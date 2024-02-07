Синдром Мэллори-Вейсса

Синдром Мэллори – Вейса представляет собой непенетрирующие разрывы слизистой оболочки дистального отдела пищевода и проксимального отдела желудка, вызванные рвотой, позывами на рвоту или икотой.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Синдром Мэллори-Вейса Изображение Image provided by David M. Martin, MD.

Синдром Мэллори–Вейса, первоначально описанный у лиц с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, может развиться у любого пациента с сильной рвотой. Он является причиной примерно 5–10% эпизодов кровотечения верхних отделов желудочно-кишечного тракта (1).

Разрыв также может сопровождаться болью в нижней части грудной клетки.

Справочные материалы 1. Knoblauch M, Stevka E, Lämmli J, et al: The Mallory-Weiss-syndrome: a clinical study of 20 cases. Endoscopy 8(1):5-9, 1976. doi: 10.1055/s-0028-1098366

Диагностика синдрома Мэллори-Вейса Эндоскопия верхнего отдела ЖКТ Диагноз синдрома Мэллори-Вайса клинически подтверждается типичным анамнезом с кровавой рвотой, возникающей после одного или нескольких эпизодов рвоты без примеси крови. В таких случаях, если кровопотеря минимальная и состояние пациента стабильное, тестирование может быть отложено и некоторые пациенты могут быть выписаны домой. В противном случае, если история болезни неясна или кровотечение продолжается, должны проводиться стандартные методы диагностики для больных с гастроинтестинальным кровотечением, как правило, с помощью эзофагогастродуоденоскопии и лабораторных методов исследования. Эзофагогастродуоденоскопия может также быть терапевтической – для контроля кровотечения поверх разрыва можно разместить клипсу.