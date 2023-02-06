Установка назогастрального зонда

Назогастральный зонд, введенный в желудок, обеспечивает доступ к внутренней части желудка. Иногда зонд вводится в тонкую кишку для обеспечения энтерального питания.
(См. также Назогастральная или кишечная интубация и Энтеральное питание.)
Показания к введению назогастрального зонда
Декомпрессия желудка и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в целом (т.е., для уменьшения растяжения вследствие обструкции, кишечной непроходимости или атонии)
Опорожнение желудка, например, у пациентов, которые интубированы для предотвращения аспирации, или у пациентов с желудочно-кишечным кровотечением для удаления крови и её сгустков
Получение образца содержимого желудка для оценки кровотечения, объема или содержания кислоты
Удаление проглоченных токсинов (редко)
Назначение антидотов, такие как активированный уголь
Приём йодированных рентгеноконтрастных веществ
Обеспечение поступления питательных веществ в желудок или питание непосредственно через тонкий кишечник с помощью длинной, тонкой, гибкой трубки для энтерального питания
Противопоказания к назогастральной интубации
Абсолютные противопоказания
тяжелая челюстно-лицевая травма;
обструкцию носоглотки или пищевода
Патологические изменения пищевода, например, возникшие после недавнего проглатывания едких веществ, дивертикулы или стриктуры, ввиду высокого риска перфорации пищевода
Относительные противопоказания
некоррегированные нарушения свертывания крови
Совсем недавно проведенное хирургическое вмешательство на пищеводе, такое как перевязывание пищевода (обсудите с лечащим врачом-гастроэнтерологом пациента, прежде чем пытаться установить)
Осложнения при постановке назогастрального зонда
Травма носоглотки с или без кровотечения
Синусит и боль в горле
Аспирация в дыхательные пути
Травматическое кровотечение или перфорация пищевода или желудка
Внутричерепное или медиастинальное проникновение (очень редко)
Оборудование для введения назогастрального зонда
Защитный халат, перчатки и защитный лицевой щиток
Назогастральный зонд для декомпрессии, такой как зонд Левина (однопросветный) или зонд Salem sump (двухпросветный, в котором второй просвет сообщается с внешней средой)
Если планируется кормление через тонкий кишечник, то для долгосрочного энтерального питания необходимо использовать длинный, тонко-кишечный зонд (назоэнтеральный зонд) (его следует использовать с жестким проводником или стилетом)
Спрей, содержащий местный анестетик, такой как бензокаин или лидокаин
Вазоконстрикторный спрей, такой как фенилэфрин или оксиметазолин
Чашка воды и соломинка
60-мл шприц с катетером
Лубрикант
Чаша для рвоты
Полотенце или синяя подушка
Стетоскоп
Медицинская лента и бензоин
Система аспирации (настенная система или мобильный аспиратор)
Дополнительные соображения касательно использования назогастрального зонда
При введении зонда для энтерального питания меньшего размера и более гибкого, для придания зонду жесткости используется проволока или стилет. В таких случаях для проведения зонда через привратник обычно приходится прибегать к рентгеноскопическому контролю или эндоскопии.
Положение пациента при введении назогастрального зонда
Пациент сидит прямо в позиции человека, нюхающего утренний воздух, со слегка разогнутой шеей.
Если пациент не может сидеть прямо, то ложится на левый бок.
Если пациенту проводится ИВЛ через эндотрахеальную трубку, которая защищает его дыхательные пути, то назогастральный зонд можно ввести, когда пациент находиться в кровати в положении полулёжа или, при необходимости, в положении лёжа на спине.
Соответствующая анатомия для введения назогастрального зонда
Носовые раковины могут блокировать носовой ход. Под нижней носовой раковиной обычно достаточно места для прохождения назогастрального зонда.
Пошаговое описание введения назогастрального зонда
Наденьте халат, перчатки и защитный лицевой щиток.
Проверьте проходимость каждой ноздри: закройте одну ноздрю и попросите пациента подышать через другую. Спросите пациента, которая из них обеспечивает лучший поток воздуха.
Загляните внутрь носа на предмет очевидных обструкций.
Для того чтобы не запачкать грудь пациента, положите туда полотенце или пеленку.
Выберите сторону для введения трубки и хотя бы за 5 минут до её введения впрысните местный анестетик в выбранную ноздрю и в глотку. Если позволяет время, впрысните 4 мл 10% раствора лидокаина через небулайзер или введите 5 мл 2% лидокаинового геля в ноздри.
