Сосудистые гастродуоденальные повреждения

При ряде врожденных и приобретенных состояний наблюдаются изменения сосудов слизистой оболочки и подслизистого слоя желудочно-кишечного тракта. При этом могут наблюдаться рецидивирующие кровотечения, которые редко бывают массивными. Диагноз устанавливается при эндоскопическом исследовании и иногда с помощью ангиографии. Лечение подразумевает эндоскопический гемостаз; в ряде случаев показаны ангиографическая эмболизация или резекция пораженного участка.

(См. также Обзор желудочно-кишечного кровотечения [Overview of Gastrointestinal Bleeding]).

Сосудистые эктазии (ангиодисплазии, артерио-венозные мальформации) представляют собой расширенные извитые сосуды, как правило выявляющиеся в слепой и восходящей ободочной кишке. В большинстве случаев они обнаруживаются в возрасте > 60 лет и чаще всего служат причиной кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта в этой возрастной группе. Они возникают вследствие возрастных дегенеративных изменений, вне связи с другими изменениями сосудов. Как правило, определяются 2–3 участка эктазии размером 0,5–1,0 см, ярко-красного цвета, уплощенных или слегка приподнятых, покрытых очень тонким слоем эпителия.

Сосудистые эктазии также возникают при некоторых заболеваниях системного характера (например, почечной недостаточности, аортальном стенозе, циррозе, CREST-синдроме [кальцинозе, феномене Рейно, нарушениях моторики пищевода, склеродактилии, телеангиэктазиях]), а также после лучевой терапии на кишечник.

Ангиодисплазия Скрыть подробности На данной фотографии показана сосудистая эктазия стенки кишечника. Image provided by David M. Martin, MD.

Сосудистые эктазии антрального отдела желудка (2арбузный" желудок) представлены крупными расширенными венами, линейно распространяющимися по ходу желудка, что придает ему полосатый вид, сходный по виду с арбузом. Данные изменения наблюдаются преимущественно у пожилых женщин, причины их остаются неясными.

Сосудистая эктазия антрального отдела желудка («арбузный» желудок) Скрыть подробности Сосудистые эктазии антрального отдела желудка (СЭАОЖ) представляют собой крупные расширенные вены, линейно распространяющиеся вдоль желудка, что в свою очередь придает ему полосатый вид, сходный по виду с арбузом. Image provided by David M. Martin, MD.

Врожденная геморрагическая телеангиэктазия (синдром Рэндю–Ослера–Вебера) – аутосомно-доминантное заболевание, при котором наблюдается образование множественных сосудистых очагов поражения в различных участках тела, в т. ч. по всему ЖКТ. Желудочно-кишечное кровотечение, как правило, развивается после 40 лет.

Болезнь Делафуа (язва, образование Делафуа) связана с наличием аномально развитой артерии достаточно крупного калибра, проходящей в стенке органов пищеварения, что при нарушении целостности слизистой может приводить к развитию активного кровотечения. Как правило, источник кровотечения располагается в проксимальной части желудка.

Синдром Дьелафуа Скрыть подробности Синдром Дьелафуа – это наличие проникновения крупной артерии живота в стенку желудка. Это поражение имеет важное значение, так как может эродировать через слизистую оболочку и вызвать массивное кровоизлияние. Image provided by David M. Martin, MD.

Артериовенозные мальформации и гемангиомы представляют собой редкие врожденные аномалии развития сосудов, локализующиеся по ходу всего ЖКТ.

Симптомы и признаки поражения сосудов ЖКТ Сосудистые образования не вызывают боли. Как правило, выявляется положительная реакция кала на скрытую кровь либо выделения небольших количеств крови из прямой кишки. Кровотечение обычно носит преходящий характер, нередко с длительными периодами ремиссий. При сосудистых образованиях в верхних отделах желудочно-кишечного тракта может наблюдаться мелена. Обширное кровотечение нехарактерно, за исключением пациентов, у которых причиной кровотечения является синдрома Дьелафуа.

Диагностика сосудистых поражений ЖКТ Эндоскопия Сосудистые образования обычно выявляются при эндоскопии. Если обычная эндоскопия не дает информации, может потребоваться проведение энтероскопии, капсульной эндоскопии, интраоперационной энтероскопии или ангиографии внутренних органов. Сканирование эритроцитов, меченных технецием-99m, является менее специфичным, но может помочь определить местоположение поражения достаточно хорошо, что облегчает проведение эндоскопии или ангиографии.

Лечение сосудистых поражений ЖКТ Эндоскопическая коагуляция Эндоскопическая коагуляция (с помощью термозонда, лазера, аргоновой плазмы или методом биполярной электрокоагуляции) эффективна в ликвидации большинства сосудистых образований. Сосудистые эктазии, если они считаются причиной кровотечения, лечат эндоскопической коагуляцией. В части случаев можно прибегнуть к наложению эндоскопических клипс. Для сосудистых эктазий характерны рецидивы; накоплены данные, что пероральный прием препаратов, содержащих комбинацию эстрогена и прогестерона, может уменьшить риск рецидивов. При небольшом рецидивирующем кровотечении можно просто назначать длительный прием препаратов железа. При более выраженном кровотечении и неэффективности эндоскопических вмешательств прибегают к ангиографической эмболизации или резекции. Все же кровотечение рецидивирует у 15–25% больных, перенесших резекцию.