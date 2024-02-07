skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Лузорическая дисфагия

Авторы:Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Лузорическая дисфагия обусловлена сдавлением пищевода аномально расположенным сосудом.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Сосудистые аномалии в большинстве случаев представлены наличием добавочной правой подключичной артерии, отходящей слева от дуги аорты, удвоением дуги аорты, правосторонней дугой аорты с левосторонней артериальной связкой (1). Дисфагия развивается в детстве или в более старшем возрасте – при появлении атеросклеротических изменений в аберрантном сосуде.

При исследовании глотания с помощью бариевой взвеси определяются признаки сдавливания пищевода извне, но для более точной диагностики необходимо проведение артериографии.

В большинстве случаев лечения не требуется, но иногда, после тщательного взвешивания рисков и преимуществ, проводятся восстановительные операции.

Справочные материалы

  1. 1. Janssen M, Baggen MG, Veen HF, et al: Dysphagia lusoria: clinical aspects, manometric findings, diagnosis, and therapy. Am J Gastroenterol 95(6):1411-1416, 2000. doi: 10.1111/j.1572-0241.2000.02071.x

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.