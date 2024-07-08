Определение дивертикулярной болезни

Дивертикулы представляют собой мешотчатые выпячивания слизистой оболочки стенок трубчатых органов.
Истинные дивертикулы жедудочно-кишечного тракта содержат все слои, присущие стенке желудочно-кишечного тракта. Эзофагеальные дивертикулы (включая дивертикулы Ценкера) и Меккелевы дивертикулы являются истинными дивертикулами.
Ложные или псевдодивертикулы, представляют собой выпячивание слизистой и подслизистой через мышечный слой тонкого кишечника. Дивертикулы толстой кишки являются псевдодивертикулами.
Один такой мешочек называется дивертикулом, а ≥ 2 – дивертикулами. Эти термины иногда используются неправильно.
Дивертикулез – это наличие одного или нескольких дивертикулов.
Дивертикулярная болезнь характеризуется как симптоматический дивертикулез (1).
Дивертикулит – это воспаление дивертикула с инфекцией или без нее.
Общие справочные материалы
1. Schultz JK, Azhar N, Binda GA, et al. European Society of Coloproctology: Guidelines for the management of diverticular disease of the colon. Colorectal Dis 22 (supplement 2):S5–S28, 2020. doi: 10.1111/codi.15140