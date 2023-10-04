Доброкачественные опухоли пищевода

Эзофагограмма с барием или эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта

Первоначальное обследование обычно такое же, как и при дисфагии, начинающееся с бариевой эзофаграммы или эндоскопии верхних отделов ЖКТ (с эндоскопической ультрасонографией или без нее).

После визуализации поражения, образцы тканей могут быть получены при эндоскопии верхних отделов.

В некоторых случаях для первоначальной характеристики и мониторинга изменений с течением времени может быть информативным КТ-сканирование.