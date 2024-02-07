Нижнее пищеводное кольцо – стриктура слизистой оболочки пищевода толщиной в 2–4 мм, вызывающая кольцевидное сужение просвета дистальной части пищевода в зоне перехода плоского эпителия в столбчатый, что является частой причиной дисфагии.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Этиология нижних колец пищевода противоречива; ведущие теории заключаются в том, что эти кольца врожденные или вызваны кислотным рефлюксом, или развиваются в следствие индуцированного приемом таблеток эзофагита.

При наличии таких колец возникает эпизодическая дисфагия при потреблении твердой пищи. Симптомы могут возникать в любом возрасте, но обычно не ранее 25 лет. Затруднение глотания сохраняется и особенно усиливается при употреблении мяса и сухого жлеба. Клинические проявления обычно возникают, только когда диаметр просвета пищевода уменьшается до < 12 мм и не бывают, если он > 20 мм.

Как правило, исследование дисфагии начинается с эзофагогастродуоденоскопии, которая должна показать кольцо, достаточно большое, чтобы вызвать симптомы. Если дистальные отделы пищевода достаточно растянуты, то рентгенография с барием обычно также показывает наличие кольца.

Пищеводное кольцо Скрыть подробности Пищеводные кольца (ранее называемые кольцами Шатцки) - это гладкие, концентрические складки слизистой оболочки, которые сужают пищевод в области его перехода в желудок. Через просвет этих колец видна грыжа пищеводного отверстия. Image provided by David M. Martin, MD.

Глотание бария, показывающее кольцо пищевода Скрыть подробности Данное изображение показывает кольцо Шацкого (стрелка). © Springer Science+Business Media

Инструктаж пациента, о тщательном пережевывании пищи, как правило, единственное лечение, которое требуется при наличии колец с более широким просветом, но кольца с узким просветом требуют эндоскопической дилятации или бужирования. Хирургическая резекция требуется редко.