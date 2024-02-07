Лузорическая дисфагия обусловлена сдавлением пищевода аномально расположенным сосудом.
(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).
Сосудистые аномалии в большинстве случаев представлены наличием добавочной правой подключичной артерии, отходящей слева от дуги аорты, удвоением дуги аорты, правосторонней дугой аорты с левосторонней артериальной связкой (1). Дисфагия развивается в детстве или в более старшем возрасте – при появлении атеросклеротических изменений в аберрантном сосуде.
При исследовании глотания с помощью бариевой взвеси определяются признаки сдавливания пищевода извне, но для более точной диагностики необходимо проведение артериографии.
В большинстве случаев лечения не требуется, но иногда, после тщательного взвешивания рисков и преимуществ, проводятся восстановительные операции.
Справочные материалы
1. Janssen M, Baggen MG, Veen HF, et al: Dysphagia lusoria: clinical aspects, manometric findings, diagnosis, and therapy. Am J Gastroenterol 95(6):1411-1416, 2000. doi: 10.1111/j.1572-0241.2000.02071.x