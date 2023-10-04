Стромальные опухоли желудочно-кишечного тракта (СОЖКТ)

Гастроинтестинальные стромальные опухоли - это опухоли желудочно-кишечного тракта, происходящие из мезенхимальных клеток-предшественников в стенке кишечника (интерстициальные клетки Кахаля). Диагноз обычно ставится с помощью эндоскопии. Лечение заключается в хирургическом удалении.

Стромальные опухоли желудочно-кишечного тракта (GIST) классифицируются как тип саркомы мягких тканей и являются наиболее распространенным типом саркомы, возникающей в желудочно-кишечном тракте. В целом, они очень редки, в США ежегодно регистрируется приблизительно 4000–6000 новых случаев заболевания (1).

GIST развиваются в результате мутаций рецепторных тирозинкиназ. Подавляющее большинство вызвано мутацией в гене C-KIT, в то время как некоторые вызваны мутацией гена PDGFRA (2). В некоторых случаях неоплазмы развиваются после предшествующей лучевой терапии на область живота по поводу других опухолей. Остальные вызваны множеством менее распространенных мутаций и обычно называются GIST дикого типа.

По данным одного исследования, 51% СОЖКТ развивались в желудке, 36% — в тонком кишечнике и небольшое количество — в пищеводе, толстой и прямой кишке (3). Средний возраст, при котором выявляются опухоли, – 50–60 лет.

GIST могут возникать у людей с генетическим синдромом. Два наиболее распространенных вида:

Нейрофиброматоз (1 тип)

Семейный дефицит СДГ (синдром Карни-Стратакиса)

GIST часто медленно растут, но они обладают широким спектром злокачественного потенциала. Злокачественный потенциал конкретных GIST связан с тем, где в желудочно-кишечном тракте они возникают, размером первичной опухоли и частотой митозов, выявленной при биопсии (или по хирургической патологии). Из них небольшие опухоли в желудке с низкой частотой митозов имеют наиболее благоприятные исходы. Опухоли размером < 2 см имеют очень низкий злокачественный потенциал (2–5%) и часто контролируются просто наблюдением.

Симптомы ГИСО могут различаться в зависимости от локализации, но включают кровотечения, диспепсию и непроходимость. Они также часто выявляются случайно при визуализации, проводящейся по другим клиническим причинам.

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Диагностика СОЖКТ (стромальных опухолей ЖКТ) Эндоскопия Диагноз ГИСО ставится на основании данных эндоскопии; стадийность устанавливается при биопсии и эндоскопическом ультразвуковом исследовании. Патогномоничными при диагностике GIST являются иммуногистохимический анализ с положительным окрашиванием на CD117 (C-KIT) и DOG-1. После постановки диагноза всем пациентам необходимо провести полное стадирование с помощью КТ грудной клетки, брюшной полости и таза.

Лечение СОЖКТ Хирургическое удаление Лечением стромальной опухоли ЖКТ является её хирургическое удаление. Пациенты с метастазами (чаще всего в печени) также могут быть кандидатами на операцию в зависимости от степени поражения печени, размера опухоли и хирургической резектабельности. Ингибитор тирозинкиназы иматиниб можно использовать, когда опухоли положительны на белок KIT CD117; он эффективен для пациентов с неоперабельными и/или метастатическими злокачественными опухолями ЖКТ, а также в качестве адъювантной терапии после резекции у взрослых пациентов (1). Чтобы уменьшить границы резектабельных опухолей и сделать возможной или облегчить операцию, перед хирургическим вмешательством также часто используется иматиниб. Препаратами выбора при рефрактерных к действию иматиниба опухолях являются сунитиниб и регорафениб. Авапритиниб, другой ингибитор тирозинкиназы, должен использоваться в качестве терапии первой линии у пациентов с мутацией 18 экзона альфа-рецептора фактора роста тромбоцитов (PDGFRA), включая мутации PDGFRA D842V.