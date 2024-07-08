Дивертикулез толстого отдела кишечника

В 75% случаев кровотечение останавливается спонтанно. Первоначальное управление данным заболеванием такое же, как при кровотечении из нижних отделов желудочно-кишечного тракта. При проведении диагностического вмешательства также может быть выполнено лечение дивертикулярного кровотечения.

Колоноскопия должна быть первым тестом, проводимым после адекватной подготовки кишечника у пациентов с незначительным нижним желудочно-кишечным кровотечением и у пациентов, у которых кровотечение клинически прекратилось. У таких пациентов следует рассмотреть возможность наблюдения без колоноскопии, если нижнее желудочно-кишечное кровотечение прекратилось и если в течение года была проведена колоноскопия с хорошей подготовкой, которая выявила дивертикулез, но не обнаружила колоректальный рак или другие возможные причины кровотечения (например, ангиоэктазии, кровотечение после полипэктомии).

Колоноскопическое выявление признаков недавнего кровотечения (активное кровотечение, прилипший сгусток, темное пятно и видимый сосуд) позволяет применять эндоскопические методы остановки кровотечения, включая инъекцию адреналина, наложение эндоклипс или фибринового герметика, нагревательный зонд или биполярную коагуляцию, а также лигирование. Частота как ранних, так и поздних рецидивирующих кровотечений ниже у пациентов с окончательно подтвержденным дивертикулярным кровотечением в толстом кишечнике, которые лечатся эндоскопически, по сравнению с пациентами с предполагаемым дивертикулярным кровотечением в толстом кишечнике, получающими консервативное лечение (1).

КТ-ангиографию следует выполнять изначально у пациентов с продолжающимся гемодинамически значимым нижним желудочно-кишечным кровотечением; однако у пациентов с незначительным кровотечением или без клинических признаков продолжающегося кровотечения диагностическая ценность этого теста низкая. При ангиографии возможно использование ряда методов для контроля кровотечения, в частности, эмболизации. Эмболизация успешна примерно в 80% случаев. С использованием современных методов суперселективной канюляции такие ангиографические осложнения как кишечная ишемия или инфаркт менее распространены (< 5%) (2).

Хирургическое вмешательство редко необходимо, но рекомендуется пациентам с множественными или постоянными эпизодами дивертикулярного кровотечения, резистентными к терапии или у которых, несмотря на интенсивную реанимацию, наблюдается гемодинамическая нестабильность.

При рассмотрении целесообразности применения ангиографии или хирургического вмешательства, определение на фоне активного кровотечения расположения специфического кровоточащего дивертикула с помощью эндоскопии или медицинской радиологии определяет направленность работы инвазивного радиолога и способно ограничить размер потенциальной хирургической резекции. Когда известно место кровотечения, потребность в субтотальной колэктомии (с более высокой заболеваемостью и смертностью после ее проведения) заметно снижается, поскольку вместо нее может быть выполнена гемиколэктомия или сегментная колэктомия. Однако пациентам, у которых продолжается опасное для жизни кровотечение и не определяется кровоточащий дивертикул, может потребоваться субтотальная колэктомия. Уровень смертности у пациентов с дивертикулярным кровотечением с неясной локализацией места кровотечения после операции на толстой кишке составляет 43%, в то время как у пациентов с установленной локализацией места кровотечения он составляет 7% после операции (3).