите бензоин на кожу. 4–5-дюймовый отрезок клейкой ленты разорвите вертикально до половины его длины и прикрепите широкую половину ленты к носу пациента. После чего оберните хвосты ленты в противоположных направлениях вокруг трубки.