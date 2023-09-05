Нарушения взаимодействия по оси "кишечник-мозг" характеризуются желудочно-кишечными симптомами, обусловленными факторами висцеральной гиперчувствительности, такими как нарушение моторики, нарушение микробиоты, функции слизистых оболочек и иммунной системы, нарушение работы центральной нервной системы. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение - изменение поведения при легких симптомах и фармакотерапия при более выраженных симптомах.

Расстройства взаимодействия оси кишечник-мозг (РВОКМ) (ранее известные как функциональные желудочно-кишечные заболевания) являются распространенными. РВОКМ может проявляться симптомами со стороны верхних и/или нижних отделов ЖКТ.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) является наиболее распространенной формой РВОКМ.

Пациенты с СРК могут иметь висцеральную гиперчувствительность, нарушение ноцицепции, при котором они испытывают дискомфорт, вызванный ощущениями (например, растяжением просвета кишечника, перистальтикой), которые другие люди не находят тревожными. У пациентов с РВОКМ наблюдаются симптомы, связанные не только с висцеральной гиперчувствительностью, но и с нарушением моторики, изменением микробиоты, функций слизистой оболочки и иммунной системы, а также с работой центральной нервной системы (1).

Многие направляющие врачи поликлиник и гастроэнтерологи считают, что РВОКМ трудно диагностировать и лечить. Подробный анамнез и физическое обследование (как описано в разделе Оценка пациента с желудочно-кишечными симптомами) помогают провести дополнительные исслелования и исключить органическую этиологию симптомов. Римские IV критерии должны быть использованы для постановки диагноза РВОКМ (1).

Эффективное взаимодействие между врачом и пациентом сокращает обращения пациентов за медицинской помощью. Врачи должны понимать симптомы пациента и сопереживать ему. Крайне важно объяснить пациенту причину боли понятным ему языком (2). Обучение может включать анализ предыдущих нормальных результатов, объяснение того, почему у пациентов могут быть разные болевые пороги, а также рассмотрение поведенческих факторов, которые могут усугубить симптомы. Формирование ожиданий касательно результатов лечения является важным компонентом отношений между пациентом и врачом и помогает справиться с симптомами.

Лечение обычно начинается с модификации поведения при легких симптомах и фармакологической терапии при более тяжелых симптомах. Следует избегать назначения опиоидов пациентам с РВОКМ.

Справочные материалы 1. Drossman DA: Functional gastrointestinal disorders: History, pathophysiology, clinical features, and Rome IV. Gastroenterology 150:1262–1279, 2016. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.032 2. Keefer L, Ko CW, Ford AC: AGA clinical practice update on management of chronic gastrointestinal pain in disorders of gut-brain interaction: Expert review. Clin Gastroenterol Hepatol 19(12):2481–2488.e1, 2021. doi: 10.1016/j.cgh.2021.07.006