Дивертикулярная болезнь желудка и тонкой кишки

Дивертикулы представляют собой мешотчатые выпячивания стенок трубчатых органов (см. также Определение дивертикулярной болезни (Definition of Diverticular Disease)).
Дивертикулы редко появляются в желудке, но в двенадцатиперстной кишке присутствуют у 22% людей (1). Большая часть дуоденальных дивертикулов одиночные и расположены в нисходящей части двенадцатиперстной кишки, прилегая или включая в себя ампулы фатерова сосочка (периампулярно). В остальной части тонкого кишечника (тощей кишке и подвздошной кишке) дивертикулы выявляются у более 5% пациентов, чаще всего встречаются в тощей кишке пациентов с расстройствами кишечной моторики. Меккелев дивертикул локализуется в середине дистальной части подвздошной кишки.
Большинство дивертикулов желудка и тонкой кишки бессимптомны и обнаруживаются случайно. Осложнения дивертикулов включают кровотечение, перфорацию и диарею с мальабсорбцией в результате избыточного бактериального роста. Бессимптомные дивертикулы не требуют лечения.
Следует с осторожностью рекомендовать операцию пациентам с дивертикулами и неспецифичными симптомами заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, диспепсией), поскольку дивертикулы не могут быть причиной таких симптомов.
Справочные материалы
1. Thorson CM, Paz Ruiz PS, Roeder RA, Sleeman D, Casillas VJ. The perforated duodenal diverticulum. Arch Surg. 2012;147(1):81-88. doi:10.1001/archsurg.2011.821
Дивертикулы желудка
Дивертикулы желудка обычно обнаруживаются случайно при эндоскопических исследованиях или визуализациях (например, в исследованиях верхних отделов желудочно-кишечного тракта с барием, КТ с контрастированием). Преобладающее местоположение –проксимальная часть желудка вдоль большой кривизны. Размер дивертикулов колеблется от 1 до 3 см в диаметре.
Дивертикулы желудка образованы выпячиванием слизистой оболочки желудка через мышечный слой, но при этом не сквозь всю стенку желудка (возможно, из-за толщины мышечных слоев), поэтому они называются интрамуральными, или частичными дивертикулами.
Дивертикулы желудка обычно бессимптомны, но некоторые пациенты сообщают о неясном ощущении тяжести в желудке и диспепсии. Такие осложнения, как кровотечение, перфорация и рак, не являются типичными.
Для бессимптомных дивертикулов не требуется специфического лечения; ведение данного заболевания зависит от тяжести симптомов. Ингибиторы протонной помпы в течение нескольких недель могут облегчить проявления диспепсии у некоторых пациентов (1).
Справочные материалы по дивертикулам желудка
1. Shah J, Patel K, Sunkara T, Papafragkakis C, Shahidullah A. Gastric Diverticulum: A Comprehensive Review. Inflamm Intest Dis. 2019;3(4):161-166. doi:10.1159/000495463
Дивертикул двенадцатиперстной кишки
Дивертикулы двенадцатиперстной кишки могут быть
Внепросветными (выступающими за стенку двенадцатиперстной кишки)
Внутрипросветными (выступающими в просвет двенадцатиперстной кишки)
Внепросветные дивертикулы двенадцатиперстной кишки являются распространенными и обнаруживаются примерно у 22% людей, часто располагаясь в области перипапиллярной зоны (1, 2). Дивертикул, возникающий в пределах 2–3 см от ампулы, называется юкстапапиллярным. Пациенты не испытывают симптомов или жалуются на неспецифические симптомы в области живота.
Осложнения внепросветных дивертикулов включают кровотечение, дивертикулит, а также перфорацию. При множественных дивертикулах могут возникать диарея и мальабсорбция из-за избыточного бактериального роста. Непроходимость двенадцатиперстной кишки встречается крайне редко. Юкстапапиллярные дивертикулы могут вызывать такие осложнения, как холангит, рецидивирующий панкреатит, холедохолитиаз (даже после холецистэктомии) и дисфункцию сфинктера Одди.
Внутрипросветные дивертикулы, напоминающие по форме ветровой конус, являются дивертикулами, полностью находящимися в просвете. Встречаются они редко и вызваны аномалиями развития, которые приводят к возникновению перемычки через весь просвет кишки. Со временем перистальтические сокращения втягивают перемычку и стенку кишечника, к которой она прикреплена, в просвет кишки. Инвагинальная стенка кишки тогда представляет собой внутрипросветный мешочек, или дивертикул.
