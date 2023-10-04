Опухоли тонкой кишки составляют 1–5% от всех опухолей желудочно-кишечного тракта. В США ежегодно регистрируется примерно 12 070 новых случаев рака тонкого кишечника и 2 070 смертельных исходов (1). Диагностика при помощи энтероклизиса. Лечение подразумевает проведение резекции.

Доброкачественные опухоли включают лейомиомы, липомы, нейрофибромы, фибромы. Все эти опухоли могут протекать с такими симптомами, как вздутие живота, боль, кровотечение, диарея, а при развитии непроходимости – рвота. Полипы наблюдаются реже, чем в толстой кишке.

Аденокарцинома, злокачественная опухоль, наблюдается редко. Как правило, она развивается в двенадцатиперстной или начальном отделе тонкой кишки и протекает с минимальной симптоматикой. У пациентов с болезнью Крона, которая затрагивает тонкий кишечник, опухоли имеют тенденцию располагаться дистально и в обходных или воспаленных петлях кишечника.

Первичная злокачественная лимфома развивается в подвздошной кишке; пораженный длинный сегмент становится ригидным. Лимфомы тонкой кишки могут развиваться на фоне продолжительной нелеченной целиакии.

Гастроинтестинальные нейроэндокринные опухоли, (ранее известные как карциноидные опухоли) чаще всего возникают в тонком кишечнике, особенно в подвздошной кишке, и в аппендиксе; в этих местах более крупные очаги могут перерождаться в злокачественные. Множественные опухоли отмечаются в 50% случаев. При опухоли диаметром > 2 см к моменту операции в 80% случаев имеются местные метастазы или метастазы в печень. Примерно в 30% случаях нейроэндокринные опухоли тонкой кишки вызывают непроходимость, боль, кровотечения или карциноидный синдром. Лечение этих опухолей зависит от места их возникновения. Нейроэндокринные опухоли тонкой кишки удаляют хирургической резекцией; могут потребоваться повторные операции, при этом во многих случаях вовлечено более одного сегмента тонкой кишки. Нейроэндокринные опухоли желудка, в отличие от опухолей тонкой кишки, можно лечить эндоскопической резекцией, если они маленькие и ассоциированы с хроническим атрофическим гастритом (например, болезнь 1 типа). Точно так же небольшие ректальные нейроэндокринные опухоли иногда могут быть удалены эндоскопически. Для эффективного контроля заболевания при метастатических нейроэндокринных опухолях можно использовать терапию аналогом соматостатина длительного действия с повышением дозы, пептидную рецепторную радиолигандную терапию (PRRT) с использованием радиомеченного аналога соматостатина, или эверолимус.

Саркома Капоши встречается в агрессивной форме у пациентов с ослабленным иммунитетом (например, реципиенты трансплантата, пациенты с неконтролируемым СПИДом). Новообразования могут возникать по ходу всего ЖКТ, но обычно – в желудке, тонкой кишке, дистальных отделах толстой кишки. Новообразования ЖКТ, как правило, протекают бессимптомно, однако воможно развитие кровотечения, диареи, белок-теряющей энтеропатии, инвагинации. Тактика лечения саркомы Капоши зависит от клеточного типа, локализации и протяженности поражения.

Общие справочные материалы 1. Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A: Cancer statistics, 2023. CA Cancer J Clin 73(1):17–48, 2023. doi: 10.3322/caac.21763

Диагностика опухолей тонкого кишечника Энтероклизис

Иногда активная энтероскопия или капсульная видеоэндосокпия Энтероклизис (в ряде случаев – КТ-энтероклизис) является одним из наиболее распространенных исследований для выявления объемных образований в тонкой кишке. Энтероклизис включает введение контрастного вещества в желудок с последующей рентгенографией с помощью серии рентгеновских снимков для визуализации кишечной моторики и аномалий стенки кишечника. КТ-энтероклизис сочетает энтероклизис со стандартной КТ брюшной полости. Активная энтероскопия позволяет визуализировать и провести биопсию опухоли. Видеокапсульная эндоскопия может помочь идентифицировать повреждения тонкой кишки, особенно кровоточащие участки; проглоченная капсула передает 2 изображения в секунду на внешнее записывающее устройство. Традиционную капсулу нецелесообразно применять при осмотре желудка или толстой кишки, поскольку она хаотично движется в больших полостях; разрабатывается капсульная камера для обследования толстого кишечника со специальной оптикой и подсветкой для осмотра органов с большим диаметром.