Определение дивертикулярной болезни

Дивертикулы представляют собой мешотчатые выпячивания слизистой оболочки стенок трубчатых органов.

Истинные дивертикулы жедудочно-кишечного тракта содержат все слои, присущие стенке желудочно-кишечного тракта. Эзофагеальные дивертикулы (включая дивертикулы Ценкера) и Меккелевы дивертикулы являются истинными дивертикулами.

Ложные или псевдодивертикулы, представляют собой выпячивание слизистой и подслизистой через мышечный слой тонкого кишечника. Дивертикулы толстой кишки являются псевдодивертикулами.

Один такой мешочек называется дивертикулом, а ≥ 2 – дивертикулами. Эти термины иногда используются неправильно.

Дивертикулез – это наличие одного или нескольких дивертикулов.

Дивертикулярная болезнь характеризуется как симптоматический дивертикулез (1).

Дивертикулит – это воспаление дивертикула с инфекцией или без нее.