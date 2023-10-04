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Доброкачественные опухоли пищевода

Авторы:Anthony Villano, MD, Fox Chase Cancer Center
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Существует много типов доброкачественных опухолей пищевода; многие из них обнаруживаются случайно, остаются бессимптомными и требуют только наблюдения. Некоторые из них могут вызвать проблемы с глотанием и изредка язвы или кровотечения.

Диагностика доброкачественных опухолей пищевода

  • Эзофагограмма с барием или эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта

Первоначальное обследование обычно такое же, как и при дисфагии, начинающееся с бариевой эзофаграммы или эндоскопии верхних отделов ЖКТ (с эндоскопической ультрасонографией или без нее).

После визуализации поражения, образцы тканей могут быть получены при эндоскопии верхних отделов.

В некоторых случаях для первоначальной характеристики и мониторинга изменений с течением времени может быть информативным КТ-сканирование.

Лечение доброкачественных опухолей пищевода

  • Хирургическое или эндоскопическое удаление

Как правило, лечение рекомендуется, если доброкачественные опухоли продолжают увеличиваться или у пациентов появляются симптомы.

Лейомиома, наиболее распространенная доброкачественная опухоль пищевода, может быть множественной и достигать больших размеров. В зависимости от размера и локализации, опухоль может быть иссечена или вылущена. Минимально инвазивные подходы, такие как эндоскопическая диссекция подслизистого слоя и видео-ассистированная торакоскопическая хирургия (ВАТХ) все больше замещает открытую торакотомию, тем самым снижая частоту осложнений. При лечении этой опухоли прогноз обычно отличный.

Папилломы пищевода и зернисто-клеточные опухоли, хоть и редко, но могут малигнизироваться, поэтому рекомендуется их полное эндоскопическое удаление.

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