Выполнение аноскопии

Аноскопия включает в себя введение аноскопа в анальное отверстие и исследование анального канала.
(См. также Аноскопия и сигмоскопия.)
Показания к аноскопии
Исследуйте аноректальные симптомы, такие как анальную боль, выделения, протрузии или зуд
Оцените степень артериального кровотечения и обеспечьте проведение определенных виды терапии геморроя
Проверьте любое подозреваемое заболевание анального канала
Противопоказания к аноскопии
Абсолютные противопоказания
Шок
Острый инфаркт миокарда
Перитонит
Острая перфорация кишечника
Фульминантный колит
Отсутствие ануса вследствие оперативного вмешательства или врожденного заболевания
Относительные противопоказания
Сердечная аритмия или недавняя ишемия миокарда (если процедуру нельзя отложить, пациентам понадобится кардиологический мониторинг).
Недавние хирургические вмешательства на прямой кишке
Анальные стриктуры
невозможность полноценного сотрудничества пациента с медперсоналом;
Сильная анальная боль (процедуру следует проводить под наркозом)
Подозрение на периректальный абсцесс (на основании симптомов)
Осложнения аноскопии
Могут возникнуть следующие осложнения (хоть и редко):
Перианальная эрозия или небольшой надрыв
Незначительное кровотечение
Оборудование для аноскопии
Перчатки
7-сантиметровый аноскоп - для взрослых (как правило, 19 мм в диаметре) (щелевой или не щелевой); меньшие размеры (8–14 мм в диаметре) - для детей или пациентов с болью или стенозом анального канала
Источник света (иногда встроенный в одноразовые аноскопы)
Гелеобразная смазка (и гель для местной анестезии, если у пациента имеется сильная анальная боль)
Ватные палочки
Анализ кала на скрытую кровь (если требуется)
Пробирка для культуры и тампон (при необходимости)
Биопсийные щипцы (при необходимости)
Аноскоп без прорезей используется для визуализации с углом обзора в 360°, тогда как аноскоп с П-образным вырезом предназначен для визуализации только одного участка за один раз. Аноскоп с П-образным вырезом не следует поворачивать. Таким образом лучше осуществляется визуализация и лечение геморроя.
Дополнительные соображения при аноскопии
Подготовка кишечника к аноскопии не требуется.
Американская кардиологическая ассоциация (The American Heart Association) больше не рекомендует проведение профилактики эндокардита пациентам, которым выполняется плановая эндоскопия желудочно-кишечного тракта.
Положение пациента при проведении аноскопии
Поместите пациента в положение лежа на левом боку с прижатыми коленями к груди.
Другие положения, такие как литотомия, являются приемлемыми, если это необходимо.
Релевантная анатомия для аноскопии
Длина анального канала составляет около 3–5 см, он служит соединением между дистальной частью прямой кишки и внешней средой.
Нижняя часть анального канала ниже прямокишечно-заднепроходной линии выстлана многослойным плоским эпителием. Этот эпителий имеет хорошо развитую иннервацию соматическими нервными волокнами и является достаточно чувствительным.
Пошаговое описание аноскопии
Раздвиньте ягодицы и осмотрите внешнюю область.
Для проведения рутинного пальцевого ректального исследования введите палец в перчатке с нанесенным на него лубрикантом (используйте гель с местным анестетиком, если у пациента имеется интенсивная анальная боль и отсутствует аллергия).
При использовании гелеобразного местного анестетика, необходимо подождать 1–2 минуты, чтобы дать время для достижения эффекта.
Если видимой крови нет, необходимо при показаниях провести анализ кала на скрытую кровь и, если она определена, поменять перчатку на этой руке.
Смажьте аноскоп и центральную направляющую пробку.
Медленно вставьте аноскоп с обтуратором.
После того как аноскоп полностью введён, снимите центральную направляющую пробку (держите пробку поблизости, поскольку она может понадобиться снова).
Если вы используете бесщелевой аноскоп, медленно поворачивайте его по мере извлечения и осматривайте всю слизистую оболочку на предмет наличия опухолевидных образований, патологических изменений, геморроя или трещин. Все фекальные массы или кровь можно удалить ватным тампоном для улучшения визуализации.
Исследуйте посев любых аномальных выделений.
Если имеются показания, необходимо провести биопсию любого подозрительного образования, но только если оно находится выше прямокишечно-заднепроходной линии.
По показаниям, лечение геморроя можно провести в кабинете врача.
Рекомендации пациенту после аноскопии
Хотя особого курса реабилитации не нужно, пациентов следует проинформировать о том, что, если после процедуры появится значительное кровотечение или боль, то следует немедленно обратиться к их семейному врачу.
Предостережения и распространенные ошибки при аноскопии
Не следует проводить биопсию геморроя или какой-либо сосудистой ткани.
Нельзя вращать щелевой аноскоп, поскольку это может привести к защемлению ткани.
Не вводите направляющую трубку, когда аноскоп находится внутри пациента, поскольку это может привести к защемлению или разрыву ткани. Полностью извлеките аноскоп, снова вставьте направляющую трубку, а затем снова вставьте аноскоп.
Советы и рекомендации по аноскопии
Осмотр наружной перианальной области может быть достаточным для диагностики причин тяжелой боли в заднем проходе, таких как трещина, тромбированный наружный геморрой или некоторые абсцессы; в этих случаях пальцевое исследование и аноскопия могут быть не показаны.
При подозрении на пролапс, с помощью пробы Вальсальвы можно обнаружить геморрой с выпадением узлов или выпадение слизистой оболочки.
Для облегчения введения пальца при пальцевом исследовании или введения аноскопа попросите пациента натужиться.
Держите один палец прижатым к направляющей пробке (обычно большой палец) для предотвращения ее выпадения во время введения аноскопа, пока вы не будете готовы удалить ее.