Если возможно, распылите сосудосуживающий препарат, такой как фенилэфрин или оксиметазолин, в ноздрю, пытаясь распылить его по всей поверхности, включая верхнюю и заднюю стороны; однако этот шаг может быть опущен.
Сделайте оценку правильной глубины введения – расстояние приблизительно до мочки уха или угла нижней челюсти, а затем вниз до мечевидного отростка, плюс 6 дюймов; обратите внимание, какие из черных меток на трубке соответствуют этому расстоянию.
Смажьте кончик назогастральной трубки.
Осторожно введите кончик трубки в нос и продвиньте его путем скольжения по дну полости носа. Направьте в заднюю часть, затем вниз, чтобы остаться ниже носовой раковины.
При прохождении трубки через заднюю часть носоглотки, следует ожидать умеренного сопротивления.
Попросите пациента сделать глоток воды через соломинку и продвинуть трубку во время глотания. Пациент проглотит трубку, облегчая проход в пищевод. При каждом акте глотания продолжают продвигать трубку на заданную глубину, используя в качестве ориентира черные метки на трубке.
Оцените правильное размещение трубки, попросив пациента произнести несколько слов. Если пациент не в состоянии говорить, у него хриплый голос, он испытывает сильную рвоту, или затруднение дыхания, трубка, вероятно, находится в трахее и должна быть немедленно удалена.
Введите 20–30 мл воздуха и прослушайте стетоскопом область левого подреберья. Звук потока воздуха помогает убедиться в том, что трубка расположена в желудке.
Аспирируйте содержимое желудка для подтверждения размещения трубки в желудке (иногда содержимое желудка не может быть аспирировано, даже если трубка правильно в нем расположена).
Иногда для окончательного подтверждения расположения трубки в желудке требуется проведение рентгенографии грудной клетки. Если зонд будет использоваться для введения каких-либо веществ, таких как рентгеноконтрастные вещества или жидкое питание, настоятельно рекомендуется провести рентгенографию органов грудной клетки.
Прикрепите трубку к носу пациента. При необходимости нанесите бензоин на кожу. 4–5-дюймовый отрезок клейкой ленты разорвите вертикально до половины его длины и прикрепите широкую половину ленты к носу пациента. После чего оберните хвосты ленты в противоположных направлениях вокруг трубки.
Прикрепите назогастральный зонд к аспиратору и установите его в режим медленной аспирации (если возможно, прерывистой аспирации).
Дальнейший уход за пациентом после введения назогастрального зонда
Промывайте маленькие трубки, такие как энтеральные питательные трубки, 20–30 мл проточной воды по крайней мере 2–3 раза в день.
У пациентов, получающих энтеральное питание через зонд, изголовье кровати должно быть поднято как минимум на 30° для предотвращения аспирации.
Предостережения и распространенные ошибки при введении назогастрального зонда
Пациентам с повышенным риском аспирации, таким как пациенты с измененным психическим состоянием, перед установкой назогастрального зонда должна вводится эндотрахеальная трубка с надутой манжетой.
Распространенной ошибкой является введение трубки по направлению вверх, где ее проход может быть заблокирован средней носовой раковиной. Это может привести к травме носовой раковины и вызвать кровотечение.
Челюстно-лицевая травма может привести к повреждению решётчатой пластинки решётчатой кости. Данная травма увеличивает риск того, что неправильно установленная назогастральная трубка может перфорировать решётчатую пластинку решётчатой кости и вызвать серьезное повреждение головного мозга.
При размещении интестинального зонда для энтерального питания, никогда нельзя допускать, чтобы проводник или стилет выступал за край зонда, поскольку эти жесткие трубки малого диаметра могут повредить стенку пищевода или другие части желудочно-кишечного тракта.
Распространенной ошибкой является невозможность оптимального обезболивания носоглоточных ходов.
При проведении аспирации применяйте слабую прерывистую аспирацию для предотвращения непрерывной аспирации в одной области, что может привести к изъязвлению и кровотечению.
Советы и рекомендации по введению назогастрального зонда
При установке назогастрального зонда может быть эффективным поместить другую руку за голову пациента, чтобы воспрепятствовать ему или ей отодвинуться назад.
При прохождении назогастральной трубки через глотку в пищевод и через пищевод в желудок попросите пациента делать глотки воды, это значительно увеличивает успешность введения трубки и уменьшает рвотные позывы. Этот метод позволяет пациенту проглотить трубку.
Иногда, когда пациент подтягивает подбородок в сторону грудной клетки (подтягивание подбородка), как во время питья воды, такое положение подбородка и шеи может помочь облегчить прохождение зонда из ротоглотки в пищевод.