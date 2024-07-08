skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Меккелев дивертикул

(дивертикул Меккеля)

Авторы:Joel A. Baum, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai;
Rafael Antonio Ching Companioni, MD, HCA Florida Gulf Coast Hospital
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Дивертикул Меккеля является истинным дивертикулом; это наиболее распространенная врожденная аномалия желудочно-кишечного тракта, встречающаяся примерно у 2% населения. Он вызван неполной облитерацией желточного протока и представляет собой врожденное мешотчатое образование, расположенное по противобрыжеечному краю подвздошной кишки. Как правило, он расположен в пределах 100 см от илеоцекального клапана, часто содержит гетеротопическую ткань желудка и/или поджелудочной железы. Симптомы проявляются редко, однако могут присутствовать кровотечение, кишечная непроходимость, воспаление (дивертикулит). Диагностика сложна и часто включает радионуклидное сканирование, а иногда и другие методы визуализации. Лечение обычно подразумевает проведение резекции.

Дивертикул представляет собой мешотчатое выпячивание слизистой оболочки стенок трубчатых органов; если он содержит все слои стенки, он считается истинным дивертикулом (см. также Определение дивертикулярной болезни (Definition of Diverticular Disease)).

Патофизиология дивертикула Меккеля

В норме на ранней стадии эмбрионального развития происходит облитерация желточного или пупочно-брыжеечного протока, который соединяет среднюю кишку с желточным мешком; процесс завершается к 6-й неделе. Если часть протока вблизи подвздошной кишки недостаточно атрофируется, то формируется дивертикул Меккеля. Врожденный дивертикул располагается с противоположного от места прикрепления брюшины края и состоит из всех нормальных слоев стенки кишечника и является соответственно истинным дивертикулом. Менее чем у 25% пациентов в дивертикуле Меккеля также присутствует гетеротопическая ткань желудка (и содержащая таким образом париетальные клетки, секретирующие соляную кислоту) и/или поджелудочной железы.

Дивертикул Меккеля встречается примерно у 2% населения (1). Примерно у 4–6% людей с дивертикулом Меккеля развиваются осложнения (1). Хотя распространенность дивертикулов одинакова среди мужчин и женщин, у мужчин вероятность возникновения осложнений выше. Осложнения дивертикула Меккеля включают

Кровотечение чаще развивается у маленьких детей (в возрасте < 5 лет) и происходит вследствие изъязвлений прилегающей части подзвдошной кишки под воздействием соляной кислоты, вырабатывающейся эктопированно в дивертикул тканью желудка.

Непроходимость может развиваться в любом возрасте, но чаще у детей старшего возраста и взрослых. У детей непроходимость обычно связана с инвагинацией дивертикула. Непроходимость также могут вызывать спайки, заворот, инородные тела, опухоли, ущемленная грыжа (грыжа Литтре).

Острый дивертикулит Меккеля может возникать в любом возрасте, но частота заболеваемости им возрастает у детей старшего возраста.

Перфорация вызывает перитонит.

Опухоли, включая нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, являются редкими и встречаются в основном у взрослых.

Справочные материалы по патофизиологии

  1. 1. Martin JP, Connor PD, Charles K. Meckel's diverticulum. Am Fam Physician. 2000;61(4):1037-1044.

Симптомы и признаки дивертикула Меккеля

Во всех возрастных группах кишечная непроходимость проявляется схваткообразной болью в животе, тошнотой, рвотой. Острый дивертикулит Меккеля характеризуется появлением боли в животе, пальпаторной болезненности ниже или прилегая к пупку, часто наблюдается рвота; клиническая картина сходна с картиной аппендицита.

У детей могут наблюдаться повторные эпизоды безболевого выделения ярко-красной крови, которое обычно не столь интенсивно, чтобы послужить причиной развития шока. Кровотечение также может развиваться у взрослых и, как правило, проявляется в виде мелены, а не выделения крови в неизмененном виде.

Диагностика дивертикула Меккеля

  • Основывается на анализе клинических проявлений

  • При кровотечениях: радионуклидное сканирование, беспроводная капсульная эндоскопия и энтероскопия

  • При боли: КТ

Постановка диагноза дивертикула Меккеля часто затруднена, выбор методов обследования основывается на клинических проявлениях.

Если имеются подозрения, что причиной ректального кровотечения является дивертикул Меккеля, то сканирование с Tc-99m пертехнетатом (сканирование Меккеля) может выявить эктопию слизистой оболочки желудка у 85-97% детей с кровотечениями. Дивертикулы без гетеротропного расположения слизистой оболочки желудка не обнаруживаются при меккелевом сканировании. Беспроводная капсульная эндоскопия и энтероскопия способны визуально идентифицировать дивертикул, являющийся источником кровотечения.

При наличии боли в животе и местной болезненности при пальпации показано проведение КТ с пероральным контрастированием. Если преобладают такие симптомы, как рвота и колики в животе, можно проводить рентгенографию брюшной полости в вертикальном и горизонтальном положениях для диагностирования обструкции.

Дифференциальный диагноз заболевания проводят только при эксплоративном хирургическом вмешательстве при подозрении на аппендицит; при обнаружении неизмененного аппендикса во время исследования на возможное его воспаление следует заподозрить наличие меккелева дивертикула.

Меккелев дивертикул (КТ-сканирование)
Скрыть подробности
Это изображение в прямой проекции показывает дивертикул Меккеля (стрелка), содержащий контраст, введенный перорально, и происходящий из дистальной части подвздошной кишки.
© Springer Science+Business Media

Лечение Меккелева дивертикула

  • Хирургическое лечение

Для пациентов с кишечной непроходимостью, вызванной меккелевым дивертикулом, следует применить неотложное хирургическое вмешательство. Детально лечение кишечной непроходимости обсуждается в другом разделе.

При кровоточащем дивертикуле с наличием индурации в прилегающем участке подвздошной кишки показана резекция этой уплотненной кишки в комплексе с дивертикулой. При кровотечении без индурации показана резекция только дивертикула.

При дивертикулите Меккеля также обычно показана резекция.

Нет необходимости в удалении небольших асимптоматичных дивертикулов, случайно обнаруженных при лапаротомии. В отношении лечения меккелевого дивертикула, обнаруженного случайно во время операции, существуют определенные разногласия. Некоторые хирурги предпочитают проводить резекцию дивертикулов у детей и молодых людей, хотя дивертикулез протекает бессимптомно. Дивертикул также удаляют у бессимптомных пожилых пациентов, если он пальпируется в виде уплотнения; в уплотненном дивертикуле может быть эктопически расположенная слизистая, что увеличивает риск осложнений.

Основные положения

  • Меккелев дивертикул является распространенным врожденным мешотчатым образованием свободного края подвздошной кишки, который иногда кровоточит, воспаляется или вызывает непроходимость.

  • Менее чем 25% дивертикулов содержат гетеротопическую ткань желудка, секретирующую соляную кислоту, что может вызвать язвы прилегающей слизистой подвздошной кишки и кровотечение.

  • Пациенты с дивертикулитом Меккеля могут испытывать боль, подобную с таковой при аппендиците.

  • Выберите тесты, основанные на представленных симптомах.

  • Сканирование по Меккелю обладает высокой чувствительностью для выявления дивертикула Меккеля у детей с ректальным кровотечением.

  • Симптоматические дивертикулы удаляются хирургическим путем.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.