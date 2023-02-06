Выполнение аноскопии

Раздвиньте ягодицы и осмотрите внешнюю область.

Для проведения рутинного пальцевого ректального исследования введите палец в перчатке с нанесенным на него лубрикантом (используйте гель с местным анестетиком, если у пациента имеется интенсивная анальная боль и отсутствует аллергия).

При использовании гелеобразного местного анестетика, необходимо подождать 1–2 минуты, чтобы дать время для достижения эффекта.

Если видимой крови нет, необходимо при показаниях провести анализ кала на скрытую кровь и, если она определена, поменять перчатку на этой руке.

Смажьте аноскоп и центральную направляющую пробку.

Медленно вставьте аноскоп с обтуратором.

После того как аноскоп полностью введён, снимите центральную направляющую пробку (держите пробку поблизости, поскольку она может понадобиться снова).

Если вы используете бесщелевой аноскоп, медленно поворачивайте его по мере извлечения и осматривайте всю слизистую оболочку на предмет наличия опухолевидных образований, патологических изменений, геморроя или трещин. Все фекальные массы или кровь можно удалить ватным тампоном для улучшения визуализации.

Исследуйте посев любых аномальных выделений.

Если имеются показания, необходимо провести биопсию любого подозрительного образования, но только если оно находится выше прямокишечно-заднепроходной линии.