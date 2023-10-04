Доброкачественные опухоли пищевода

Существует много типов доброкачественных опухолей пищевода; многие из них обнаруживаются случайно, остаются бессимптомными и требуют только наблюдения. Некоторые из них могут вызвать проблемы с глотанием и изредка язвы или кровотечения.
Диагностика доброкачественных опухолей пищевода
Эзофагограмма с барием или эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта
Первоначальное обследование обычно такое же, как и при дисфагии, начинающееся с бариевой эзофаграммы или эндоскопии верхних отделов ЖКТ (с эндоскопической ультрасонографией или без нее).
После визуализации поражения, образцы тканей могут быть получены при эндоскопии верхних отделов.
В некоторых случаях для первоначальной характеристики и мониторинга изменений с течением времени может быть информативным КТ-сканирование.
Лечение доброкачественных опухолей пищевода
Хирургическое или эндоскопическое удаление
Как правило, лечение рекомендуется, если доброкачественные опухоли продолжают увеличиваться или у пациентов появляются симптомы.
Лейомиома, наиболее распространенная доброкачественная опухоль пищевода, может быть множественной и достигать больших размеров. В зависимости от размера и локализации, опухоль может быть иссечена или вылущена. Минимально инвазивные подходы, такие как эндоскопическая диссекция подслизистого слоя и видео-ассистированная торакоскопическая хирургия (ВАТХ) все больше замещает открытую торакотомию, тем самым снижая частоту осложнений. При лечении этой опухоли прогноз обычно отличный.
Папилломы пищевода и зернисто-клеточные опухоли, хоть и редко, но могут малигнизироваться, поэтому рекомендуется их полное эндоскопическое удаление.