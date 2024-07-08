Меккелев дивертикул

В норме на ранней стадии эмбрионального развития происходит облитерация желточного или пупочно-брыжеечного протока, который соединяет среднюю кишку с желточным мешком; процесс завершается к 6-й неделе. Если часть протока вблизи подвздошной кишки недостаточно атрофируется, то формируется дивертикул Меккеля. Врожденный дивертикул располагается с противоположного от места прикрепления брюшины края и состоит из всех нормальных слоев стенки кишечника и является соответственно истинным дивертикулом. Менее чем у 25% пациентов в дивертикуле Меккеля также присутствует гетеротопическая ткань желудка (и содержащая таким образом париетальные клетки, секретирующие соляную кислоту) и/или поджелудочной железы.

Дивертикул Меккеля встречается примерно у 2% населения (1). Примерно у 4–6% людей с дивертикулом Меккеля развиваются осложнения (1). Хотя распространенность дивертикулов одинакова среди мужчин и женщин, у мужчин вероятность возникновения осложнений выше. Осложнения дивертикула Меккеля включают

Кровотечение

Непроходимость

Дивертикулит

Перфорация

Опухоли

Кровотечение чаще развивается у маленьких детей (в возрасте < 5 лет) и происходит вследствие изъязвлений прилегающей части подзвдошной кишки под воздействием соляной кислоты, вырабатывающейся эктопированно в дивертикул тканью желудка.

Непроходимость может развиваться в любом возрасте, но чаще у детей старшего возраста и взрослых. У детей непроходимость обычно связана с инвагинацией дивертикула. Непроходимость также могут вызывать спайки, заворот, инородные тела, опухоли, ущемленная грыжа (грыжа Литтре).

Острый дивертикулит Меккеля может возникать в любом возрасте, но частота заболеваемости им возрастает у детей старшего возраста.

Перфорация вызывает перитонит.

Опухоли, включая нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, являются редкими и встречаются в основном у взрослых.