Внутрипросветные дивертикулы обычно встречаются во второй доле двенадцатиперстной кишки, большинство из них расположено вблизи фатеровой ампулы. Они могут дистально располагаться по всей кишке или только в некоторой ее части, размер их может составлять до четверти размера всей двенадцатиперстной кишки. Часто в дивертикуле несимметрично относительно его центра присутствует вторая ножка. Они обычно бессимптомны, но у некоторых пациентов развивается неполная дуоденальная обструкция, перфорация или кровотечение.
Эти дивертикулы можно диагностировать с помощью исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта с барием, но также можно использовать многосрезовую спиральную компьютерную томографию (МСКТ) и верхнюю эндоскопию (3). При этом при верхней эндоскопии дивертикул может быть неправильно интерпретирован как просвет двенадцатиперстной кишки или большой полип.
Варианты лечения включают хирургическую резекцию при обструкции или кровотечениях.
Справочные материалы по дивертикулам двенадцатиперстной кишки
1. Thorson CM, Paz Ruiz PS, Roeder RA, Sleeman D, Casillas VJ. The perforated duodenal diverticulum. Arch Surg. 2012;147(1):81-88. doi:10.1001/archsurg.2011.821
2. Egawa N, Anjiki H, Takuma K, Kamisawa T. Juxtapapillary duodenal diverticula and pancreatobiliary disease. Dig Surg. 2010;27(2):105-109. doi:10.1159/000286520
3. Li Z, Wang D, Hu J, Zhang G, Sun J. Multi-slice spiral computed tomography diagnosis of juxta-papillary duodenal diverticulum and its relationship with biliopancreatic diseases. Technol Health Care. 2024;32(1):1-8. doi:10.3233/THC-220742
Дивертикулы тощей и подвздошной кишок
Эти дивертикулы тонкой кишки встречаются редко и могут возникать в тощей кишке (80%), подвздошной кишке (15%) или в обеих (5%) (1). Обычно их несколько, а их размеры варьируются от нескольких миллиметров до 10 см в диаметре. Дивертикулы тонкой кишки не имеют истинной мышечной стенки и обычно расположены по линии прикрепления брыжейки. Эти дивертикулы могут быть вызваны нарушениями моторики кишечника.
Многие пациенты бессимптомны или сообщают о неспецифических симптомах, таких как периодическая боль в животе, быстрое насыщение, вздутие живота, громкие кишечные шумы и периодическая диарея.
Осложнения включают кровотечение, дивертикулит и перфорацию. У некоторых пациентов может развиться избыточный бактериальный рост с последующей мальабсорбцией или заворот тонкого кишечника, что может привести к непроходимости.
Дивертикулы тонкой кишки обычно диагностируют с помощью энтероскопии (антероградным или ретроградным способом), рентгенографии пассажа бария, КТ-энтерографии, МРТ-энтерографии или капсульной эндоскопии.
Для пациентов с отсутствием симптоматики обычно рекомендуется консервативное лечение. При бактериальном избыточном росте тонкого кишечника могут быть назначены антибиотики. Пациентам с перфорацией или дивертикулитом может потребоваться хирургическая операция. При хронической кишечной псевдообструкции операции обычно избегают.
Справочные материалы по дивертикулам тощей и подвздошной кишок
1. Ghrissi R, Harbi H, Elghali MA, Belhajkhlifa MH, Letaief MR. Jejunal diverticulosis: a rare case of intestinal obstruction. J Surg Case Rep. 2016;2016(2):rjv176. Published 2016 Feb 1. doi:10.1093/jscr/rjv176
Основные положения
Дивертикулы редко возникают в желудке, однако часто в двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике.
Большинство дивертикулов протекают бессимптомно и выявляются случайно.
Осложнения включают кровотечение, перфорацию и мальабсорбцию в результате избыточного бактериального роста.
Бессимптомные дивертикулы не требуют лечения.
Следует с осторожностью рекомендовать хирургическое вмешательство пациентам с дивертикулами и неспецифическими симптомами нарушений в работе желудочно-кишечного тракта (например, диспепсией).