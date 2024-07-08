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Определение дивертикулярной болезни

Авторы:Joel A. Baum, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai;
Rafael Antonio Ching Companioni, MD, HCA Florida Gulf Coast Hospital
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Дивертикулы представляют собой мешотчатые выпячивания слизистой оболочки стенок трубчатых органов.

Истинные дивертикулы жедудочно-кишечного тракта содержат все слои, присущие стенке желудочно-кишечного тракта. Эзофагеальные дивертикулы (включая дивертикулы Ценкера) и Меккелевы дивертикулы являются истинными дивертикулами.

Ложные или псевдодивертикулы, представляют собой выпячивание слизистой и подслизистой через мышечный слой тонкого кишечника. Дивертикулы толстой кишки являются псевдодивертикулами.

Один такой мешочек называется дивертикулом, а ≥ 2 – дивертикулами. Эти термины иногда используются неправильно.

Дивертикулез – это наличие одного или нескольких дивертикулов.

Дивертикулярная болезнь характеризуется как симптоматический дивертикулез (1).

Дивертикулит – это воспаление дивертикула с инфекцией или без нее.

Общие справочные материалы

  1. 1. Schultz JK, Azhar N, Binda GA, et al. European Society of Coloproctology: Guidelines for the management of diverticular disease of the colon. Colorectal Dis 22 (supplement 2):S5–S28, 2020. doi: 10.1111/codi.15140

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