Лузорическая дисфагия обусловлена сдавлением пищевода аномально расположенным сосудом.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Сосудистые аномалии в большинстве случаев представлены наличием добавочной правой подключичной артерии, отходящей слева от дуги аорты, удвоением дуги аорты, правосторонней дугой аорты с левосторонней артериальной связкой (1). Дисфагия развивается в детстве или в более старшем возрасте – при появлении атеросклеротических изменений в аберрантном сосуде.

При исследовании глотания с помощью бариевой взвеси определяются признаки сдавливания пищевода извне, но для более точной диагностики необходимо проведение артериографии.

В большинстве случаев лечения не требуется, но иногда, после тщательного взвешивания рисков и преимуществ, проводятся восстановительные операции.