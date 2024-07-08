Дивертикулярная болезнь желудка и тонкой кишки

Дивертикулы представляют собой мешотчатые выпячивания стенок трубчатых органов (см. также Определение дивертикулярной болезни (Definition of Diverticular Disease)).

Дивертикулы редко появляются в желудке, но в двенадцатиперстной кишке присутствуют у 22% людей (1). Большая часть дуоденальных дивертикулов одиночные и расположены в нисходящей части двенадцатиперстной кишки, прилегая или включая в себя ампулы фатерова сосочка (периампулярно). В остальной части тонкого кишечника (тощей кишке и подвздошной кишке) дивертикулы выявляются у более 5% пациентов, чаще всего встречаются в тощей кишке пациентов с расстройствами кишечной моторики. Меккелев дивертикул локализуется в середине дистальной части подвздошной кишки.

Большинство дивертикулов желудка и тонкой кишки бессимптомны и обнаруживаются случайно. Осложнения дивертикулов включают кровотечение, перфорацию и диарею с мальабсорбцией в результате избыточного бактериального роста. Бессимптомные дивертикулы не требуют лечения.

Следует с осторожностью рекомендовать операцию пациентам с дивертикулами и неспецифичными симптомами заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, диспепсией), поскольку дивертикулы не могут быть причиной таких симптомов.

Справочные материалы 1. Thorson CM, Paz Ruiz PS, Roeder RA, Sleeman D, Casillas VJ. The perforated duodenal diverticulum. Arch Surg. 2012;147(1):81-88. doi:10.1001/archsurg.2011.821

Дивертикулы желудка Дивертикулы желудка обычно обнаруживаются случайно при эндоскопических исследованиях или визуализациях (например, в исследованиях верхних отделов желудочно-кишечного тракта с барием, КТ с контрастированием). Преобладающее местоположение –проксимальная часть желудка вдоль большой кривизны. Размер дивертикулов колеблется от 1 до 3 см в диаметре. Дивертикулы желудка образованы выпячиванием слизистой оболочки желудка через мышечный слой, но при этом не сквозь всю стенку желудка (возможно, из-за толщины мышечных слоев), поэтому они называются интрамуральными, или частичными дивертикулами. Дивертикулы желудка обычно бессимптомны, но некоторые пациенты сообщают о неясном ощущении тяжести в желудке и диспепсии. Такие осложнения, как кровотечение, перфорация и рак, не являются типичными. Для бессимптомных дивертикулов не требуется специфического лечения; ведение данного заболевания зависит от тяжести симптомов. Ингибиторы протонной помпы в течение нескольких недель могут облегчить проявления диспепсии у некоторых пациентов (1). Справочные материалы по дивертикулам желудка 1. Shah J, Patel K, Sunkara T, Papafragkakis C, Shahidullah A. Gastric Diverticulum: A Comprehensive Review. Inflamm Intest Dis. 2019;3(4):161-166. doi:10.1159/000495463

Дивертикулы тощей и подвздошной кишок Эти дивертикулы тонкой кишки встречаются редко и могут возникать в тощей кишке (80%), подвздошной кишке (15%) или в обеих (5%) (1). Обычно их несколько, а их размеры варьируются от нескольких миллиметров до 10 см в диаметре. Дивертикулы тонкой кишки не имеют истинной мышечной стенки и обычно расположены по линии прикрепления брыжейки. Эти дивертикулы могут быть вызваны нарушениями моторики кишечника. Многие пациенты бессимптомны или сообщают о неспецифических симптомах, таких как периодическая боль в животе, быстрое насыщение, вздутие живота, громкие кишечные шумы и периодическая диарея. Осложнения включают кровотечение, дивертикулит и перфорацию. У некоторых пациентов может развиться избыточный бактериальный рост с последующей мальабсорбцией или заворот тонкого кишечника, что может привести к непроходимости. Дивертикулы тонкой кишки обычно диагностируют с помощью энтероскопии (антероградным или ретроградным способом), рентгенографии пассажа бария, КТ-энтерографии, МРТ-энтерографии или капсульной эндоскопии. Для пациентов с отсутствием симптоматики обычно рекомендуется консервативное лечение. При бактериальном избыточном росте тонкого кишечника могут быть назначены антибиотики. Пациентам с перфорацией или дивертикулитом может потребоваться хирургическая операция. При хронической кишечной псевдообструкции операции обычно избегают. Справочные материалы по дивертикулам тощей и подвздошной кишок 1. Ghrissi R, Harbi H, Elghali MA, Belhajkhlifa MH, Letaief MR. Jejunal diverticulosis: a rare case of intestinal obstruction. J Surg Case Rep. 2016;2016(2):rjv176. Published 2016 Feb 1. doi:10.1093/jscr/rjv176