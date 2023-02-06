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Выполнение аноскопии

Авторы:Zubair Malik, MD, Virtua Health System
Проверено/пересмотрено февр. 2023

Аноскопия включает в себя введение аноскопа в анальное отверстие и исследование анального канала.

(См. также Аноскопия и сигмоскопия.)

Показания к аноскопии

  • Исследуйте аноректальные симптомы, такие как анальную боль, выделения, протрузии или зуд

  • Оцените степень артериального кровотечения и обеспечьте проведение определенных виды терапии геморроя

  • Проверьте любое подозреваемое заболевание анального канала

Противопоказания к аноскопии

Абсолютные противопоказания

  • Шок

  • Острый инфаркт миокарда

  • Перитонит

  • Острая перфорация кишечника

  • Фульминантный колит

  • Отсутствие ануса вследствие оперативного вмешательства или врожденного заболевания

Относительные противопоказания

  • Сердечная аритмия или недавняя ишемия миокарда (если процедуру нельзя отложить, пациентам понадобится кардиологический мониторинг).

  • Недавние хирургические вмешательства на прямой кишке

  • Анальные стриктуры

  • невозможность полноценного сотрудничества пациента с медперсоналом;

  • Сильная анальная боль (процедуру следует проводить под наркозом)

  • Подозрение на периректальный абсцесс (на основании симптомов)

Осложнения аноскопии

Могут возникнуть следующие осложнения (хоть и редко):

  • Перианальная эрозия или небольшой надрыв

  • Незначительное кровотечение

Оборудование для аноскопии

  • Перчатки

  • 7-сантиметровый аноскоп - для взрослых (как правило, 19 мм в диаметре) (щелевой или не щелевой); меньшие размеры (8–14 мм в диаметре) - для детей или пациентов с болью или стенозом анального канала

  • Источник света (иногда встроенный в одноразовые аноскопы)

  • Гелеобразная смазка (и гель для местной анестезии, если у пациента имеется сильная анальная боль)

  • Ватные палочки

  • Анализ кала на скрытую кровь (если требуется)

  • Пробирка для культуры и тампон (при необходимости)

  • Биопсийные щипцы (при необходимости)

Аноскоп без прорезей используется для визуализации с углом обзора в 360°, тогда как аноскоп с П-образным вырезом предназначен для визуализации только одного участка за один раз. Аноскоп с П-образным вырезом не следует поворачивать. Таким образом лучше осуществляется визуализация и лечение геморроя.

Дополнительные соображения при аноскопии

  • Подготовка кишечника к аноскопии не требуется.

  • Американская кардиологическая ассоциация (The American Heart Association) больше не рекомендует проведение профилактики эндокардита пациентам, которым выполняется плановая эндоскопия желудочно-кишечного тракта.

Положение пациента при проведении аноскопии

  • Поместите пациента в положение лежа на левом боку с прижатыми коленями к груди.

  • Другие положения, такие как литотомия, являются приемлемыми, если это необходимо.

Релевантная анатомия для аноскопии

  • Длина анального канала составляет около 3–5 см, он служит соединением между дистальной частью прямой кишки и внешней средой.

  • Нижняя часть анального канала ниже прямокишечно-заднепроходной линии выстлана многослойным плоским эпителием. Этот эпителий имеет хорошо развитую иннервацию соматическими нервными волокнами и является достаточно чувствительным.

Пошаговое описание аноскопии

  • Раздвиньте ягодицы и осмотрите внешнюю область.

  • Для проведения рутинного пальцевого ректального исследования введите палец в перчатке с нанесенным на него лубрикантом (используйте гель с местным анестетиком, если у пациента имеется интенсивная анальная боль и отсутствует аллергия).

  • При использовании гелеобразного местного анестетика, необходимо подождать 1–2 минуты, чтобы дать время для достижения эффекта.

  • Если видимой крови нет, необходимо при показаниях провести анализ кала на скрытую кровь и, если она определена, поменять перчатку на этой руке.

  • Смажьте аноскоп и центральную направляющую пробку.

  • Медленно вставьте аноскоп с обтуратором.

  • После того как аноскоп полностью введён, снимите центральную направляющую пробку (держите пробку поблизости, поскольку она может понадобиться снова).

  • Если вы используете бесщелевой аноскоп, медленно поворачивайте его по мере извлечения и осматривайте всю слизистую оболочку на предмет наличия опухолевидных образований, патологических изменений, геморроя или трещин. Все фекальные массы или кровь можно удалить ватным тампоном для улучшения визуализации.

  • Исследуйте посев любых аномальных выделений.

  • Если имеются показания, необходимо провести биопсию любого подозрительного образования, но только если оно находится выше прямокишечно-заднепроходной линии.

  • По показаниям, лечение геморроя можно провести в кабинете врача.

Рекомендации пациенту после аноскопии

  • Хотя особого курса реабилитации не нужно, пациентов следует проинформировать о том, что, если после процедуры появится значительное кровотечение или боль, то следует немедленно обратиться к их семейному врачу.

Предостережения и распространенные ошибки при аноскопии

  • Не следует проводить биопсию геморроя или какой-либо сосудистой ткани.

  • Нельзя вращать щелевой аноскоп, поскольку это может привести к защемлению ткани.

  • Не вводите направляющую трубку, когда аноскоп находится внутри пациента, поскольку это может привести к защемлению или разрыву ткани. Полностью извлеките аноскоп, снова вставьте направляющую трубку, а затем снова вставьте аноскоп.

Советы и рекомендации по аноскопии

  • Осмотр наружной перианальной области может быть достаточным для диагностики причин тяжелой боли в заднем проходе, таких как трещина, тромбированный наружный геморрой или некоторые абсцессы; в этих случаях пальцевое исследование и аноскопия могут быть не показаны.

  • При подозрении на пролапс, с помощью пробы Вальсальвы можно обнаружить геморрой с выпадением узлов или выпадение слизистой оболочки.

  • Для облегчения введения пальца при пальцевом исследовании или введения аноскопа попросите пациента натужиться.

  • Держите один палец прижатым к направляющей пробке (обычно большой палец) для предотвращения ее выпадения во время введения аноскопа, пока вы не будете готовы удалить ее.

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